В трех областях Украины ввели аварийные отключения света, ситуация в энергосистеме крайне сложная — «Укрэнерго»
Киев • УНН
Во Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях аварийно ограничили электроснабжение после ударов РФ по энергетической инфраструктуре. «Укрэнерго» стабилизирует систему.
Во Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях ввели аварийные отключения электроэнергии из-за российской атаки на энергетическую инфраструктуру. Ситуация в энергосистеме остается крайне сложной. Об этом сообщает НЭК «Укрэнерго», пишет УНН.
Детали
По информации компании, в результате вражеских ударов возникла необходимость срочно ограничить электроснабжение в трех западных регионах страны.
Аварийные отключения применили для стабилизации работы энергосистемы и предотвращения дальнейших осложнений.
Энергетики работают над восстановлением электроснабжения
В «Укрэнерго» подчеркнули, что специалисты уже работают над стабилизацией ситуации и скорейшим возвращением электроэнергии потребителям.
Энергетики работают над тем, чтобы как можно скорее стабилизировать ситуацию и вернуть электроснабжение потребителям
О дальнейших изменениях в работе энергосистемы и отмене аварийных ограничений обещают сообщить дополнительно.
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