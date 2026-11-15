SpaceX Starship успешно вернулся с орбиты на посадочную площадку

Космический корабль Starship компании SpaceX успешно вернулся из 22-часового полёта и впервые приземлился с помощью гигантских механических рук стартовой башни в Техасе. Это важный этап в разработке полностью многоразовой ракетной системы. Об этом сообщает Reuters, передаёт УНН.

Детали

По информации издания, после 14 оборотов вокруг Земли в течение 22,5 часа корабль вошёл в атмосферу, запустил двигатели и вертикально опустился к стартовой башне. Её механические рычаги схватили Starship и удержали над землёй. Во время полёта корабль также вывел на орбиту 26 спутников Starlink.

После развёртывания 26 спутников Starlink на орбите в пятницу вечером во время полёта на высоте около 260 км Starship в субботу запустил один из своих двигателей, чтобы начать снижение в атмосфере во время полёта на восток над Тихим океаном. Он столкнулся с палящей жарой, когда его орбитальная скорость около 17 000 миль в час замедлилась до сверхзвукового свободного падения в небе над объектами SpaceX Starbase на побережье Мексиканского залива на юге Техаса. Со сложенными назад аэродинамическими плавниками два небольших фитинга в верхней части Starship зацепились за механические рычаги стартовой башни, которые сомкнулись, чтобы схватить его, позволив кораблю зависнуть в нескольких сотнях футов над землёй - пишет издание.

Маск и инженеры SpaceX начали осматривать корабль в течение нескольких часов после его поимки.

Корабль 42 выглядит великолепно - написал Маск в X, опубликовав фотографии и видео со стартовой башни.

По информации издания, доминирование SpaceX в мировой индустрии запусков сосредоточено на её рабочей лошадке - ракете Falcon 9, которая запускалась более 700 раз с 2010 года. Первая ступень этой ракеты является многоразовой, но вторая ступень - часть, которая доставляет полезные грузы на орбиту - выбрасывается в океан после каждого полёта.

С помощью Starship Маск хочет создать ракетную систему, которая сможет летать в космос и обратно таким же образом и с такой же скоростью, как коммерческие самолёты, с минимальным ремонтом между полётами. Хотя субботнее возвращение Starship является ключевой вехой в этих усилиях, SpaceX ещё не удавалось вернуть обе ступени Starship за одну миссию, что ознаменовало бы первое в истории возвращение орбитальной системы запуска. А теплозащитный экран Starship, состоящий из сотен чёрных шестиугольных плиток, защищающих его от палящего жара во время возвращения в атмосферу, сам по себе ещё не является полностью многоразовым.

SpaceX пытается разработать новые конструкции плиток, которые потребуют незначительного обновления или вообще не потребуют его после каждой миссии - пишет издание.

Компания SpaceX потратила более 15 миллиардов долларов на разработку Starship. NASA предоставило 3,2 миллиарда долларов в рамках контракта стоимостью более 4 миллиардов долларов, который SpaceX выиграла в 2021 году, на возвращение людей на Луну с помощью Starship в рамках программы Artemis космического агентства.

NASA ожидает, что Starship вместе с другим лунным посадочным модулем, который разрабатывает Blue Origin Джеффа Безоса, начнут пилотируемые полёты на Луну в 2028 году, хотя для обоих лунных аппаратов остаётся несколько сложных этапов разработки. Для Starship эти вехи включают демонстрацию сложных перекачек топлива между ракетами-заправщиками Starship на орбите - критически важного процесса, который позволит кораблю путешествовать за пределы земной орбиты к Луне - пишет издание.

Напомним

SpaceX обновит конструкцию ракеты Starship, убрав один стабилизатор. Новая версия будет иметь три более крупных и прочных решётчатых плавника для лучшего снижения.