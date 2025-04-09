В Украине повреждены 62 объекта Укрэнерго из 95 из-за российских обстрелов. Потеряно более 150 трансформаторов из 240, но уже восстановлено более 100 единиц.
Алексей Брехт заявил, что первые объекты новой генерации будут построены уже следующей зимой.
В Укрэнерго сообщили о росте потребления электроэнергии на 1,1% из-за холодной погоды. Энергосистема восстанавливается после атак, поэтому важно ограничить использование мощных приборов.
В Укрэнерго опровергли информацию об отключении электроэнергии. Однако, из-за похолодания и ремонтов энергообъектов, украинцев просят экономить электроэнергию, особенно с 8:00 до 21:00.
Сегодня потребление электроэнергии выросло на 16% из-за похолодания. Укрэнерго призывает к экономному потреблению с 8:00 до 21:00, а непогода обесточила 10 населенных пунктов.
В Укрэнерго сообщили, что потребление электроэнергии снизилось на 8,5% из-за потепления. Украинцев призывают перенести использование мощной техники на дневное время.
В Украине сохраняется высокий уровень потребления электроэнергии. Энергетики просят не включать одновременно несколько мощных электроприборов с 9:00 до 21:00.
В Укрэнерго сообщили, что потребление электроэнергии соответствует сезонным показателям. Украинцев призвали потреблять электроэнергию экономно с 9:00 до 21:00.
Потребление электроэнергии в Украине возросло на 13,3% по сравнению с прошлой пятницей из-за начала недели и облачной погоды. Укрэнерго призывает к бережливому потреблению с 17:00 до 21:00.
Правительство запустило льготное кредитование на энергооборудование. Бизнес подал 3,8 тысячи заявок на 81,7 млрд грн, уже предоставлено кредитов на 14,1 млрд грн.
26 марта потребление электроэнергии упало на 9,6% из-за солнечной погоды и работы солнечных электростанций. Украинцам советуют использовать мощные приборы с 10:00 до 16:00.
В Укрэнерго сообщили, что потребление электроэнергии соответствует сезонным показателям. Украинцев призывают экономно потреблять электроэнергию, особенно с 17:00 до 21:00.
Из-за непогоды и снижения температуры воздуха потребление электроэнергии возросло. Энергетики просят экономно использовать электроэнергию с 17:00 до 21:00.
В связи с потеплением во Львове и Ровно тепло подают только ночью. В прифронтовых областях отопительный сезон под угрозой из-за боевых действий и обстрелов.
Потребление электроэнергии снижается из-за работы солнечных электростанций. Украинцам советуют пользоваться мощной техникой с 10:00 до 16:00.
После роста накануне потребление электроэнергии снижается. Сегодня украинцам советуют пользоваться мощными электроприборами в дневное время.
В Укрэнерго призвали экономно потреблять электроэнергию, особенно в вечерние часы пиковой нагрузки с 16:00 до 20:00. Это связано с увеличением потребления из-за облачной погоды.
В результате ночной дроновой атаки рф на энергетику есть обесточенные потребители в нескольких областях. Потребление электроэнергии в Украине выросло из-за похолодания, поэтому были ограничения для промышленности.
Укрэнерго сообщило об ограничении мощности для промышленных потребителей и бизнеса 17 марта с 06:00 до 20:00 из-за последствий атак на энергообъекты. Отключение населения не планируется.
На форуме KICRF обсудили, как Украина укрепляет цифровую защиту в условиях агрессивных хакерских атак со стороны России. IT-компания FAVBET Tech поддержала мероприятие.
В Укрэнерго сообщили об увеличении потребления электроэнергии из-за облачной погоды и неэффективности СЭС. Рекомендуется использовать мощные приборы с 10:00 до 18:00.
россия осуществила массированную ракетно-дроновую атаку на энергетическую инфраструктуру в нескольких регионах Украины. Потребление электроэнергии снижается из-за потепления, ремонтные бригады работают над восстановлением поврежденных объектов.
В результате ночной атаки дронов поврежден энергетический объект в одном из регионов Украины, есть обесточенные потребители. Потребление электроэнергии снижается из-за потепления и солнечной погоды.
Российские дроны атаковали гражданскую и энергетическую инфраструктуру в Одесском районе. В результате атаки пострадали двое людей, разрушен частный дом и поврежден административное здание.
Правительство Австралии дополнительно выделило 6 млн евро в Фонд поддержки энергетики Украины. Общий вклад страны в Фонд теперь составляет около 18 млн евро.
Ночью враг атаковал дронами энергетические объекты в одном из регионов, есть повреждения и обесточенные потребители. Из-за погодных условий потребление электроэнергии снижается, рекомендуется использовать мощные электроприборы с 10:00 до 15:00.
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство не планирует повышать тарифы в ближайшее время. Потребление электроэнергии в Украине снизилось на 2,3% по сравнению с предыдущим рабочим днем.
Российские войска атаковали энергообъекты в одном из регионов Украины. Потребление электроэнергии снизилось на 5.1%, для промышленности введут ограничения с 15:00 до 22:00.
В связи с последствиями российских атак на энергетические объекты завтра введут ограничения для промышленности и бизнеса. Ограничения будут действовать с 06:00 до 09:00 и с 15:00 до 22:00, бытовых потребителей отключать не будут.
3 марта в Украине применят ограничения электроснабжения для промышленности и бизнеса. Отключения запланированы на 06:00-10:00 и 14:00-21:00, бытовых потребителей это не коснется.