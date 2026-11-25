Председатель ВСК, народный депутат Алексей Гончаренко

Директор НАБУ Семен Кривонос, глава САП Александр Клименко, детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов, экс-глава СБУ Василий Малюк и бывший генеральный прокурор Руслан Кравченко повторно не явились на заседание временной следственной комиссии Верховной рады. Теперь их ожидают на следующих заседаниях — 7 или 11 декабря. Об этом заявил глава ВСК, народный депутат Алексей Гончаренко, передает корреспондент УНН.

"Сегодня на наше заседание не явились глава САП Клименко, директор НАБУ Семен Кривонос, экс-генпрокурор Украины Руслан Кравченко, детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов, а также экс-глава СБУ Василий Малюк. Напомню, мы пригласили этих пятерых руководителей или бывших руководителей на наше заседание и предложили им три даты из уважения к учреждениям, которые они представляют или представляли, и одна из них — сегодняшняя, 25 ноября, а также 7 или 11 декабря, то есть наши следующие заседания. К сожалению, на сегодняшнем заседании ни один из них не выступил и не явился, поэтому ожидаем их 7 или 11 декабря", — заявил Гончаренко.

Он напомнил, что поддерживал и будет поддерживать независимость антикоррупционных органов и их работу, однако независимость не означает неподотчетность.

"Когда сегодня у нас есть вопросы к антикоррупционным органам, мы будем эти вопросы задавать. Нравится это кому-то или нет. Это обязательно должно произойти, это и есть парламентский контроль", — отметил нардеп.

Гончаренко также сообщил, что комиссия получила письмо от САП с "новой причиной неявки" Александра Клименко, где указано о конфликте интересов.

"Никакого конфликта интересов не существует, никакого личностного конфликта не существует и никогда не было. Никаких конфликтов интересов в понимании закона просто физически нет и быть не может. Все это выглядит как попытка просто уклониться от дачи ответов на вопросы, которые сегодня стоят. Комиссия является коллегиальным органом, поэтому не нужно пытаться придумать какую-то причину, а нужно просто прийти и ответить на вопросы", — заявил нардеп.

Напомним

18 ноября на заседании Временной следственной комиссии Верховной рады по вопросам расследования возможных нарушений законодательства Украины в сфере обороны, антикоррупционного законодательства и соблюдения прав и свобод человека во время действия военного положения выступил генерал-майор СБУ Сергей Дука. Он заявил, что дело "Карфаген-2", в котором он фигурирует, является местью ему со стороны НАБУ и САП, и призвал вызвать на заседание ВСК руководителей антикоррупционных органов.

После этого глава ВСК, народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что директора НАБУ Семена Кривоноса и руководителя САП Александра Клименко, детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, а также экс-главу СБУ Василия Малюка и экс-генпрокурора Украины Руслана Кравченко вызывают на заседание ВСК 23 ноября в 12:00. Однако никто из приглашенных в понедельник не явился на ВСК, и их повторно вызвали на заседание комиссии 25 ноября.