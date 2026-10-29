российский удар по Днепру: Макрон призвал к "продолжительному миру"

Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на удар российского реактивного беспилотника по железнодорожному вокзалу в Днепре, в результате которого тогда погибли 13 человек, а еще десять пострадали. Он выразил соболезнования украинцам и призвал усилить усилия для достижения справедливого и прочного мира. Об этом французский президент написал в соцсети X, передает УНН.

Подробности

С глубокой скорбью узнал, что российский реактивный беспилотник врезался в железнодорожный вокзал Днепра, вызвав очень большое число жертв. Выражаю свои соболезнования и солидарность президенту Зеленскому и украинскому народу. В этом контексте мы должны стремиться к гораздо большему, чем локальное прекращение огня, подобное тому, которое недавно было достигнуто в Олешках. Недопустимо, что россия продолжает отвергать все предложения в этом направлении, продолжая эскалировать конфликт и атаковать гражданское население. Вместе мы должны удвоить наши усилия для достижения справедливого и прочного мира и привести россию за стол переговоров - заявил Эммануэль Макрон.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российский удар реактивным дроном по вокзалу в Днепре и показал первые кадры с места вражеской атаки.