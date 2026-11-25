В течение суток 24 ноября противник потерял в войне в Украине 2 091 военнослужащего. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, информирует УНН.

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Отмечается, что общие боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 25 ноября достигли около 1 643 580 человек.

Напомним

Генштаб сообщил о рекордных потерях армии рф с начала 2026 года. Их количество почти равно населению четырех регионов россии.

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