Завтра в Украине ограничат мощность для бизнеса: когда

В связи с последствиями российских атак на энергетические объекты завтра введут ограничения для промышленности и бизнеса. Ограничения будут действовать с 06:00 до 09:00 и с 15:00 до 22:00, бытовых потребителей отключать не будут.