Во Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях ввели аварийные отключения электроэнергии из-за российской атаки на энергетическую инфраструктуру. Ситуация в энергосистеме остается крайне сложной. Об этом сообщает НЭК «Укрэнерго», пишет УНН.

Детали

По информации компании, в результате вражеских ударов возникла необходимость срочно ограничить электроснабжение в трех западных регионах страны.

Аварийные отключения применили для стабилизации работы энергосистемы и предотвращения дальнейших осложнений.

Энергетики работают над восстановлением электроснабжения

В «Укрэнерго» подчеркнули, что специалисты уже работают над стабилизацией ситуации и скорейшим возвращением электроэнергии потребителям.

Энергетики работают над тем, чтобы как можно скорее стабилизировать ситуацию и вернуть электроснабжение потребителям – отметили в компании.

О дальнейших изменениях в работе энергосистемы и отмене аварийных ограничений обещают сообщить дополнительно.

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