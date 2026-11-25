Украина ждет от США дату четырехсторонней встречи — Зеленский
Киев • УНН
Украина ждет от США дату новой четырехсторонней встречи по мирному треку. Зеленский также обсудил с Эстонией энергетику и гарантии безопасности.
Киев ожидает от американской стороны дату новой встречи, которая уже должна быть четырехсторонней. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с министром иностранных дел Эстонии Маргусом Цахкной, передает УНН.
Украина сделала очень многое, чтобы полноценно включить Европу в мирный трек с Америкой, и сейчас ждем от американской стороны дату новой встречи, которая уже должна быть четырехсторонней
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Президент также проинформировал о российских ударах по украинской энергетике. По словам Владимира Зеленского, Россия сильно вкладывается в попытки разрушить нормальность жизни, поэтому все, что поддерживает устойчивость Украины, важно.
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Глава государства отметил, что приоритетами Украины сейчас и в течение зимы являются поддержка энергетики, защита инфраструктуры, усиление ПВО и строительство укрытий, в частности в школах и детских садах. Обсудили возможности Эстонии для обеспечения этих потребностей, а также подготовку к Конференции по восстановлению Украины, которая состоится в Эстонии в начале следующего года.
Подробно говорили и о переговорах, а также будущих гарантиях безопасности.