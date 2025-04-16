Немчинов задекларировал ретроавто ЗАЗ: что еще есть в декларации министра Кабмина

Олег Немчинов задекларировал более 1,2 млн грн зарплаты за прошлый год. У него есть квартиры во Львове и Киеве, а также электромобиль CHEVROLET BOLT EV.