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Украинские дети за границей смогут получить аттестат без повторного обучения: в правительстве объяснили механизм

Киев • УНН

 • 3494 просмотра

Украинские дети за границей смогут получить аттестат благодаря признанию иностранного образования и украиноведческому компоненту. Программу можно проходить очно или дистанционно.

Украинские дети за границей смогут получить аттестат без повторного обучения: в правительстве объяснили механизм

Украинские школьники, которые из-за полномасштабной войны находятся за границей, могут получить украинский аттестат о завершении школьного образования без необходимости повторно проходить полноценную программу обучения. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий во время своего выступления в парламенте 16 октября, передает УНН.

Для этого государство предусмотрело возможность зачета результатов обучения в иностранных школах в сочетании с изучением украиноведческих предметов.

Детали

Вопрос обеспечения образования украинских детей за границей подняла заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк. По ее словам, согласно оценкам, приведенным в отчете Министерства образования и науки Украины и Счетной палаты за сентябрь 2026 года, сейчас за пределами Украины обучаются от 320 до 400 тысяч украинских детей. Кондратюк подчеркнула, что одной из ключевых задач государства остается сохранение связи этих детей с украинской системой образования, а также создание условий для их возвращения после окончания войны.

В частности, она поинтересовалась, насколько эффективно работают механизмы реинтеграции школьников, упрощения признания документов об образовании и возможности изучения украинского языка в образовательных учреждениях других государств.

Отвечая на вопрос, премьер-министр Сергей Корецкий подчеркнул, что украинские дети за границей остаются одним из приоритетов государственной образовательной политики.

Наши дети за границей — это наши дети, это украинские дети. И мы должны сделать все, чтобы после окончания опасности войны они вернулись в Украину, поддерживали и развивали украинскую экономику

- заявил Корецкий.

По словам главы правительства, именно образование — один из важнейших инструментов сохранения связи молодого поколения с Украиной. В то же время он признал, что дети, которые уже учатся в школах стран пребывания, часто не имеют возможности параллельно полноценно осваивать украинскую образовательную программу из-за чрезмерной нагрузки.

Как украинские школьники за границей могут получить аттестат

Для решения этой проблемы государство предложило механизм украиноведческого компонента, который позволяет совмещать обучение в иностранной школе с изучением предметов, необходимых для сохранения связи с украинским образованием. По словам главы правительства, соответствующую программу можно осваивать как непосредственно в образовательных центрах за границей, так и дистанционно через украинские школы.

Ее (программу, — ред.) можно проходить как на базе верифицированных центров, действующих в других странах, — их уже более 120, они верифицированы Министерством образования. Также это можно делать дистанционно через украинские школы, которые работают в дистанционном формате

- объяснил Корецкий.

Программа предусматривает, что в свободное от основного обучения время украинские дети изучают украинский язык, историю Украины, географию Украины, культурологические дисциплины, а также отдельные предметы по собственному выбору. То есть школьникам не нужно повторно изучать всю программу, которую они уже осваивают в учебных заведениях стран пребывания.

Как объяснил глава правительства, в соответствии с достигнутыми договоренностями результаты обучения за границей может признать украинская сторона. А после прохождения украиноведческого компонента ребенок сможет получить также украинский документ о завершении школьного образования. Это, в частности, открывает возможность поступления в украинские университеты и позволяет школьникам оставаться частью украинской образовательной и культурной среды.

Кроме того, правительство сотрудничает с украинскими общинами за границей, в частности религиозными, для поддержки деятельности образовательных центров и обеспечения их учебной литературой.

Украинский язык как второй иностранный в школах Европы

Отдельное внимание во время обсуждения уделили возможности изучения украинского языка как второго иностранного в школах европейских государств.

Елена Кондратюк отметила, что соответствующая практика уже существует в ряде стран, которые приняли украинских беженцев. По её словам, около 45 польских школ уже работают в этом направлении. Аналогичные подходы применяются в отдельных учебных заведениях Великобритании и Австрии. Также депутат отметила активность Франции. По её мнению, расширение таких возможностей позволит украинским детям сдавать соответствующие экзамены в странах пребывания и одновременно поддерживать знания родного языка.

Кондратюк также подчеркнула, что введение украинского языка в качестве второго иностранного может стать альтернативой изучению русского языка в европейских школах. Она призвала украинские власти активизировать сотрудничество с министерствами образования государств Европейского союза для распространения этой практики.

Часть украинских детей за границей может оставаться вне системы образования

Ещё одной проблемой, на которую обратила внимание заместитель председателя Верховной Рады, стало отсутствие части украинских детей в системах учёта учреждений образования.

Кондратюк подчеркнула: во время встреч с министрами образования европейских стран выяснилось, что отдельные украинские дети не учатся ни в местных школах, ни дистанционно в украинских учебных заведениях. Она назвала это серьёзным пробелом, который требует внимания украинских властей и образовательных ведомств стран пребывания.

По убеждению Кондратюк, Украина должна поддерживать постоянную связь с такими детьми, обеспечивать им доступ к обучению и создавать условия, при которых они смогут оставаться частью украинского образовательного пространства даже во время длительного пребывания за границей.

Напомним

Ранее УНН писал о том, что из-за войны и поиска перспектив девушки-выпускницы массово выезжают из Украины для обучения за границей.

Александра Василенко

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Война в Украине
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