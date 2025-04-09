Эммануэль Макрон

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 26823 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский не исключил расширение франко-британской миссии в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что к франко-британской миссии могут присоединиться другие страны. Он пригласил представителей коалиции для разработки плана относительно контингента.

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Саммит “Коалиции желающих” в Париже: о чем договорились лидеры стран

В Париже лидеры обсудили поддержку Украины, санкции против россии и создание "сил сдерживания". Зеленский подчеркнул важность сохранения санкций и роли США в остановке войны.

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Украина хочет получить лицензии на производство оружия от партнеров и готова делиться своими технологиями - Зеленский

Украина стремится получить лицензии на производство оружия от партнеров для ускорения и удешевления процесса. В обмен готова делиться собственными технологиями, в частности в области дронов и ракет.

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Саммит "Коалиции желающих" рассматривал конкретные шаги по укреплению Украины - Тихий

На саммите обсудили усиление Украины помощью, ресурсами и пакетами помощи, а также давление на россию. Принято решение о поддержке Украины и развитии безопасности в Европе.

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Европу за столом переговоров по завершению войны будут представлять Франция и Британия - Зеленский

Украина видит Европу, представленную Францией и Великобританией, за столом переговоров по окончанию войны. Зеленский подчеркнул важность их участия.

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Участники саммита в Париже поддерживают то, что Украина должна сохранить сильную армию - Зеленский

Участники саммита в Париже поддержали сохранение сильной армии Украины. Зеленский подчеркнул, что РФ не может диктовать количество украинских военных, и это общая позиция всех стран-участниц.

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Стармер раскрыл детали относительно сил сдерживания для Украины: нужна поддержка США

Кира Стармер заявил, что для сдерживания рф нужна поддержка США. Он добавил, что группа стран координирует усилия, и в коалиции есть 200 планировщиков из 30 стран.

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Стармер: вопрос о британских войсках в Украине могут вынести на голосование парламента

Кир Стармер заявил, что парламент должен одобрить размещение британских войск в Украине на долгосрочной основе. Он также подчеркнул лидерскую роль Британии и Франции.

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