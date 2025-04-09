Администрация Трампа планирует масштабный военный парад в Вашингтоне 14 июня. Мероприятие приурочено к 79-му дню рождения президента и 250-летию Армии США.
Президент Франции выразил соболезнования украинцам из-за трагедии в Кривом Роге, подчеркнув срочную необходимость прекращения российских ударов и призвав к решительным действиям.
В Париже тысячи сторонников Ле Пен вышли на протест после ее осуждения. Левые организовали контрдемонстрацию, лидер опасается, что не сможет баллотироваться в 2027.
Эммануэль Макрон может взять на себя роль посредника между Европой и владимиром путиным для переговоров о мире в Украине. Он готов возобновить контакты с кремлем, когда наступит подходящее время.
россия пытается вернуть 300 миллиардов долларов замороженных активов, предлагая странам приобрести товары в обмен на помощь. Зеленский заявил, что Европа не собирается их отдавать.
Глобальные фондовые рынки упали после объявления Трампом новых пошлин. Больше всего пострадали акции Nike, Apple, H&M и других компаний, зависящих от импорта.
Президент Франции призвал европейские компании приостановить инвестиции в США из-за пошлин. Он предложил более мощный ответ на тарифы и использовать механизм противодействия принуждению со стороны США.
Франция и Германия настаивают на агрессивном ответе ЕС на новые тарифы США, рассматривая нацеливание на американские технологии и услуги для защиты интересов Евросоюза.
Президент Франции прокомментировал приговор Марин Ле Пен по делу о растрате средств. Он подчеркнул, что закон един для всех, судебная власть независима.
Литва готова присоединиться к "коалиции желающих" для помощи Украине. Кястутис Будрис призвал усилить давление на рф санкциями и использованием замороженных активов.
Зеленский провел разговор с премьером Британии, обсудили совместные шаги для мира и безопасности. Готовится встреча военных представителей для подготовки контингентов.
Линдси Гойл заявил, что Британия решительно настроена поддержать мир в Украине. Также Британия готова разместить своих военных в Украине на неопределенный срок.
Военные планы Лондона и Парижа в отношении Украины столкнулись с нежеланием других европейских государств. Без поддержки США сомневаются в длительном прекращении огня.
Украина получила доступ к европейским разведданным, технологиям и складам с боеприпасами. Также государство получило лицензии на производство ПВО и инвестиции в производство дронов и ракет.
Украина планирует провести встречу с представителями Генштабов основных стран, готовых предоставить военный контингент. Франция и Британия приглашены для обсуждения инфраструктуры.
Премьер-министр Италии выразила обеспокоенность по поводу отправки европейского контингента в Украину, считая это провокацией для россии. Она предлагает распространить действие статьи 5 НАТО на Украину.
ЕС работает над 17-м пакетом санкций против россии, несмотря на требования москвы о возвращении одного из ее банков в SWIFT в обмен на частичное прекращение огня. Лидеры ЕС исключают ослабление санкций.
Лидеры стран Европы не пришли к согласию по миротворцам в Украине. Франция и Британия настаивают на собственных войсках, Италия готова к миссии ООН, а Польша отказалась от отправки военных.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что к франко-британской миссии могут присоединиться другие страны. Он пригласил представителей коалиции для разработки плана относительно контингента.
В Париже лидеры обсудили поддержку Украины, санкции против россии и создание "сил сдерживания". Зеленский подчеркнул важность сохранения санкций и роли США в остановке войны.
Украина стремится получить лицензии на производство оружия от партнеров для ускорения и удешевления процесса. В обмен готова делиться собственными технологиями, в частности в области дронов и ракет.
На саммите обсудили усиление Украины помощью, ресурсами и пакетами помощи, а также давление на россию. Принято решение о поддержке Украины и развитии безопасности в Европе.
Украина видит Европу, представленную Францией и Великобританией, за столом переговоров по окончанию войны. Зеленский подчеркнул важность их участия.
Участники саммита в Париже поддержали сохранение сильной армии Украины. Зеленский подчеркнул, что РФ не может диктовать количество украинских военных, и это общая позиция всех стран-участниц.
Кира Стармер заявил, что для сдерживания рф нужна поддержка США. Он добавил, что группа стран координирует усилия, и в коалиции есть 200 планировщиков из 30 стран.
Кир Стармер заявил, что парламент должен одобрить размещение британских войск в Украине на долгосрочной основе. Он также подчеркнул лидерскую роль Британии и Франции.
Ни один хорватский военнослужащий не будет участвовать в миротворческой миссии в Украине. Президент Миланович подчеркнул, что это его предвыборное обещание.
Премьер-министр Британии раскритиковал россию за игнорирование предложения Украины о прекращении огня. Он отметил необходимость давления для начала реальных переговоров.
Владимир Зеленский пригласил представителей стран "коалиции решительных" для разработки плана относительно иностранного контингента. Он отметил необходимость четкого плана действий сил партнеров.
Президент Франции заявил, что Европа должна быть готова к любому развитию событий, даже если США не присоединятся к поддержке. Он подчеркнул важность способности Европы защищать собственные интересы.