Соединённые Штаты Америки одобрили продажу Украине оборудования для самолётов F-16 на сумму более 600 млн долларов. Об этом сообщил Государственный департамент США, передаёт УНН.

Детали

Отмечается, что для этой покупки Украина будет использовать финансирование Совместной многонациональной программы Украины JUMPSTART от Бельгии, Дании, Нидерландов и Норвегии. Вместе с тем средств США, связанных с этим переводом, не будет.

Продажа оборудования улучшит способность Украины противостоять текущим и будущим угрозам со стороны россии, дополнительно оснастив её для выполнения задач самообороны, и обеспечит региональную безопасность с помощью более мощных средств противовоздушной обороны - говорится в сообщении Госдепартамента США.

В то же время основной подрядчик будет выбран в результате конкурентных закупок, проведённых правительством США в соответствии с Федеральным регламентом закупок.

В настоящее время правительству США неизвестно о каком-либо соглашении о компенсационных мерах, предложенном в связи с этой потенциальной сделкой по продаже. Любое будущее соглашение о компенсационных мерах будет определено в ходе переговоров между покупателем и подрядчиком (подрядчиками) - заявили в Госдепартаменте.

Напомним

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News признался, что Вашингтон зарабатывает "большие деньги" на войне в Украине, продавая оружие Европе.