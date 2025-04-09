Одесская область

СБУ задержала еще 8 поджигателей: среди них несовершеннолетние и рецидивист-вор

В трех регионах Украины задержано 8 человек, которые поджигали объекты Укрзализныци и военные автомобили по заказу рф. Среди задержанных четверо несовершеннолетних из Харьковской области, трое человек из Одесской области и один поджигатель из Винницкой области.