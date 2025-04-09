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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28671 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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16:38 • 42531 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ночью россия запустила по Украине 74 ударных БпЛА типа Shahed и имитаторы. Силы обороны сбили 41 беспилотник. В результате атаки пострадали Харьковская область, Донецкая область и Одесская область.

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Над Украиной сбили 89 из 163 вражеских дронов, 51 - не достиг цели

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С понедельника в разных регионах Украины заработают еще 40 камер автофиксации скорости: где именно

С 24 марта в Украине заработают 40 камер автофиксации скорости, 36 из которых установят в новых местах, а 4 возобновят работу. Камеры появятся в разных областях.

Общество • 23 марта, 14:51 • 107835 просмотра

Тепло вернулось: синоптики дали прогноз на сегодня

В субботу, 22 марта, в Украине будет солнечная погода без осадков. Температура днем будет колебаться от 11 до 16 градусов тепла, ветер умеренный.

Общество • 22 марта, 04:57 • 41035 просмотра

рф атаковала Украину 214 дронами: сбито 114 беспилотников, 81 - не достиг целей

В ночь на 21 марта 2025 года россия атаковала Украину 214 дронами. Силы ПВО сбили 114 ударных БпЛА типа Shahed и других типов, но 81 беспилотник-имитатор был локационно потерян.

Война • 21 марта, 07:39 • 12600 просмотра

Заболеваемость ОРВИ упала на 10%, из-за гриппа 14 летальных случаев, в том числе беременной - Минздрав

За неделю заболело 240 340 человек, из них 124 960 – дети. Грипп циркулирует в 21 регионе, зафиксировано 14 летальных случаев, один у беременной.

COVID-19 • 19 марта, 09:53 • 11978 просмотра

Над Украиной сбили 90 из 174 вражеских дронов, 70 - не достигли целей

В ночь на 17 марта враг атаковал Украину 174 беспилотниками. Украинские защитники сбили 90 БПЛА в 10 областях, 70 дронов-имитаторов были локационно потеряны.

Война • 17 марта, 07:06 • 17511 просмотра

Одесская область снова оказалась под атакой рф: есть повреждения энергетической инфраструктуры и отключения, один пострадавший

В Одесской области из-за атаки врага повреждены детский сад, дом, магазин и автомобиль. Один человек ранен, 500 абонентов без света.

Война • 17 марта, 06:59 • 14505 просмотра

Укрэнерго 17 марта будет применять ограничения для промышленности и бизнеса

Укрэнерго сообщило об ограничении мощности для промышленных потребителей и бизнеса 17 марта с 06:00 до 20:00 из-за последствий атак на энергообъекты. Отключение населения не планируется.

Война • 16 марта, 19:23 • 21557 просмотра

Зеленский: россия выпустила 1020 дронов за неделю - нужен более жесткий прессинг

По словам Зеленского, россия выпустила более 1020 ударных дронов и почти 1360 управляемых авиабомб. Он призвал к усилению давления на агрессора для прекращения войны.

Война • 16 марта, 11:31 • 30672 просмотра

рф атаковала энергообъекты, в Одесской и Днепропетровской областях часть жителей без света - ДТЭК

россия массированно атаковала энергетические объекты ДТЭК в Днепропетровской и Одесской областях, оставив без света часть жителей. Повреждена инфраструктура, есть раненые.

Общество • 15 марта, 08:18 • 78309 просмотра

ПВО сбила 130 Shahed из 178 выпущенных врагом по 13 областям Украины

В ночь на 15 марта силы ПВО отразили массированную атаку. Уничтожено 130 БпЛА, 38 имитационных целей не достигли цели. Есть разрушения инфраструктуры в 6 областях.

Война • 15 марта, 07:03 • 30648 просмотра

Оккупанты обесточили Черноморск в Одесской области: подробности атаки

Российские войска массированно атаковали Одесскую область дронами, нацелившись на энергетическую инфраструктуру. Из-за атаки город Черноморск остался без электроснабжения.

Война • 14 марта, 21:10 • 20299 просмотра

В Украине возросло количество владельцев элитных авто: уплатили 220 млн грн транспортного налога

Количество владельцев авто, подпадающих под "налог на роскошь", выросло на 38%. Они уплатили почти 220 млн грн налога, больше всего - в Киеве.

Общество • 14 марта, 12:55 • 16786 просмотра

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

ГП "Леса Украины" утопает в коррупции, незаконных вырубках и злоупотреблениях. Реформа провалилась, а коррупционеры обогащаются, нанося ущерб государству на миллионы.

Криминал и ЧП • 12 марта, 14:08 • 209399 просмотра

Над Украиной сбили 130 из 176 вражеских дронов, 42 - не достигли целей

В ночь на 10 марта рф атаковала Украину 176 дронами-камикадзе с разных направлений. Силы обороны уничтожили 130 БПЛА, пострадали три области - Харьковская, Полтавская и Киевская.

Война • 10 марта, 06:29 • 111016 просмотра

Трагический случай в Одесской области: 16-летний парень погиб во время фотографирования с ружьем

16-летний парень погиб от огнестрельного ранения во время фотографирования с ружьем в карьере в Одесской области. Полиция расследует дело как убийство по неосторожности и проводит экспертизы оружия.

Криминал и ЧП • 8 марта, 17:14 • 58350 просмотра

СБУ задержала еще 8 поджигателей: среди них несовершеннолетние и рецидивист-вор

В трех регионах Украины задержано 8 человек, которые поджигали объекты Укрзализныци и военные автомобили по заказу рф. Среди задержанных четверо несовершеннолетних из Харьковской области, трое человек из Одесской области и один поджигатель из Винницкой области.

Война • 7 марта, 16:09 • 21963 просмотра

Продолжаем конструктивный диалог с налогоплательщиками с акцентом на совершенствование работы налоговой системы - Руслан Кравченко

Руслан Кравченко провел встречу с 80 представителями бизнеса в Одесской области и выявил недостатки в работе местного ГУ ГНС. По результатам проверки будут уволены два заместителя начальника.

Экономика • 7 марта, 15:19 • 15391 просмотра