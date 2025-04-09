Джефф Безос

Глава OpenAI Альтман присоединился к пожертвованиям в $1 млн на инаугурацию Трампа

Сэм Альтман из OpenAI объявил о пожертвовании $1 млн на инаугурационный фонд Трампа. Вслед за ним Amazon и Meta также пообещали внести по $1 млн, несмотря на предыдущие конфликты с Трампом.