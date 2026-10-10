Джефф Безос подтолкнул Ferrari к созданию первого электромобиля одним разговором
Киев • УНН
В 2016 году Джефф Безос убедил Джона Элканна рассмотреть возможность создания электромобиля. Десять лет спустя Ferrari представила Luce.
Основатель Amazon Джефф Безос еще в 2016 году убедил руководителя Ferrari Джона Элканна всерьез задуматься о создании электромобиля. Спустя десять лет эта идея воплотилась в Ferrari Luce, сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Об истории создания электрического суперкара Элканн рассказал на технологической конференции Wave в Турине.
Я ничего не знаю об автомобилях, но много знаю об инновациях. Думаю, вам стоит серьезно подумать о создании электромобиля
Чем особенен новый Ferrari
К разработке Luce привлекли бывшего главного дизайнера Apple Джони Айва и его компанию LoveFrom. Работа над автомобилем продолжалась пять лет.
Дизайн электромобиля вызвал споры среди поклонников Ferrari из-за отхода от традиционного стиля бренда.
Одной из особенностей Luce стал отказ от чрезмерного использования сенсорных экранов в пользу физических элементов управления.
Ставка на роскошь и сокращение расходов — Porsche перестроит бизнес, готовясь к эпохе снижения продаж07.10.26, 19:56 • 30882 просмотра