Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение российского военного аэродрома "Саваслейка" в Нижегородской области и 5 самолетов на нем, пишет УНН.

5 самолетов, которыми россияне терроризируют мирных украинцев, поражены на аэродроме "Саваслейка". 24-го и в ночь на 25 ноября удары Сил обороны Украины достигли одного из ключевых аэродромов российской авиации. В Нижегородской области поражен аэродром "Саваслейка". Именно отсюда взлетают истребители МиГ-31 — носители ракет "Кинжал", которыми противник бьет по украинским городам. По предварительной информации, три российских самолета МиГ-31 и два Су-34 некоторое время не смогут летать — они поражены — сообщили в Генштабе.

Как отметили в Генштабе, "степень повреждений и информация о количестве уточняются. Есть вероятность еще более хороших новостей".

По данным Генштаба, "в Луганской области, в районе населенного пункта Караван-Солодкий, поражена радиолокационная станция П-18". "Она обнаруживает воздушные цели на большом расстоянии и выдает данные средствам ПВО противника. Теперь у российского радиолокационного поля стало на один "глаз" меньше", — говорится в сообщении.

"Также удары этих суток пришлись по топливу и складам оккупантов. В районе Новосветловки Луганской области поражены два склада горюче-смазочных материалов и склад материально-технических средств. Еще один склад МТС поражен в районе Розпасиевки Луганской области. В Донецкой области, в районе Агрономического, поражен склад ГСМ, а в районе Нового Света — склад боеприпасов", — указали в Генштабе.

"Без топлива техника не сдвинется с места, а без снарядов артиллерия замолкает. Каждый пораженный склад — это меньше штурмов и обстрелов, которые противник сможет провести. Масштабы нанесенного ущерба уточняются", — подчеркнули в Генштабе.

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