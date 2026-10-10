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Джефф Безос подтолкнул Ferrari к созданию первого электромобиля одним разговором

Киев • УНН

 • 2416 просмотра

В 2016 году Джефф Безос убедил Джона Элканна рассмотреть возможность создания электромобиля. Десять лет спустя Ferrari представила Luce.

Джефф Безос подтолкнул Ferrari к созданию первого электромобиля одним разговором

Основатель Amazon Джефф Безос еще в 2016 году убедил руководителя Ferrari Джона Элканна всерьез задуматься о создании электромобиля. Спустя десять лет эта идея воплотилась в Ferrari Luce, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Об истории создания электрического суперкара Элканн рассказал на технологической конференции Wave в Турине.

Я ничего не знаю об автомобилях, но много знаю об инновациях. Думаю, вам стоит серьезно подумать о создании электромобиля

— сказал тогда Безос.

Чем особенен новый Ferrari

К разработке Luce привлекли бывшего главного дизайнера Apple Джони Айва и его компанию LoveFrom. Работа над автомобилем продолжалась пять лет.

Дизайн электромобиля вызвал споры среди поклонников Ferrari из-за отхода от традиционного стиля бренда.

Одной из особенностей Luce стал отказ от чрезмерного использования сенсорных экранов в пользу физических элементов управления.

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Степан Гафтко

ТехнологииАвто
Amazon
Reuters
Джефф Безос
Apple Inc.