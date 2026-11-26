Джаред Кушнер высоко оценил политические способности российского диктатора владимира путина, назвав его гроссмейстером политики и исторической фигурой. Об этом он заявил в интервью, пишет УНН.

Детали

По словам Кушнера, глава кремля всегда хорошо подготовлен к переговорам, имеет четкое видение позиции россии и глубоко разбирается в вопросах, которые обсуждаются во время встреч.

Президент путин — очень организованный человек. Людям может нравиться то, что он делает, а может не нравиться, но он, безусловно, гроссмейстер политики. Он историческая фигура — заявил Кушнер.

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Он также отметил вдумчивость российского диктатора и его манеру вести переговоры. В частности, Кушнер обратил внимание на то, что путин делает много заметок во время разговоров.

Он всегда очень хорошо подготовлен. Он очень вдумчивый. Когда мы разговариваем, он делает много заметок. Совершенно очевидно, что он очень глубоко разбирается в обсуждаемых вопросах. У него есть относительно них достаточно четкие взгляды — добавил Кушнер.

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