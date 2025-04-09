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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 26326 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Более 60 из 95 объектов Укрэнерго повреждены из-за российских обстрелов - Брехт

В Украине повреждены 62 объекта Укрэнерго из 95 из-за российских обстрелов. Потеряно более 150 трансформаторов из 240, но уже восстановлено более 100 единиц.

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Строительство новой генерации: в "Укрэнерго" оценили, когда ожидать первые результаты

Алексей Брехт заявил, что первые объекты новой генерации будут построены уже следующей зимой.

Экономика • 9 апреля, 13:39 • 18132 просмотра

Потребление электроэнергии продолжает расти, следует экономить, особенно до 21:00 - Укрэнерго

В Укрэнерго сообщили о росте потребления электроэнергии на 1,1% из-за холодной погоды. Энергосистема восстанавливается после атак, поэтому важно ограничить использование мощных приборов.

Общество • 9 апреля, 07:19 • 6842 просмотра

Укрэнерго: распространяемая информация о возвращении отключений недостоверна, но потребление нужно уменьшить

В Укрэнерго опровергли информацию об отключении электроэнергии. Однако, из-за похолодания и ремонтов энергообъектов, украинцев просят экономить электроэнергию, особенно с 8:00 до 21:00.

Общество • 8 апреля, 11:00 • 9144 просмотра

Из-за похолодания возросло потребление электричества и следует экономить, из-за непогоды есть обесточивания на западе - Укрэнерго

Сегодня потребление электроэнергии выросло на 16% из-за похолодания. Укрэнерго призывает к экономному потреблению с 8:00 до 21:00, а непогода обесточила 10 населенных пунктов.

Общество • 7 апреля, 08:29 • 12354 просмотра

Из-за потепления снизилось потребление электричества: мощную технику советуют включать днем

В Укрэнерго сообщили, что потребление электроэнергии снизилось на 8,5% из-за потепления. Украинцев призывают перенести использование мощной техники на дневное время.

Общество • 4 апреля, 08:36 • 11920 просмотра

Потребление электричества высокое, стоит не включать мощную технику одновременно до 21 часа - Укрэнерго

В Украине сохраняется высокий уровень потребления электроэнергии. Энергетики просят не включать одновременно несколько мощных электроприборов с 9:00 до 21:00.

Общество • 2 апреля, 09:35 • 17324 просмотра

Потребление электричества немного снизилось, но следует продолжать экономить - Укрэнерго

В Укрэнерго сообщили, что потребление электроэнергии соответствует сезонным показателям. Украинцев призвали потреблять электроэнергию экономно с 9:00 до 21:00.

Общество • 1 апреля, 07:37 • 29498 просмотра

Потребление электричества существенно возросло: следует экономить в вечерний пик

Потребление электроэнергии в Украине возросло на 13,3% по сравнению с прошлой пятницей из-за начала недели и облачной погоды. Укрэнерго призывает к бережливому потреблению с 17:00 до 21:00.

Общество • 31 марта, 07:13 • 17425 просмотра

Шмыгаль сообщил о запуске льготного кредитования на установку энергооборудования

Правительство запустило льготное кредитование на энергооборудование. Бизнес подал 3,8 тысячи заявок на 81,7 млрд грн, уже предоставлено кредитов на 14,1 млрд грн.

Экономика • 26 марта, 12:52 • 27133 просмотра

В Украине упало потребление электроэнергии: названо время для мощной техники

26 марта потребление электроэнергии упало на 9,6% из-за солнечной погоды и работы солнечных электростанций. Украинцам советуют использовать мощные приборы с 10:00 до 16:00.

Общество • 26 марта, 09:44 • 29974 просмотра

Потребление электричества на сезонном уровне, но стоит экономить вечером - Укрэнерго

В Укрэнерго сообщили, что потребление электроэнергии соответствует сезонным показателям. Украинцев призывают экономно потреблять электроэнергию, особенно с 17:00 до 21:00.

Общество • 25 марта, 08:59 • 12811 просмотра

Из-за ухудшения погоды возросло потребление электричества, есть обесточивания, следует экономить в вечерний пик - Укрэнерго

Из-за непогоды и снижения температуры воздуха потребление электроэнергии возросло. Энергетики просят экономно использовать электроэнергию с 17:00 до 21:00.

Общество • 24 марта, 10:07 • 36390 просмотра

В Украине завершается отопительный сезон: какая ситуация в разных областях

В связи с потеплением во Львове и Ровно тепло подают только ночью. В прифронтовых областях отопительный сезон под угрозой из-за боевых действий и обстрелов.

Общество • 21 марта, 14:50 • 28486 просмотра

Потребление электричества снижается из-за погоды, но мощную технику следует включать днем - Укрэнерго

Потребление электроэнергии снижается из-за работы солнечных электростанций. Украинцам советуют пользоваться мощной техникой с 10:00 до 16:00.

Экономика • 21 марта, 09:33 • 11229 просмотра

Потребление электроэнергии снижается: когда лучше пользоваться техникой

После роста накануне потребление электроэнергии снижается. Сегодня украинцам советуют пользоваться мощными электроприборами в дневное время.

Общество • 20 марта, 08:52 • 7921 просмотра

Из-за ухудшения погоды возросло потребление электроэнергии: что с энергосистемой

В Укрэнерго призвали экономно потреблять электроэнергию, особенно в вечерние часы пиковой нагрузки с 16:00 до 20:00. Это связано с увеличением потребления из-за облачной погоды.

Общество • 19 марта, 08:15 • 18274 просмотра

Из-за атаки рф есть обесточивания в нескольких областях, утром были ограничения для промышленности - Укрэнерго

В результате ночной дроновой атаки рф на энергетику есть обесточенные потребители в нескольких областях. Потребление электроэнергии в Украине выросло из-за похолодания, поэтому были ограничения для промышленности.

Общество • 17 марта, 09:10 • 172004 просмотра

Укрэнерго 17 марта будет применять ограничения для промышленности и бизнеса

Укрэнерго сообщило об ограничении мощности для промышленных потребителей и бизнеса 17 марта с 06:00 до 20:00 из-за последствий атак на энергообъекты. Отключение населения не планируется.

Война • 16 марта, 19:23 • 21555 просмотра

Технологии против кибератак: Главные вызовы и стратегии защиты на Киевском Международном форуме по кибербезопасности

На форуме KICRF обсудили, как Украина укрепляет цифровую защиту в условиях агрессивных хакерских атак со стороны России. IT-компания FAVBET Tech поддержала мероприятие.

Технологии • 13 марта, 16:32 • 12756 просмотра

В Украине выросло потребление электроэнергии из-за погоды

В Укрэнерго сообщили об увеличении потребления электроэнергии из-за облачной погоды и неэффективности СЭС. Рекомендуется использовать мощные приборы с 10:00 до 18:00.

Общество • 13 марта, 09:22 • 18537 просмотра

Враг атаковал энергетику в нескольких регионах, есть отключения, потребление снижается из-за потепления - Укренерго

россия осуществила массированную ракетно-дроновую атаку на энергетическую инфраструктуру в нескольких регионах Украины. Потребление электроэнергии снижается из-за потепления, ремонтные бригады работают над восстановлением поврежденных объектов.

Общество • 7 марта, 08:47 • 19872 просмотра

рф ночью атаковала энергетические объекты в одном регионе, потребление продолжает падать из-за потепления - Укренерго

В результате ночной атаки дронов поврежден энергетический объект в одном из регионов Украины, есть обесточенные потребители. Потребление электроэнергии снижается из-за потепления и солнечной погоды.

Общество • 6 марта, 09:29 • 21053 просмотра

В Одесской области из-за атаки рф двое пострадавших и поражен энергообъект, без света более 10 тыс. жителей: показали последствия

Российские дроны атаковали гражданскую и энергетическую инфраструктуру в Одесском районе. В результате атаки пострадали двое людей, разрушен частный дом и поврежден административное здание.

Война • 6 марта, 06:44 • 15647 просмотра

Австралия внесла дополнительные 6 млн евро в Фонд поддержки энергетики Украины: куда пойдут средства

Правительство Австралии дополнительно выделило 6 млн евро в Фонд поддержки энергетики Украины. Общий вклад страны в Фонд теперь составляет около 18 млн евро.

Экономика • 5 марта, 15:42 • 17794 просмотра

Враг ночью атаковал дронами энергообъекты в одном регионе, погода способствует снижению потребления - Укренерго

Ночью враг атаковал дронами энергетические объекты в одном из регионов, есть повреждения и обесточенные потребители. Из-за погодных условий потребление электроэнергии снижается, рекомендуется использовать мощные электроприборы с 10:00 до 15:00.

Общество • 5 марта, 09:54 • 24821 просмотра

Шмигаль: правительство не рассматривает повышение тарифов в ближайшее время

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство не планирует повышать тарифы в ближайшее время. Потребление электроэнергии в Украине снизилось на 2,3% по сравнению с предыдущим рабочим днем.

Экономика • 4 марта, 11:34 • 20932 просмотра

рф атаковала энергетику в одном регионе, потребление электричества снизилось, графиков для населения нет - Укрэнерго

Российские войска атаковали энергообъекты в одном из регионов Украины. Потребление электроэнергии снизилось на 5.1%, для промышленности введут ограничения с 15:00 до 22:00.

Война • 4 марта, 09:25 • 45639 просмотра

Завтра в Украине ограничат мощность для бизнеса: когда

В связи с последствиями российских атак на энергетические объекты завтра введут ограничения для промышленности и бизнеса. Ограничения будут действовать с 06:00 до 09:00 и с 15:00 до 22:00, бытовых потребителей отключать не будут.

Война • 3 марта, 16:10 • 22136 просмотра

Предупреждают об отключении света 3 марта: в какие часы будет действовать график

3 марта в Украине применят ограничения электроснабжения для промышленности и бизнеса. Отключения запланированы на 06:00-10:00 и 14:00-21:00, бытовых потребителей это не коснется.

Общество • 2 марта, 16:09 • 44934 просмотра