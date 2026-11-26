Телеведущий и шеф-повар Гордон Рамзи возглавит новый состав ведущих автомобильного шоу BBC Top Gear, которое возобновляется спустя четыре года после последнего выхода в эфир. Об этом УНН пишет со ссылкой на BBC.

Детали

Рамзи займет место "за рулем" вместе с еще не названными соведущими, когда в следующем году начнутся съемки шоу. Возвращение на экраны запланировано на 2028 год.

Программа не выходила в эфир с 2022 года, когда соведущий Эндрю Флинтофф получил серьезные травмы лица и ребер после того, как его трехколесный автомобиль с открытым верхом перевернулся на испытательном полигоне шоу.

В заявлении, объявляющем о его новой роли, Рамзи сказал, что хочет привнести "свежую энергию и амбиции" в формулу шоу, которая заключается в том, чтобы быть "удивительной, развлекательной и [с] правильным количеством хаоса".

Дополнение

Программа Top Gear стартовала в 1977 году и в 2000-х годах стала одним из крупнейших хитов BBC благодаря Джереми Кларксону, Ричарду Хаммонду и Джеймсу Мэю.

Их сменили ведущие, в том числе Крис Эванс и звезда сериала "Друзья" Мэтт Леблан, прежде чем в 2018 году Флинтофф сменил Пэдди Макгиннесса и Криса Харриса.

Однако шоу было "закрыто" после аварии бывшего игрока в крикет в декабре 2022 года.

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