За первые два месяца года Dacia Sandero стал лидером европейских продаж с показателем 45 524 авто. В десятку также вошли Renault Clio и Volkswagen Golf.
Tesla приостановила импорт деталей Cybercab из Китая из-за пошлин Трампа. Это может повредить планам компании по автономным авто и грузовикам.
В марте 2024 года украинцы приобрели более 2,1 тыс. гибридных авто, что на 15% больше, чем в прошлом году. Самыми популярными моделями стали TOYOTA RAV-4, AUDI Q8 и SUZUKI Vitara.
В первом квартале 2025 года треть новых легковых автомобилей, купленных в Украине, были серого цвета, лидером стал TOYOTA RAV-4. Далее идут белый (RENAULT Duster) и черный (TOYOTA Land Cruiser Prado).
В марте количество подержанных Tesla, выставленных на продажу в США, рекордно выросло на 67%. В то же время продажи новых авто Tesla упали почти на 9% по сравнению с прошлым годом.
В январе-марте 2025 года украинцы приобрели 2641 легковой автомобиль из Китая, что на 36% меньше, чем в прошлом году. Самые популярные модели – BYD Song Plus и ZEEKR 001.
Aptera Solar EV - сверхлегкий автомобиль на солнечных панелях, совершил путешествие из Аризоны в Калифорнию. Компания получила более 48 000 заказов на серийную модель.
С начала 2025 года украинцы приобрели почти 9000 подержанных автомобилей из США, 42% из которых – электромобили. Самые популярные модели: TESLA Model Y, TESLA Model 3 и FORD Escape.
Правительство Канады введет 25% пошлину на американские автомобили, не соответствующие требованиям USMCA. Также Оттава будет стимулировать внутреннее производство и привлечение инвестиций в автопром.
В марте 2025 года украинцы приобрели 4 680 электромобилей, что на 6% больше, чем в прошлом году. Наиболее популярными стали BYD Song Plus и TESLA Model Y.
Продажи Mercedes-Benz упали на 7% в первом квартале 2024 года из-за уменьшения продаж фургонов на 21%. Падение продаж электромобилей составило 14%.
Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк роскошным Rolls Royce Phantom VIII Diamond Edition за более чем 1,3 миллиона долларов. Автомобиль имеет двигатель V12 мощностью 571 л.с. и разгоняется до 100 км/ч за 5 секунд.
Audi прекратила экспорт автомобилей в США в ответ на новые пошлины Трампа. Компания хочет продать акции, которые уже есть на территории США.
7 апреля акции Tesla упали на 10%, до $214,80, ниже прогноза Говарда Лютника. В общем, акции упали на 50% от декабрьского максимума из-за политических споров Илона Маска.
Jaguar Land Rover приостанавливает все поставки в США из-за новых пошлин. США является вторым по величине экспортным рынком для автомобильной промышленности Великобритании.
Холдинг Porsche SE, понесший убытки, рассматривает возможность повторного выхода на рынок вооружений. Компания имеет опыт разработки танка Leopard для Бундесвера и уже инвестирует в разработку дронов.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Америка введет 25% пошлины на все иностранные авто. Также в среду было объявлено о 25% тарифе на импорт пива и алюминиевых банок.
Mercedes-Benz рассматривает возможность сокращения продаж моделей начального уровня в США, таких как GLA, из-за введения 25% пошлины на импорт авто. Компания хочет сосредоточиться на более дорогих моделях.
Кабмин разрешил мопедам и мотоциклам (без бокового прицепа) двигаться по полосе для маршрутных транспортных средств. Это поможет уменьшить пробки и повысить безопасность движения.
В дилерском центре Tesla в Риме сгорело 17 автомобилей. Илон Маск назвал инцидент терроризмом, полиция расследует возможный поджог и связь с анархистскими группами.
Борис Филатов задекларировал коллекцию японского искусства более чем на 50 млн грн, авто и мотоциклы. Также у него есть недвижимость, наличные в долларах и гривнах, и доходы от аренды.
В Киеве и Киевской области 31 марта временно ограничат движение транспорта из-за приезда иностранных делегаций. Об этом сообщило Управление государственной охраны, не уточнив места и время ограничений.
В Киеве с 1 апреля скорость 80 км/ч будет разрешена только на 4 участках дорог вместо 17. Решение связано с анализом аварийности и случаями ДТП.
Tesla может легко приспособиться к новым 25% пошлинам на автомобили, поскольку компания меньше зависит от иностранных компонентов. Акции Tesla выросли, когда акции других автопроизводителей упали.
Трамп введет 25% тарифы на импорт авто, что ударит по европейским производителям. Porsche и Mercedes могут потерять миллиарды евро прибыли из-за новых пошлин США.
Рада приняла закон, интегрирующий автоперевозки Украины в европейское транспортное пространство. Закон предусматривает изменения в лицензировании, требования к финкомпаниям и систему компетентности менеджеров.
Дональд Трамп объявил о введении 25% пошлины на все импортные автомобили в США со 2 апреля. Решение вызвало обеспокоенность в ЕС, который оценивает последствия.
BMW сотрудничает с Alibaba для интеграции ИИ Banma в автомобили. Это позволит создать интеллектуального помощника для водителей в Китае.
В ЕС согласованы изменения в правила выдачи водительских прав, усилены наказания за серьезные нарушения, которые будут действовать во всех странах ЕС. Также вводятся цифровые права и снижен возраст для водителей автобусов.
Олег Немчинов задекларировал более 1,2 млн грн зарплаты за прошлый год. У него есть квартиры во Львове и Киеве, а также электромобиль CHEVROLET BOLT EV.