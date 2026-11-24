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Из-за полномасштабной войны почти два миллиона украинских детей оказались за границей. Во многих случаях матери выезжали с детьми самостоятельно и с согласия отца, чтобы переждать опасность. Но впоследствии часть таких "временных" эвакуаций превратилась в семейные конфликты: один из родителей отказывается возвращать ребенка или ограничивает его общение с другим.

Где проходит грань между спасением от войны и так называемым родительским похищением? Можно ли вернуть ребенка через международный механизм, если он уже привык к новой жизни за границей? И что делать, когда иностранный суд отказывает в возвращении? Об этом УНН поговорил с адвокатом, основательницей юридической компании "ЛОДЖИК" Валерией Одинцовой.

Международное перемещение ребенка во время войны требует особенно тщательной правовой оценки. Не каждый выезд за границу является похищением, однако временная эвакуация не предоставляет одному из родителей безусловного права единолично решать вопросы постоянного места жительства ребенка.

Гаагская конвенция 1980 года предоставляет действенный международный механизм защиты, однако его применение зависит от своевременного обращения, надлежащих доказательств и правильного определения юридических обстоятельств. В центре каждого такого дела должны оставаться безопасность ребенка, его наилучшие интересы и право поддерживать семейные связи.

Основательница юридической компании "ЛОДЖИК" Валерия Одинцова

Госпожа Валерия, когда вывоз ребенка за границу считается международным похищением, а когда законной эвакуацией?

Основным международным документом в этой сфере является Гаагская конвенция о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей 1980 года. Согласно ее статье 3 незаконными считаются перемещение или удержание ребенка, если они нарушают права опеки, принадлежавшие одному из родителей в соответствии с законодательством государства обычного места жительства ребенка и фактически осуществлявшиеся на момент перемещения или удержания.

Важно различать временный выезд и незаконное удержание. Например, мать вывезла ребенка в Польшу из-за боевых действий по согласованию с отцом, но после истечения оговоренного срока отказалась возвращать его. В таком случае суд должен выяснить, возникло ли незаконное удержание, где находилось обычное место жительства ребенка и нарушаются ли права второго родителя. Сам факт вывоза ребенка за границу без согласия второго родителя не всегда автоматически означает международное похищение.

Война не отменяет положений Конвенции, однако имеет значение при оценке обстоятельств дела. В частности, суд должен учитывать ситуацию с безопасностью, возможные риски для ребенка, его социальные связи и наилучшие интересы. При этом обычное место жительства определяется не только по регистрации или гражданству, но и по фактическим обстоятельствам жизни ребенка.

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Что делать, если один из родителей вывез ребенка за границу и отказывается его возвращать?

Прежде всего необходимо собрать доказательства: свидетельство о рождении ребенка, документы о родительских правах, подтверждение предыдущего места жительства, переписку относительно условий выезда и возвращения, а также сообщения об отказе вернуть ребенка. Особое значение имеют доказательства того, что согласие на выезд было временным, а не предполагало постоянной смены места жительства.

Следующим шагом является обращение в Министерство юстиции Украины, которое выполняет функции Центрального органа согласно Гаагской конвенции 1980 года. В Минюст можно подать заявление о содействии в возвращении ребенка или обеспечении права доступа к нему. Министерство взаимодействует с соответствующими органами иностранного государства, помогает установить местонахождение ребенка и содействует добровольному возвращению или судебному рассмотрению вопроса.

Не следует откладывать обращение, поскольку статья 12 Конвенции придает особое значение годовичному сроку: после его истечения другая сторона может ссылаться на то, что ребенок уже адаптировался к новой среде. Если же первоначальный выезд был законным, срок может исчисляться с момента незаконного удержания, а не с даты пересечения границы. Поэтому своевременная правовая оценка ситуации и помощь юриста в государстве пребывания ребенка могут иметь решающее значение.

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Как работает Гаагская конвенция 1980 года и можно ли вернуть ребенка в Украину посредством международного механизма?

Гаагская конвенция 1980 года создает международный механизм возвращения детей, незаконно перемещенных или удерживаемых за границей. Она применяется к детям в возрасте до 16 лет в отношениях между государствами, для которых Конвенция действует. Ее цель — восстановить правомерное положение, существовавшее до незаконного перемещения, а не определить, кто из родителей должен в дальнейшем воспитывать ребенка.

Процедура предусматривает подачу заявления в Центральный орган Украины или соответствующего иностранного государства. После этого органы сотрудничают для установления местонахождения ребенка и организации его добровольного возвращения. Если договориться не удается, вопрос рассматривает компетентный суд государства, где находится ребенок. Важно, что решение о возвращении не означает автоматического определения постоянного места жительства ребенка с одним из родителей.

В то же время Конвенция предусматривает исключения, при наличии которых суд может отказать в возвращении. В частности, это серьезный риск физического или психологического вреда ребенку, согласие заявителя на перемещение, фактическое неосуществление им прав опеки или обоснованные возражения достаточно зрелого ребенка. Таким образом, возвращение не является автоматическим: суд должен оценить доказательства и обстоятельства конкретного дела.

Что делать, если ребенка вывезли из-за войны, но другой родитель ограничивает общение с ним?

Достаточно распространенной является ситуация, когда один из родителей соглашается на временную эвакуацию ребенка, однако впоследствии другой использует пребывание за границей для ограничения семейных контактов. Например, мать выехала с ребенком в Германию из-за войны, но после переезда прекратила общение с отцом и отказывается обсуждать возвращение. В таком случае необходимо выяснить, имеются ли основания для применения процедуры возвращения в соответствии с Гаагской конвенцией.

Если незаконное удержание подтверждается, можно инициировать соответствующую процедуру. Если же оснований для возвращения нет, это не означает, что второй родитель утрачивает право на общение с ребенком. В частности, статья 21 Гаагской конвенции предусматривает механизмы обеспечения права доступа к ребенку, включая организацию встреч и поддержание контактов.

Кроме того, в зависимости от обстоятельств можно использовать механизмы определения места жительства ребенка и порядка участия родителей в его воспитании. В таких делах также может применяться Гаагская конвенция 1996 года о родительской ответственности и мерах защиты детей. Важно правильно определить предмет юридического требования: нарушение права на общение и незаконное удержание ребенка — это разные правовые ситуации.

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Реально ли вернуть ребенка, если он уже адаптировался за границей, а иностранный суд отказывает в возвращении?

Длительное проживание ребенка за границей, его адаптация, обучение, социальные связи и психологическое состояние могут влиять на решение суда. В частности, статья 12 Гаагской конвенции предусматривает возможность отказа в возвращении, если по истечении одного года с момента незаконного перемещения или удержания установлено, что ребенок уже адаптировался к новой среде. Однако сам факт длительного пребывания за границей не лишает заявителя права требовать возвращения.

Показательным является постановление Верховного суда от 24 июня 2025 года по делу № 759/24278/23 о возвращении ребенка в Данию. Суд исследовал обстоятельства его проживания, адаптацию, связи с родителями и мнение ребенка. Это дело демонстрирует, что при рассмотрении вопроса о возвращении нельзя ограничиваться формальным установлением факта перемещения — необходимо исследовать все обстоятельства, имеющие значение для защиты ребенка.

В то же время отказ в возвращении согласно Гаагской конвенции не означает прекращения родительских прав другого родителя. В зависимости от ситуации он может обращаться по вопросам обеспечения права на общение, участия в воспитании или решения других вопросов родительской ответственности. Поэтому даже если международная процедура возвращения не дала ожидаемого результата, правовые механизмы защиты семейных связей остаются доступными.