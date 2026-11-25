Основной удар рф этой ночью пришелся по энергетике Украины, в том числе по газовой инфраструктуре, также враг атаковал логистические пути на юге страны. Об этом сообщил Премьер-министр Сергей Корецкий 25 ноября, сообщив подробности и показав последствия, пишет УНН.

Этой ночью основной удар пришелся по энергетике: подстанциям, генерирующим объектам, линиям электропередачи и газовой инфраструктуре - написал Корецкий в соцсетях.

В Группе Нафтогаз уточнили, что "этой ночью российский беспилотник попал в объект газодобывающей инфраструктуры Группы Нафтогаз в Полтавской области". "В результате удара возник пожар. Работа объекта в настоящее время остановлена", - указали в Нафтогазе.

"россия делает все возможное, чтобы оставить украинцев без тепла зимой. Последствия этого удара будут оценены, как только позволит ситуация с безопасностью", — отметил и.о. председателя правления Группы Нафтогаз Сергей Федоренко.

"Есть разрушения в Запорожской, Одесской, Днепропетровской и Полтавской областях. Самая сложная ситуация - в Запорожье, туда сейчас направлено все внимание", - отметил Корецкий.

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Энергетики, по словам Премьера, принимают все меры, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение.

"Также враг бил по логистическим путям на юге страны. Повреждены гражданские объекты и жилые дома. В Киевской области погиб человек", - указал Премьер.

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