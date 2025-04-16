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По соглашению с США достигнут "существенный прогресс", ожидается меморандум и ратификация в Раде - Свириденко
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По соглашению с США достигнут "существенный прогресс", ожидается меморандум и ратификация в Раде - Свириденко

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Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

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HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

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Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

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Dacia Sandero занял первое место в рейтинге самых популярных автомобилей в Европе

За первые два месяца года Dacia Sandero стал лидером европейских продаж с показателем 45 524 авто. В десятку также вошли Renault Clio и Volkswagen Golf.

Экономика • 09:05 • 214 просмотра

Tesla приостанавливает импорт деталей Cybercab из Китая из-за пошлин Трампа

Tesla приостановила импорт деталей Cybercab из Китая из-за пошлин Трампа. Это может повредить планам компании по автономным авто и грузовикам.

Новости Мира • 16 апреля, 07:37 • 1180 просмотра

Украинцы стали активнее покупать гибриды: какие марки выбирают

В марте 2024 года украинцы приобрели более 2,1 тыс. гибридных авто, что на 15% больше, чем в прошлом году. Самыми популярными моделями стали TOYOTA RAV-4, AUDI Q8 и SUZUKI Vitara.

Общество • 15 апреля, 08:51 • 10618 просмотра

Серый - в тренде: названы самые популярные цвета новых авто в Украине

В первом квартале 2025 года треть новых легковых автомобилей, купленных в Украине, были серого цвета, лидером стал TOYOTA RAV-4. Далее идут белый (RENAULT Duster) и черный (TOYOTA Land Cruiser Prado).

Общество • 14 апреля, 06:23 • 4115 просмотра

Tesla массово продают: количество подержанных авто на продажу в США выросло на фоне действий Маска

В марте количество подержанных Tesla, выставленных на продажу в США, рекордно выросло на 67%. В то же время продажи новых авто Tesla упали почти на 9% по сравнению с прошлым годом.

Экономика • 11 апреля, 10:09 • 9308 просмотра
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Украинцы меньше покупают китайские авто: с начала года рынок упал на 36%

В январе-марте 2025 года украинцы приобрели 2641 легковой автомобиль из Китая, что на 36% меньше, чем в прошлом году. Самые популярные модели – BYD Song Plus и ZEEKR 001.

Экономика • 11 апреля, 07:10 • 5562 просмотра

Aptera Solar EV: солнечный электромобиль совершил историческое путешествие

Aptera Solar EV - сверхлегкий автомобиль на солнечных панелях, совершил путешествие из Аризоны в Калифорнию. Компания получила более 48 000 заказов на серийную модель.

Технологии • 10 апреля, 10:31 • 10457 просмотра

Украинцы активно покупают подержанные авто из США, почти треть - Tesla

С начала 2025 года украинцы приобрели почти 9000 подержанных автомобилей из США, 42% из которых – электромобили. Самые популярные модели: TESLA Model Y, TESLA Model 3 и FORD Escape.

Экономика • 10 апреля, 08:08 • 12091 просмотра

Канада введет пошлину на авто из США в ответ на действия Трампа

Правительство Канады введет 25% пошлину на американские автомобили, не соответствующие требованиям USMCA. Также Оттава будет стимулировать внутреннее производство и привлечение инвестиций в автопром.

Новости Мира • 9 апреля, 00:48 • 6703 просмотра

Украинцы начали активнее покупать электрокары: назвали бестселлеры марта

В марте 2025 года украинцы приобрели 4 680 электромобилей, что на 6% больше, чем в прошлом году. Наиболее популярными стали BYD Song Plus и TESLA Model Y.

Экономика • 8 апреля, 08:44 • 12810 просмотра

Mercedes-Benz сообщил о замедлении темпов продаж: с чем это связано

Продажи Mercedes-Benz упали на 7% в первом квартале 2024 года из-за уменьшения продаж фургонов на 21%. Падение продаж электромобилей составило 14%.

Новости Мира • 7 апреля, 16:10 • 14028 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк роскошным Rolls Royce Phantom VIII Diamond Edition за более чем 1,3 миллиона долларов. Автомобиль имеет двигатель V12 мощностью 571 л.с. и разгоняется до 100 км/ч за 5 секунд.

спорт • 7 апреля, 15:21 • 60482 просмотра

Audi замораживает поставки автомобилей в США из-за пошлин Трампа

Audi прекратила экспорт автомобилей в США в ответ на новые пошлины Трампа. Компания хочет продать акции, которые уже есть на территории США.

Экономика • 7 апреля, 14:41 • 11213 просмотра

Акции Tesla упали ниже прогноза министра торговли США

7 апреля акции Tesla упали на 10%, до $214,80, ниже прогноза Говарда Лютника. В общем, акции упали на 50% от декабрьского максимума из-за политических споров Илона Маска.

Экономика • 7 апреля, 12:16 • 11074 просмотра

Jaguar Land Rover приостанавливает поставки в США из-за пошлин Трампа

Jaguar Land Rover приостанавливает все поставки в США из-за новых пошлин. США является вторым по величине экспортным рынком для автомобильной промышленности Великобритании.

Новости Мира • 5 апреля, 17:33 • 14243 просмотра

Porsche SE после убытков: автомобильный холдинг рассматривает возможность возвращения в оборонный бизнес

Холдинг Porsche SE, понесший убытки, рассматривает возможность повторного выхода на рынок вооружений. Компания имеет опыт разработки танка Leopard для Бундесвера и уже инвестирует в разработку дронов.

Экономика • 3 апреля, 11:09 • 11487 просмотра

Трамп заявил, что в полночь подпишет указ о введении 25% пошлины на все иностранные авто

Президент США Дональд Трамп заявил, что Америка введет 25% пошлины на все иностранные авто. Также в среду было объявлено о 25% тарифе на импорт пива и алюминиевых банок.

Новости Мира • 2 апреля, 20:24 • 11187 просмотра

Mercedes-Benz может прекратить продажу некоторых моделей в США из-за пошлин Трампа - Bloomberg

Mercedes-Benz рассматривает возможность сокращения продаж моделей начального уровня в США, таких как GLA, из-за введения 25% пошлины на импорт авто. Компания хочет сосредоточиться на более дорогих моделях.

Новости Мира • 1 апреля, 18:28 • 13411 просмотра

Мопеды и мотоциклы смогут ездить по полосе общественного транспорта: внесены изменения в ПДД

Кабмин разрешил мопедам и мотоциклам (без бокового прицепа) двигаться по полосе для маршрутных транспортных средств. Это поможет уменьшить пробки и повысить безопасность движения.

Общество • 1 апреля, 12:12 • 16073 просмотра

Пожар в Риме: сгорело 17 электромобилей Tesla

В дилерском центре Tesla в Риме сгорело 17 автомобилей. Илон Маск назвал инцидент терроризмом, полиция расследует возможный поджог и связь с анархистскими группами.

Новости Мира • 31 марта, 21:07 • 9038 просмотра

Декларация городского головы Днепра: 50 миллионов грн на искусство и коллекция авто и мотоциклов

Борис Филатов задекларировал коллекцию японского искусства более чем на 50 млн грн, авто и мотоциклы. Также у него есть недвижимость, наличные в долларах и гривнах, и доходы от аренды.

политика • 31 марта, 09:10 • 43803 просмотра

В Киеве сегодня временно ограничат движение транспорта в связи с охранными мероприятиями: подробности

В Киеве и Киевской области 31 марта временно ограничат движение транспорта из-за приезда иностранных делегаций. Об этом сообщило Управление государственной охраны, не уточнив места и время ограничений.

Общество • 31 марта, 03:06 • 159112 просмотра

В Киеве значительно ограничат количество участков с разрешенной скоростью движения до 80 км/ч

В Киеве с 1 апреля скорость 80 км/ч будет разрешена только на 4 участках дорог вместо 17. Решение связано с анализом аварийности и случаями ДТП.

Киев • 28 марта, 15:33 • 41325 просмотра

Илон Маск не пострадает от пошлины на авто в 25%: Tesla меньше зависит от импорта

Tesla может легко приспособиться к новым 25% пошлинам на автомобили, поскольку компания меньше зависит от иностранных компонентов. Акции Tesla выросли, когда акции других автопроизводителей упали.

Новости Мира • 28 марта, 10:01 • 31716 просмотра

Автопроизводителям ЕС грозят миллиардные убытки из-за тарифов Трампа – какая ситуация на рынке

Трамп введет 25% тарифы на импорт авто, что ударит по европейским производителям. Porsche и Mercedes могут потерять миллиарды евро прибыли из-за новых пошлин США.

Экономика • 27 марта, 14:22 • 474921 просмотра

Автоперевозки в Украине приблизят к стандартам ЕС: Рада приняла важный закон

Рада приняла закон, интегрирующий автоперевозки Украины в европейское транспортное пространство. Закон предусматривает изменения в лицензировании, требования к финкомпаниям и систему компетентности менеджеров.

Экономика • 27 марта, 11:15 • 22079 просмотра

США введут 25% пошлину на импортные авто со 2 апреля

Дональд Трамп объявил о введении 25% пошлины на все импортные автомобили в США со 2 апреля. Решение вызвало обеспокоенность в ЕС, который оценивает последствия.

Новости Мира • 26 марта, 22:45 • 17726 просмотра

BMW интегрирует ИИ от Alibaba в автомобили для китайского рынка

BMW сотрудничает с Alibaba для интеграции ИИ Banma в автомобили. Это позволит создать интеллектуального помощника для водителей в Китае.

Новости Мира • 26 марта, 14:41 • 24389 просмотра

Водительские права в ЕС: новые правила, наказания и изменения для водителей

В ЕС согласованы изменения в правила выдачи водительских прав, усилены наказания за серьезные нарушения, которые будут действовать во всех странах ЕС. Также вводятся цифровые права и снижен возраст для водителей автобусов.

Новости Мира • 26 марта, 10:01 • 42474 просмотра

Немчинов задекларировал ретроавто ЗАЗ: что еще есть в декларации министра Кабмина

Олег Немчинов задекларировал более 1,2 млн грн зарплаты за прошлый год. У него есть квартиры во Львове и Киеве, а также электромобиль CHEVROLET BOLT EV.

Экономика • 26 марта, 09:51 • 35750 просмотра