Владимир Зеленский и Маргус Цахкна

Киев ожидает от американской стороны дату новой встречи, которая уже должна быть четырехсторонней. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с министром иностранных дел Эстонии Маргусом Цахкной, передает УНН.

Украина сделала очень многое, чтобы полноценно включить Европу в мирный трек с Америкой, и сейчас ждем от американской стороны дату новой встречи, которая уже должна быть четырехсторонней - сообщил Зеленский.

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Президент также проинформировал о российских ударах по украинской энергетике. По словам Владимира Зеленского, Россия сильно вкладывается в попытки разрушить нормальность жизни, поэтому все, что поддерживает устойчивость Украины, важно.

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Глава государства отметил, что приоритетами Украины сейчас и в течение зимы являются поддержка энергетики, защита инфраструктуры, усиление ПВО и строительство укрытий, в частности в школах и детских садах. Обсудили возможности Эстонии для обеспечения этих потребностей, а также подготовку к Конференции по восстановлению Украины, которая состоится в Эстонии в начале следующего года.

Подробно говорили и о переговорах, а также будущих гарантиях безопасности.