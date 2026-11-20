У трьох областях України запровадили аварійні відключення світла, ситуація в енергосистемі вкрай складна - Укренерго
Київ • УНН
На Львівщині, Закарпатті та Івано-Франківщині аварійно обмежили електропостачання після ударів РФ по енергетичній інфраструктурі. Укренерго стабілізує систему.
У Львівській, Закарпатській та Івано-Франківській областях запровадили аварійні відключення електроенергії через російську атаку на енергетичну інфраструктуру. Ситуація в енергосистемі залишається вкрай складною. Про це повідомляє НЕК "Укренерго", пише УНН.
Деталі
За інформацією компанії, внаслідок ворожих ударів виникла необхідність терміново обмежити електропостачання у трьох західних регіонах країни.
Аварійні відключення застосували для стабілізації роботи енергосистеми та запобігання подальшим ускладненням.
Енергетики працюють над відновленням електропостачання
В "Укренерго" наголосили, що фахівці вже працюють над стабілізацією ситуації та якнайшвидшим поверненням електроенергії споживачам.
Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію та повернути електропостачання споживачам
Про подальші зміни в роботі енергосистеми та скасування аварійних обмежень обіцяють повідомити додатково.
Близько 50 ракет одночасно над Україною – росія атакує західні області, у Києві є загиблі20.11.26, 07:16 • 19865 переглядiв