В Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Запорожской и Сумской областях введены аварийные отключения электроэнергии. Причиной стала очередная российская атака на энергетическую инфраструктуру Днепропетровщины, в результате которой повреждено оборудование и нарушена стабильность электроснабжения. В то же время в Одесской области продолжается восстановление магистральных сетей после предыдущих обстрелов. Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.

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По информации энергетиков, российские войска вновь нанесли удары по энергетическим объектам Днепропетровской области. Повреждение оборудования повлияло на работу энергосистемы, из-за чего сразу в пяти регионах пришлось применить аварийные отключения.

Ремонтные бригады готовы начать ликвидацию последствий атаки, как только это позволит ситуация с безопасностью. Точные сроки восстановления стабильного электроснабжения пока неизвестны.

В Одесской области круглосуточно восстанавливают разрушенные электросети

Отдельно в "Укрэнерго" сообщили о сложной ситуации в Одесской области, где после российских ударов значительные повреждения получили магистральные линии электропередачи

Энергетики работают круглосуточно, чтобы восстановить передачу необходимых объемов электроэнергии в Одессу и прилегающие районы. В то же время масштабы разрушений требуют сложных технических решений и значительного объема ремонтных работ.

В компании подчеркивают, что специалисты делают все возможное для скорейшего восстановления электроснабжения потребителей.

Россия бьёт по магистральным линиям электропередачи от АЭС, в Одессе критическая ситуация со светом