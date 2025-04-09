Старшему помощнику капитана иностранного судна сообщено о подозрении в загрязнении моря пальмовым маслом в акватории порта "Южный". Ущерб оценивается более чем в 2 млн долларов США.
Президент Зеленский сообщил, что цифровая платформа "Мрія" уже работает в 40 школах шести областей. В 2025 году планируется масштабное расширение платформы на всю страну, а также запуск пилота для дошкольного образования.
Укрзализныця сообщила, что поезда продолжают курсировать по расписанию, несмотря на снегопад во многих регионах. Непогода также посетила Львов и Одесскую область.
Непогода посетила Одесскую область. В городе Подольск зафиксирован снегопад, хотя сейчас начало апреля. Ранее снег выпал во Львове.
В Ивано-Франковской области задержали работника лесничества и жителя приграничья за попытку незаконной переправки уклонистов за границу за 5 тысяч долларов. Им грозит до 9 лет тюрьмы.
В Украине некоторые регионы уже отключили отопление из-за потепления. Местные власти готовы возобновить теплоснабжение социальных объектов при ухудшении погоды.
Украинские аграрии засеяли 926 тыс. га яровых зерновых, а лидерами по темпам сева стали Одесская, Тернопольская, Полтавская, Николаевская и Винницкая области. Планируют увеличить площади под пшеницей.
ВАКС приговорил экс-депутата Бойченко к 10 годам, а экс-прокурора Мараховского к 8 годам за взятку в 40 тыс. долл. США. Их разоблачили на вымогательстве денег у предпринимателя за непрепятствование бизнесу.
Ночью россия запустила по Украине 74 ударных БпЛА типа Shahed и имитаторы. Силы обороны сбили 41 беспилотник. В результате атаки пострадали Харьковская область, Донецкая область и Одесская область.
Пользователи сообщают о сбоях в работе Telegram. Чаще всего жалуются на проблемы с приложением и подключением к серверу.
Ночью 28 марта россия атаковала Украину 163 дронами типа Shahed и другими. ВСУ сбили 89 "Shahed" на юге, севере и в центре страны.
Во Львовской области завершен отопительный сезон. В Одессе, Луцке, Черкассах и Полтаве также планируют отключение тепла в ближайшее время, учитывая потепление.
СБУ расследует взрыв в здании полиции в Одесской области как теракт. Погибла женщина, которая принесла пакет со взрывчаткой, трое полицейских получили ранения.
С 24 марта в Украине заработают 40 камер автофиксации скорости, 36 из которых установят в новых местах, а 4 возобновят работу. Камеры появятся в разных областях.
В субботу, 22 марта, в Украине будет солнечная погода без осадков. Температура днем будет колебаться от 11 до 16 градусов тепла, ветер умеренный.
В ночь на 21 марта 2025 года россия атаковала Украину 214 дронами. Силы ПВО сбили 114 ударных БпЛА типа Shahed и других типов, но 81 беспилотник-имитатор был локационно потерян.
За неделю заболело 240 340 человек, из них 124 960 – дети. Грипп циркулирует в 21 регионе, зафиксировано 14 летальных случаев, один у беременной.
В ночь на 17 марта враг атаковал Украину 174 беспилотниками. Украинские защитники сбили 90 БПЛА в 10 областях, 70 дронов-имитаторов были локационно потеряны.
В Одесской области из-за атаки врага повреждены детский сад, дом, магазин и автомобиль. Один человек ранен, 500 абонентов без света.
Укрэнерго сообщило об ограничении мощности для промышленных потребителей и бизнеса 17 марта с 06:00 до 20:00 из-за последствий атак на энергообъекты. Отключение населения не планируется.
По словам Зеленского, россия выпустила более 1020 ударных дронов и почти 1360 управляемых авиабомб. Он призвал к усилению давления на агрессора для прекращения войны.
россия массированно атаковала энергетические объекты ДТЭК в Днепропетровской и Одесской областях, оставив без света часть жителей. Повреждена инфраструктура, есть раненые.
В ночь на 15 марта силы ПВО отразили массированную атаку. Уничтожено 130 БпЛА, 38 имитационных целей не достигли цели. Есть разрушения инфраструктуры в 6 областях.
Российские войска массированно атаковали Одесскую область дронами, нацелившись на энергетическую инфраструктуру. Из-за атаки город Черноморск остался без электроснабжения.
Количество владельцев авто, подпадающих под "налог на роскошь", выросло на 38%. Они уплатили почти 220 млн грн налога, больше всего - в Киеве.
ГП "Леса Украины" утопает в коррупции, незаконных вырубках и злоупотреблениях. Реформа провалилась, а коррупционеры обогащаются, нанося ущерб государству на миллионы.
В ночь на 10 марта рф атаковала Украину 176 дронами-камикадзе с разных направлений. Силы обороны уничтожили 130 БПЛА, пострадали три области - Харьковская, Полтавская и Киевская.
16-летний парень погиб от огнестрельного ранения во время фотографирования с ружьем в карьере в Одесской области. Полиция расследует дело как убийство по неосторожности и проводит экспертизы оружия.
В трех регионах Украины задержано 8 человек, которые поджигали объекты Укрзализныци и военные автомобили по заказу рф. Среди задержанных четверо несовершеннолетних из Харьковской области, трое человек из Одесской области и один поджигатель из Винницкой области.
Руслан Кравченко провел встречу с 80 представителями бизнеса в Одесской области и выявил недостатки в работе местного ГУ ГНС. По результатам проверки будут уволены два заместителя начальника.