SpaceX Starship успешно вернулся с орбиты на посадочную площадку
Киев • УНН
Starship SpaceX после 22,5-часового полёта вывел 26 спутников Starlink и впервые вернулся на стартовую башню с помощью механических рук. Компания стремится создать полностью многоразовую систему для полётов к Луне.
Космический корабль Starship компании SpaceX успешно вернулся из 22-часового полёта и впервые приземлился с помощью гигантских механических рук стартовой башни в Техасе. Это важный этап в разработке полностью многоразовой ракетной системы. Об этом сообщает Reuters, передаёт УНН.
Детали
По информации издания, после 14 оборотов вокруг Земли в течение 22,5 часа корабль вошёл в атмосферу, запустил двигатели и вертикально опустился к стартовой башне. Её механические рычаги схватили Starship и удержали над землёй. Во время полёта корабль также вывел на орбиту 26 спутников Starlink.
После развёртывания 26 спутников Starlink на орбите в пятницу вечером во время полёта на высоте около 260 км Starship в субботу запустил один из своих двигателей, чтобы начать снижение в атмосфере во время полёта на восток над Тихим океаном. Он столкнулся с палящей жарой, когда его орбитальная скорость около 17 000 миль в час замедлилась до сверхзвукового свободного падения в небе над объектами SpaceX Starbase на побережье Мексиканского залива на юге Техаса. Со сложенными назад аэродинамическими плавниками два небольших фитинга в верхней части Starship зацепились за механические рычаги стартовой башни, которые сомкнулись, чтобы схватить его, позволив кораблю зависнуть в нескольких сотнях футов над землёй
Маск и инженеры SpaceX начали осматривать корабль в течение нескольких часов после его поимки.
Корабль 42 выглядит великолепно - написал Маск в X, опубликовав фотографии и видео со стартовой башни.
По информации издания, доминирование SpaceX в мировой индустрии запусков сосредоточено на её рабочей лошадке - ракете Falcon 9, которая запускалась более 700 раз с 2010 года. Первая ступень этой ракеты является многоразовой, но вторая ступень - часть, которая доставляет полезные грузы на орбиту
С помощью Starship Маск хочет создать ракетную систему, которая сможет летать в космос и обратно таким же образом и с такой же скоростью, как коммерческие самолёты, с минимальным ремонтом между полётами. Хотя субботнее возвращение Starship является ключевой вехой в этих усилиях, SpaceX ещё не удавалось вернуть обе ступени Starship за одну миссию, что ознаменовало бы первое в истории возвращение орбитальной системы запуска. А теплозащитный экран Starship, состоящий из сотен чёрных шестиугольных плиток, защищающих его от палящего жара во время возвращения в атмосферу, сам по себе ещё не является полностью многоразовым.
SpaceX пытается разработать новые конструкции плиток, которые потребуют незначительного обновления или вообще не потребуют его после каждой миссии
Компания SpaceX потратила более 15 миллиардов долларов на разработку Starship. NASA предоставило 3,2 миллиарда долларов в рамках контракта стоимостью более 4 миллиардов долларов, который SpaceX выиграла в 2021 году, на возвращение людей на Луну с помощью Starship в рамках программы Artemis космического агентства.
NASA ожидает, что Starship вместе с другим лунным посадочным модулем, который разрабатывает Blue Origin Джеффа Безоса, начнут пилотируемые полёты на Луну в 2028 году, хотя для обоих лунных аппаратов остаётся несколько сложных этапов разработки. Для Starship эти вехи включают демонстрацию сложных перекачек топлива между ракетами-заправщиками Starship на орбите - критически важного процесса, который позволит кораблю путешествовать за пределы земной орбиты к Луне
Напомним
SpaceX обновит конструкцию ракеты Starship, убрав один стабилизатор. Новая версия будет иметь три более крупных и прочных решётчатых плавника для лучшего снижения.