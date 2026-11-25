Туман, мороз и гололедица на дорогах: синоптики дали прогноз на 25 ноября
Киев • УНН
В Украине прогнозируют облачную погоду, туман и гололедицу на дорогах. Днем температура составит от 3° мороза до 3° тепла.
Завтра в Украине ожидаются туман и гололедица на дорогах. Температура днем будет колебаться от 3° мороза до 3° тепла, передает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.
Детали
По словам синоптиков, завтра в Украине будет облачно с прояснениями.
Без существенных осадков, лишь в Закарпатье и Прикарпатье днем мокрый снег, местами налипание мокрого снега, в Одесской области преимущественно дождь.
Ночью и утром в западных областях местами туман, на дорогах гололедица.
Ветер северо-западный, в юго-западной части юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 1-7° мороза; днем от 3° мороза до 3° тепла, в Закарпатье и на юге страны 2-7° тепла
Снег, морозы до 8° и гололедица — Украину ждут три дня зимней погоды24.11.26, 21:54 • 20581 просмотр