Джефф Безос

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 26735 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

Эксклюзив
16:38 • 37701 просмотра

Весенние заморозки: эксперт рассказал, как непогода может повлиять на урожай плодовых деревьев

16:07 • 45384 просмотра

Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП

Эксклюзив
9 апреля, 13:59 • 52753 просмотра

""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

9 апреля, 13:40 • 65199 просмотра

В Украине годовая инфляция ускорилась до 14,6%: что подорожало больше всего

Эксклюзив
9 апреля, 13:39 • 55572 просмотра

Строительство новой генерации: в "Укрэнерго" оценили, когда ожидать первые результаты

Эксклюзив
9 апреля, 12:04 • 55076 просмотра

Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине

Эксклюзив
9 апреля, 11:17 • 118036 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами

9 апреля, 07:59 • 81412 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
9 апреля, 07:20 • 224999 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
2.8м/с
57%
Популярные новости

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 84702 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

14:39 • 18490 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

15:16 • 15411 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

15:26 • 14255 просмотра

Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны

17:52 • 15924 просмотра
публикации

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 84726 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами
Эксклюзив

9 апреля, 11:17 • 118036 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

9 апреля, 07:20 • 224999 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 402269 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 394800 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Герман Галущенко

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Александр Сырский

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Киев

Реклама
УНН Lite

“Шахтер” “подписал” легендарного кота Степана

16:54 • 10529 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

15:26 • 14273 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

15:16 • 15429 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

14:39 • 18506 просмотра

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

9 апреля, 09:22 • 74788 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

SpaceX Starship

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

FGM-148 Javelin

Люди

Джефф Безос

Новости по теме

Трамп потерял $500 млн состояния после собственноручно введенных пошлин - Forbes

Forbes оценил, что после введения пошлин, состояние Трампа уменьшилось на $500 млн, достигнув $4,2 млрд. Наибольшие потери понесла Trump Media и коммерческая недвижимость.

Новости Мира • 8 апреля, 15:17 • 12093 просмотра

Крупнейшие богачи потеряли 208 млрд долларов за день из-за пошлин Трампа

Состояние 500 самых богатых людей мира упало на 208 млрд долларов из-за обвалов на рынках, вызванных пошлинами Трампа. Больше всего пострадали Цукерберг, Безос и Маск.

Экономика • 4 апреля, 13:47 • 12403 просмотра

Forbes объявил рейтинг самых богатых людей мира в 2025 году: Илон Маск возглавил список, обогнав Марка Цукерберга

Forbes опубликовал рейтинг миллиардеров за 2025 год. Илон Маск возглавил список с $342 млрд, опередив Цукерберга и Безоса, став самым богатым человеком в мире.

Новости Мира • 1 апреля, 16:16 • 32629 просмотра

Лорен Санчес загадочно намекнула на свадьбу с основателем Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес поделилась загадочным постом после новостей о ее предстоящей свадьбе с Джеффом Безосом. Пара планирует пышную свадьбу летом в Венеции.

Новости Мира • 24 марта, 16:15 • 52877 просмотра

Конго заявило о "ранних стадиях" переговоров с США о доступе к ископаемым в обмен на помощь

ДР Конго предложила США эксклюзивный доступ к полезным ископаемым и инфраструктурным проектам в обмен на помощь в сфере безопасности. Переговоры находятся на ранних стадиях.

Экономика • 22 марта, 13:10 • 55941 просмотра

Топ-8 техномагнатов потеряли в этом году $266 млрд

Восемь технологических миллиардеров потеряли около $266 млрд из-за политики Трампа. Илон Маск потерял $132 млрд из-за падения акций Tesla.

Экономика • 12 марта, 11:55 • 16585 просмотра

Миллиардеры, которые были присутствовали на инаугурации Трампа, с того дня обеднели на 210 миллиардов долларов

Пять самых богатых людей мира, присутствовавших на инаугурации Трампа, потеряли $210 млрд из-за падения фондовых рынков. Наибольшие потери понес Илон Маск - $145 млрд из-за обвала акций Tesla.

Экономика • 11 марта, 01:46 • 27551 просмотра

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon Джефф Безос и его невеста Лорен Санчес планируют провести масштабную свадьбу этим летом. Ранее пара уже устроила помолвку на яхте Koru с участием звездных гостей.

Новости Мира • 7 марта, 13:56 • 121720 просмотра

Blue Origin готовит исторический полет: кто войдет в первый женский экипаж за 62 года

Джефф Безос объявил о запуске ракеты Blue Origin с полностью женским экипажем из шести человек, включая Кэти Перри и его невесту. Это будет первый такой полет после Валентины Терешковой в 1963 году.

Новости Мира • 27 февраля, 20:03 • 26101 просмотра

Бюджет Трампа может привести к увольнению половины работников научного фонда

Белый дом планирует значительные сокращения бюджета Национального научного фонда США. Ожидается увольнение 25-50% персонала агентства по инженерным вопросам и уменьшение финансирования до $3 млрд.

Новости Мира • 7 февраля, 07:57 • 26553 просмотра

Цукерберг обогатился на $40 млрд: что происходит с акциями Meta

Состояние основателя Meta достигло $248 млрд благодаря росту акций компании на 17%. Рыночная стоимость Meta выросла до $1,78 трлн из-за инвестиционного интереса к разработкам ИИ.

Новости Мира • 6 февраля, 09:41 • 28482 просмотра

Безос сворачивает $10-миллиардный климатический фонд: что стоит за решением

Фонд Bezos Earth Fund прекращает поддержку организации Science Based Targets, устанавливающей стандарты «чистого нуля». Решение связывают с желанием Безоса наладить отношения с Трампом и избежать антимонопольного давления.

Новости Мира • 5 февраля, 15:30 • 55532 просмотра

Маск пообещал "работать на износ" на инаугурационной вечеринке Трампа

Илон Маск выступил с речью на вечеринке по случаю инаугурации Трампа в Capital One Arena. Владельцы крупнейших технологических компаний, включая руководителей Google, Amazon, Facebook и Apple, присутствовали на церемонии.

Новости Мира • 20 января, 20:25 • 38534 просмотра

Инаугурация Трампа: главы влиятельных технологических титанов прибыли в Капитолий

Илон Маск, Джефф Безос, Марк Цукерберг и другие лидеры технологических компаний присутствуют на инаугурации Трампа. Церемония была перенесена в помещение Капитолия из-за низких температур.

политика • 20 января, 16:32 • 55418 просмотра

Расписание инаугурации Трампа: что ждет американцев 20 января

Объединенный комитет Конгресса обнародовал подробный график инаугурации Дональда Трампа 20 января 2025 года. Церемония будет включать присягу, парад и выступления известных исполнителей.

Новости Мира • 20 января, 08:58 • 37797 просмотра

Иванка Трамп поразила платьем на светском вечере перед инаугурацией отца

Дочь Дональда Трампа выбрала эксклюзивное платье с открытыми плечами, украшенное кристаллами и жемчугом. На вечере в Национальном музее строительства она общалась с Илоном Маском и Джеффом Безосом.

Новости Мира • 20 января, 08:25 • 184694 просмотра

Состояние миллиардеров в мире в 2024 году выросло на $2 трлн - отчет

Богатство миллиардеров в 2024 году росло на $5,7 млрд ежедневно, достигнув $15 трлн. По прогнозу Oxfam, в течение десятилетия в мире может появиться пять триллионеров, тогда как 44% населения живет в бедности.

Экономика • 20 января, 06:39 • 31965 просмотра

Трамп прибыл в Вашингтон на инаугурацию: какие мероприятия запланированы

President-elect Trump arrived in Washington on the eve of the inauguration. Due to extremely low temperatures, the ceremony was moved to the Capitol Rotunda, which caused problems with accommodating 250,000 guests.

Новости Мира • 19 января, 07:48 • 37559 просмотра

Инаугурация Трампа: как будет происходить и кто из мировых политиков и бизнеса примет участие

В Вашингтоне готовятся к инаугурации 47-го президента США Дональда Трампа. Церемония соберет 250 тысяч гостей, привлечет технологических гигантов и установит рекорд по сборам средств в $170 млн.

Новости Мира • 18 января, 07:00 • 199128 просмотра

Байден не будет вводить запрет на TikTok, оставляя судьбу приложения Трампу - AP

Байден не будет вводить запрет TikTok перед передачей власти Трампу. Новоизбранный президент пообещал сохранить приложение, а CEO TikTok получит VIP-место на инаугурации вместе с другими tech-лидерами.

Новости Мира • 17 января, 10:21 • 27024 просмотра

Генеральный директор TikTok планирует посетить инаугурацию Трампа

Гендиректор TikTok Шоу Цзи Чу получил приглашение на инаугурацию Дональда Трампа 20 января. Он будет присутствовать на трибуне вместе с Маском, Цукербергом и Безосом накануне возможного запрета приложения в США.

Новости Мира • 16 января, 21:48 • 26259 просмотра

Blue Origin впервые запустила ракету New Glenn: что известно о конкуренте SpaceX

Blue Origin успешно осуществила первый тестовый запуск 98-метровой ракеты New Glenn с мыса Канаверал. Ракета доставила на орбиту прототип спутника, демонстрируя потенциал для будущих лунных миссий.

Новости Мира • 16 января, 09:37 • 35688 просмотра

Blue Origin снова переносит запуск ракеты New Glenn: что пошло не так

Blue Origin перенесла дебютний запуск ракети New Glenn з 14 на 16 січня через технічні проблеми та погодні умови. Запуск 98-метрової ракети планується здійснити з мису Канаверал у часовому проміжку з 01:00 до 04:00.

Новости Мира • 14 января, 08:17 • 28299 просмотра

Илон Маск не угроза: что на самом деле пугает правительство Великобритании в условиях экономического кризиса

Стоимость 10-летних заимствований Великобритании достигла максимума со времен финансового кризиса 2008 года. Правительство может быть вынуждено прибегнуть к жесткой экономии из-за высоких расходов на обслуживание государственного долга.

Новости Мира • 13 января, 11:06 • 24502 просмотра

Blue Origin Безоса откладывает первый запуск ракеты New Glenn, готовой бросить вызов SpaceX Маска

Компания Blue Origin Джеффа Безоса отложила дебютный орбитальный запуск своей новой 98-метровой ракеты New Glenn из-за технических неисправностей. Запуск планировали осуществить с мыса Канаверал, но после нескольких задержек миссию отменили.

Новости Мира • 13 января, 10:30 • 27278 просмотра

Состояние 500 самых богатых людей мира в этом году превысило 10 триллионов долларов - Bloomberg

500 богатейших людей мира достигли совокупного капитала в 10 трлн долларов. Илон Маск лидирует с состоянием в 442,1 млрд долларов, увеличив его на 213 млрд за год.

Экономика • 31 декабря, 19:27 • 25828 просмотра

Илон Маск стал самым популярным генеральным директором в СМИ в 2024 году

Статьи об Илоне Маске набрали 1,03 млрд просмотров, что на 120% больше чем в 2023. Его показатели втрое превышают суммарный трафик девяти других топовых CEO.

Экономика • 31 декабря, 13:04 • 21660 просмотра

Компания Blue Origin провела успешное тестирование двигателей ракеты New Glenn: когда запуск

Blue Origin успешно провела 24-секундное испытание семи главных двигателей ракеты New Glenn. Первый запуск сверхтяжелого ракетоносителя ожидается не ранее 6 января.

Технологии • 28 декабря, 15:50 • 18882 просмотра

Состояние Илона Маска приближается к отметке в 500 миллиардов долларов

Состояние Илона Маска стремительно растет и приближается к отметке $500 млрд. В 2024 году он заработал $245 млрд благодаря росту стоимости акций своих компаний.

Экономика • 19 декабря, 13:42 • 18499 просмотра

Глава OpenAI Альтман присоединился к пожертвованиям в $1 млн на инаугурацию Трампа

Сэм Альтман из OpenAI объявил о пожертвовании $1 млн на инаугурационный фонд Трампа. Вслед за ним Amazon и Meta также пообещали внести по $1 млн, несмотря на предыдущие конфликты с Трампом.

политика • 14 декабря, 12:19 • 22140 просмотра