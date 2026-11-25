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Прошло четыре года с тех пор, как NASA намеренно направило космический аппарат на астероид Диморфос (диаметром около 160 метров), чтобы изменить его траекторию. Теперь учёные готовятся обнародовать первые снимки последствий этого столкновения, сделанные с близкого расстояния, передаёт УНН со ссылкой на The Guardian.

Издание отмечает, что эти изображения, полученные аппаратом Hera Европейского космического агентства (ЕКА), должны помочь лучше понять, что именно произошло с астероидом, а также способствовать разработке более эффективных миссий по отклонению потенциально опасных космических тел в будущем.

Доктор Иэн Уиттакер, старший преподаватель физики в Университете Ноттингем Трент, отмечает: "Мы знаем, что орбитальная скорость астероида изменилась, а при ударе откололись обломки, однако трудно определить, где именно находятся части космического аппарата, а где — вещество самого астероида. Новые снимки позволят увидеть, остались ли на поверхности какие-либо фрагменты аппарата миссии DART или отколовшееся — это преимущественно обломки самого астероида".

Целью миссии NASA DART (Double Asteroid Redirection Test — "Испытание по перенаправлению двойного астероида") было тестирование системы планетарной защиты. Она призвана спасти человечество от участи динозавров, если Земле будет угрожать столкновение с астероидом или кометой.

Хотя ни Диморфос, ни больший астероид, вокруг которого он вращается, — Дидим, — не представляли реальной угрозы, их движение дало учёным прекрасную возможность проверить, сработает ли стратегия изменения траектории астероида путём столкновения.

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26 сентября 2022 года космический аппарат DART массой около полутонны врезался в Диморфос на скорости более 21 000 км/ч (13 000 миль/ч), выбросив в космос огромное облако каменистых обломков.

Наблюдения с помощью наземных телескопов показали, что миссия прошла успешно: время, необходимое Диморфосу для полного оборота вокруг Дидима, сократилось примерно на 33 минуты. До столкновения представители NASA заявляли, что изменение [орбитального периода] на 73 секунды или более будет считаться успехом.

Однако вопросы о том, какой объём вещества астероида был смещён и как именно он отреагировал на столкновение, оставались открытыми.

Чтобы исследовать это, 7 октября 2024 года Европейское космическое агентство (ESA) запустило миссию Hera. После двухлетнего путешествия космический аппарат размером с автомобиль в этом месяце достиг пары астероидов и теперь проводит их обследование с расстояния 25–30 км (15–18 миль).

Компьютерное моделирование, результаты которого были опубликованы в 2024 году, предполагает, что вместо образования большого кратера аппарат DART мог изменить форму всего астероида.

Уиттакер отметил, что учёные будут тщательно изучать полученные изображения в поисках признаков таких изменений, а приборы на борту Hera позволят оценить высоту объектов на поверхности.

"Изначальный вид Диморфоса характеризовался сочетанием гладких участков, экваториального хребта и образований, похожих на валуны. Анализ того, сохранились ли эти особенности, поможет понять, что именно произошло", — сказал он.

В течение следующих месяцев Hera будет постепенно приближаться к астероидам и выпустит два спутника размером с обувную коробку; один из них будет использовать радар, чтобы заглянуть внутрь Диморфоса.

Конечная цель этих исследований — превратить отклонение астероидов из успешного разового эксперимента в надёжный инструмент планетарной защиты.

"Сама идея изменения траектории астероида не так проста, как кажется на первый взгляд", — отметил Уиттакер. Хотя импульс, переданный астероиду во время столкновения с космическим аппаратом, должен изменить его движение, многое зависит от того, как именно астероид реагирует на удар, — в частности, какое количество вещества выбрасывается в космическое пространство.

"Эти изображения помогут понять, что осталось после столкновения, и позволят в будущем выполнять более точные расчёты", — добавил Уиттакер.