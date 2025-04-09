Эммануэль Макрон

Ни одного солдата здесь не будет: президент Хорватии высказался по поводу миротворческой миссии в Украине

Ни один хорватский военнослужащий не будет участвовать в миротворческой миссии в Украине. Президент Миланович подчеркнул, что это его предвыборное обещание.