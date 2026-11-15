SpaceX Starship успешно вернулся с орбиты на посадочную площадку

$45.3850.34
ukenru
11:03 • 1280 просмотра
Израиль предупредил США о возможном заговоре Ирана с целью убийства Трампа
Эксклюзив
08:31 • 16565 просмотра
Астропрогноз на 16–22 ноября 2026 года: Украина на пороге судьбоносных событий
08:06 • 20865 просмотра
Те, кто работает в тени: как агентура СБУ делает возможными самые сложные спецоперации
05:30 • 30132 просмотра
Украина имеет законное место в НАТО, а Путин на самом деле не хочет переговоров — Макрон
15 ноября, 04:16 • 33299 просмотра
Ограничения Starshield в Украине продолжаются — российские дроны стало сложнее перехватывать у фронта
15 ноября, 03:16 • 25072 просмотра
Ростовскую область РФ атаковали беспилотники — взрывы прогремели возле авиазавода в Таганроге и ТЭЦ в РостовеVideo
15 ноября, 02:38 • 20210 просмотра
Польша хочет получить украинские технологии обнаружения дронов в обмен на истребители МиГ-29
15 ноября, 01:55 • 20605 просмотра
В Киеве до конца февраля откроют две резервные переправы через Днепр — сколько это будет стоить
15 ноября, 01:16 • 15789 просмотра
Италия начала устанавливать на свои танки, которые передавала ВСУ, защиту от дронов по примеру Украины — что изменилось
15 ноября, 00:37 • 15399 просмотра
Трамп готовит жёсткий ответ демократам в Конгрессе — США грозит масштабный конституционный конфликт
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+6°
2.6м/с
66%
762мм
Популярные новости
Бейонсе спустя 18 лет раскрыла тайну свадьбы с Jay-Z — даже гости не знали, куда их пригласили15 ноября, 02:05 • 13642 просмотра
Джо Джонас расстался с моделью через 6 месяцев после публичного подтверждения романа — что стало причиной15 ноября, 03:05 • 12451 просмотра
Во Франции обнаружили 1500-летние захоронения германских воинов с золотом, мечами и боевыми конями15 ноября, 04:05 • 12229 просмотра
Что празднуют 15 ноября в Украине и мире 15 ноября, 04:55 • 13045 просмотра
Десятки артиллерийских систем, тысячи военнослужащих и сотни единиц техники — Генштаб сообщил о потерях рф за суткиPhoto05:22 • 14736 просмотра
публикации
Те, кто работает в тени: как агентура СБУ делает возможными самые сложные спецоперации08:06 • 20862 просмотра
Диабет может годами развиваться без симптомов: сколько украинцев страдают этим заболеванием и как его выявить14 ноября, 14:59 • 49982 просмотра
Криминалитет, ФСБ и НАБУ: использовали ли российские спецслужбы антикоррупционеров для атаки на СБУ?Video14 ноября, 14:31 • 37367 просмотра
Двойные стандарты НАБУ: почему повреждённые телефоны Дуки стали публичным аргументом, а история Магамедрасулова — нетVideo14 ноября, 09:01 • 49015 просмотра
UFC 334 в Нью-Йорке: главные бои и кард турнира13 ноября, 12:48 • 94527 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Илон Маск
Блогеры
Владимир Зеленский
Джефф Безос
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Франция
Иран
Реклама
УНН Lite
Глава Nvidia лишился должности после записки Рубио Трампу о вероятных связях с китайской разведкой — WP05:29 • 10253 просмотра
Что празднуют 15 ноября в Украине и мире 15 ноября, 04:55 • 13107 просмотра
Во Франции обнаружили 1500-летние захоронения германских воинов с золотом, мечами и боевыми конями15 ноября, 04:05 • 12285 просмотра
Джо Джонас расстался с моделью через 6 месяцев после публичного подтверждения романа — что стало причиной15 ноября, 03:05 • 12502 просмотра
Бейонсе спустя 18 лет раскрыла тайну свадьбы с Jay-Z — даже гости не знали, куда их пригласили15 ноября, 02:05 • 13690 просмотра
Актуальное
Техника
Старлинк
Социальная сеть
The New York Times
Сокол 9

SpaceX Starship успешно вернулся с орбиты на посадочную площадку

Киев • УНН

 • 2728 просмотра

Starship SpaceX после 22,5-часового полёта вывел 26 спутников Starlink и впервые вернулся на стартовую башню с помощью механических рук. Компания стремится создать полностью многоразовую систему для полётов к Луне.

SpaceX Starship успешно вернулся с орбиты на посадочную площадку

Космический корабль Starship компании SpaceX успешно вернулся из 22-часового полёта и впервые приземлился с помощью гигантских механических рук стартовой башни в Техасе. Это важный этап в разработке полностью многоразовой ракетной системы. Об этом сообщает Reuters, передаёт УНН.

Детали

По информации издания, после 14 оборотов вокруг Земли в течение 22,5 часа корабль вошёл в атмосферу, запустил двигатели и вертикально опустился к стартовой башне. Её механические рычаги схватили Starship и удержали над землёй. Во время полёта корабль также вывел на орбиту 26 спутников Starlink.

После развёртывания 26 спутников Starlink на орбите в пятницу вечером во время полёта на высоте около 260 км Starship в субботу запустил один из своих двигателей, чтобы начать снижение в атмосфере во время полёта на восток над Тихим океаном. Он столкнулся с палящей жарой, когда его орбитальная скорость около 17 000 миль в час замедлилась до сверхзвукового свободного падения в небе над объектами SpaceX Starbase на побережье Мексиканского залива на юге Техаса. Со сложенными назад аэродинамическими плавниками два небольших фитинга в верхней части Starship зацепились за механические рычаги стартовой башни, которые сомкнулись, чтобы схватить его, позволив кораблю зависнуть в нескольких сотнях футов над землёй

- пишет издание.

Маск и инженеры SpaceX начали осматривать корабль в течение нескольких часов после его поимки.

Корабль 42 выглядит великолепно - написал Маск в X, опубликовав фотографии и видео со стартовой башни.

По информации издания, доминирование SpaceX в мировой индустрии запусков сосредоточено на её рабочей лошадке - ракете Falcon 9, которая запускалась более 700 раз с 2010 года. Первая ступень этой ракеты является многоразовой, но вторая ступень - часть, которая доставляет полезные грузы на орбиту

- выбрасывается в океан после каждого полёта.

С помощью Starship Маск хочет создать ракетную систему, которая сможет летать в космос и обратно таким же образом и с такой же скоростью, как коммерческие самолёты, с минимальным ремонтом между полётами. Хотя субботнее возвращение Starship является ключевой вехой в этих усилиях, SpaceX ещё не удавалось вернуть обе ступени Starship за одну миссию, что ознаменовало бы первое в истории возвращение орбитальной системы запуска. А теплозащитный экран Starship, состоящий из сотен чёрных шестиугольных плиток, защищающих его от палящего жара во время возвращения в атмосферу, сам по себе ещё не является полностью многоразовым.

SpaceX пытается разработать новые конструкции плиток, которые потребуют незначительного обновления или вообще не потребуют его после каждой миссии

- пишет издание.

Компания SpaceX потратила более 15 миллиардов долларов на разработку Starship. NASA предоставило 3,2 миллиарда долларов в рамках контракта стоимостью более 4 миллиардов долларов, который SpaceX выиграла в 2021 году, на возвращение людей на Луну с помощью Starship в рамках программы Artemis космического агентства.

NASA ожидает, что Starship вместе с другим лунным посадочным модулем, который разрабатывает Blue Origin Джеффа Безоса, начнут пилотируемые полёты на Луну в 2028 году, хотя для обоих лунных аппаратов остаётся несколько сложных этапов разработки. Для Starship эти вехи включают демонстрацию сложных перекачек топлива между ракетами-заправщиками Starship на орбите - критически важного процесса, который позволит кораблю путешествовать за пределы земной орбиты к Луне

- пишет издание.

Напомним

SpaceX обновит конструкцию ракеты Starship, убрав один стабилизатор. Новая версия будет иметь три более крупных и прочных решётчатых плавника для лучшего снижения.

Алла Киосак

Новости МираТехнологии
Старлинк
SpaceX
Reuters
НАСА
Blue Origin
Джефф Безос
Тихий океан
Техас
Илон Маск
Сокол 9