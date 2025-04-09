Forbes оценил, что после введения пошлин, состояние Трампа уменьшилось на $500 млн, достигнув $4,2 млрд. Наибольшие потери понесла Trump Media и коммерческая недвижимость.
Состояние 500 самых богатых людей мира упало на 208 млрд долларов из-за обвалов на рынках, вызванных пошлинами Трампа. Больше всего пострадали Цукерберг, Безос и Маск.
Forbes опубликовал рейтинг миллиардеров за 2025 год. Илон Маск возглавил список с $342 млрд, опередив Цукерберга и Безоса, став самым богатым человеком в мире.
Лорен Санчес поделилась загадочным постом после новостей о ее предстоящей свадьбе с Джеффом Безосом. Пара планирует пышную свадьбу летом в Венеции.
ДР Конго предложила США эксклюзивный доступ к полезным ископаемым и инфраструктурным проектам в обмен на помощь в сфере безопасности. Переговоры находятся на ранних стадиях.
Восемь технологических миллиардеров потеряли около $266 млрд из-за политики Трампа. Илон Маск потерял $132 млрд из-за падения акций Tesla.
Пять самых богатых людей мира, присутствовавших на инаугурации Трампа, потеряли $210 млрд из-за падения фондовых рынков. Наибольшие потери понес Илон Маск - $145 млрд из-за обвала акций Tesla.
Основатель Amazon Джефф Безос и его невеста Лорен Санчес планируют провести масштабную свадьбу этим летом. Ранее пара уже устроила помолвку на яхте Koru с участием звездных гостей.
Джефф Безос объявил о запуске ракеты Blue Origin с полностью женским экипажем из шести человек, включая Кэти Перри и его невесту. Это будет первый такой полет после Валентины Терешковой в 1963 году.
Белый дом планирует значительные сокращения бюджета Национального научного фонда США. Ожидается увольнение 25-50% персонала агентства по инженерным вопросам и уменьшение финансирования до $3 млрд.
Состояние основателя Meta достигло $248 млрд благодаря росту акций компании на 17%. Рыночная стоимость Meta выросла до $1,78 трлн из-за инвестиционного интереса к разработкам ИИ.
Фонд Bezos Earth Fund прекращает поддержку организации Science Based Targets, устанавливающей стандарты «чистого нуля». Решение связывают с желанием Безоса наладить отношения с Трампом и избежать антимонопольного давления.
Илон Маск выступил с речью на вечеринке по случаю инаугурации Трампа в Capital One Arena. Владельцы крупнейших технологических компаний, включая руководителей Google, Amazon, Facebook и Apple, присутствовали на церемонии.
Илон Маск, Джефф Безос, Марк Цукерберг и другие лидеры технологических компаний присутствуют на инаугурации Трампа. Церемония была перенесена в помещение Капитолия из-за низких температур.
Объединенный комитет Конгресса обнародовал подробный график инаугурации Дональда Трампа 20 января 2025 года. Церемония будет включать присягу, парад и выступления известных исполнителей.
Дочь Дональда Трампа выбрала эксклюзивное платье с открытыми плечами, украшенное кристаллами и жемчугом. На вечере в Национальном музее строительства она общалась с Илоном Маском и Джеффом Безосом.
Богатство миллиардеров в 2024 году росло на $5,7 млрд ежедневно, достигнув $15 трлн. По прогнозу Oxfam, в течение десятилетия в мире может появиться пять триллионеров, тогда как 44% населения живет в бедности.
President-elect Trump arrived in Washington on the eve of the inauguration. Due to extremely low temperatures, the ceremony was moved to the Capitol Rotunda, which caused problems with accommodating 250,000 guests.
В Вашингтоне готовятся к инаугурации 47-го президента США Дональда Трампа. Церемония соберет 250 тысяч гостей, привлечет технологических гигантов и установит рекорд по сборам средств в $170 млн.
Байден не будет вводить запрет TikTok перед передачей власти Трампу. Новоизбранный президент пообещал сохранить приложение, а CEO TikTok получит VIP-место на инаугурации вместе с другими tech-лидерами.
Гендиректор TikTok Шоу Цзи Чу получил приглашение на инаугурацию Дональда Трампа 20 января. Он будет присутствовать на трибуне вместе с Маском, Цукербергом и Безосом накануне возможного запрета приложения в США.
Blue Origin успешно осуществила первый тестовый запуск 98-метровой ракеты New Glenn с мыса Канаверал. Ракета доставила на орбиту прототип спутника, демонстрируя потенциал для будущих лунных миссий.
Blue Origin перенесла дебютний запуск ракети New Glenn з 14 на 16 січня через технічні проблеми та погодні умови. Запуск 98-метрової ракети планується здійснити з мису Канаверал у часовому проміжку з 01:00 до 04:00.
Стоимость 10-летних заимствований Великобритании достигла максимума со времен финансового кризиса 2008 года. Правительство может быть вынуждено прибегнуть к жесткой экономии из-за высоких расходов на обслуживание государственного долга.
Компания Blue Origin Джеффа Безоса отложила дебютный орбитальный запуск своей новой 98-метровой ракеты New Glenn из-за технических неисправностей. Запуск планировали осуществить с мыса Канаверал, но после нескольких задержек миссию отменили.
500 богатейших людей мира достигли совокупного капитала в 10 трлн долларов. Илон Маск лидирует с состоянием в 442,1 млрд долларов, увеличив его на 213 млрд за год.
Статьи об Илоне Маске набрали 1,03 млрд просмотров, что на 120% больше чем в 2023. Его показатели втрое превышают суммарный трафик девяти других топовых CEO.
Blue Origin успешно провела 24-секундное испытание семи главных двигателей ракеты New Glenn. Первый запуск сверхтяжелого ракетоносителя ожидается не ранее 6 января.
Состояние Илона Маска стремительно растет и приближается к отметке $500 млрд. В 2024 году он заработал $245 млрд благодаря росту стоимости акций своих компаний.
Сэм Альтман из OpenAI объявил о пожертвовании $1 млн на инаугурационный фонд Трампа. Вслед за ним Amazon и Meta также пообещали внести по $1 млн, несмотря на предыдущие конфликты с Трампом.