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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 19480 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 134293 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 125341 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 126790 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 125291 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 127861 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 192468 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76763 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164014 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

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Попри численні порушення росією, газотранспортні системи та електростанції не стали обʼєктами атак - “Укренерго”

Попри порушення "енергетичного перемир'я", великі об'єкти інфраструктури, як "Укренерго", не атаковані. Проте, росія завдає ударів по прифронтових об'єктах.

Війна • 10 квітня, 13:31 • 9916 перегляди

Похолодання призвело до навантаження в енергосистемі, проте наявний стан обладнання дозволяє тримати ситуацію під контролем - "Укренерго"

Через різке похолодання зросло навантаження на енергосистему України. Імпорт електроенергії покриває вечірній дефіцит, дозволяючи утримувати систему в балансі.

Суспільство • 10 квітня, 11:50 • 8530 перегляди

Споживання електрики продовжує зростати через холод, дуже важливо економити - Укренерго

Через холодну погоду та низьку ефективність сонячних станцій споживання електроенергії зросло. Укренерго просить обмежити використання потужних приладів з 8:00 до 21:00.

Суспільство • 10 квітня, 07:53 • 9762 перегляди

Понад 60 з 95 об'єктів Укренерго пошкоджені через російські обстріли - Брехт

В Україні пошкоджено 62 об'єкти Укренерго з 95 через російські обстріли. Втрачено понад 150 трансформаторів з 240, але вже відновлено більше 100 одиниць.

Економіка • 9 квітня, 14:21 • 10401 перегляди
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Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Олексій Брехт заявив, що перші об'єкти нової генерації будуть побудовані вже наступної зими.

Економіка • 9 квітня, 13:39 • 116617 перегляди

Споживання електроенергії продовжує зростати, слід економити, особливо до 21:00 - Укренерго

В Укренерго повідомили про зростання споживання електроенергії на 1,1% через холодну погоду. Енергосистема відновлюється після атак, тому важливо обмежити використання потужних приладів.

Суспільство • 9 квітня, 07:19 • 7456 перегляди

Укренерго: поширювана інформація про повернення відключень недостовірна, але споживання треба зменшити

В Укренерго спростували інформацію про відключення електроенергії. Проте, через похолодання та ремонти енергооб'єктів, українців просять економити електроенергію, особливо з 8:00 до 21:00.

Суспільство • 8 квітня, 11:00 • 10637 перегляди

Через похолодання зросло споживання електрики і варто економити, через негоду є знеструмлення на заході - Укренерго

Сьогодні споживання електроенергії зросло на 16% через похолодання. Укренерго закликає до ощадливого споживання з 8:00 до 21:00, а негода знеструмила 10 населених пунктів.

Суспільство • 7 квітня, 08:29 • 15242 перегляди

Через потепління знизилося споживання електрики: потужну техніку радять включати вдень

В Укренерго повідомили, що споживання електроенергії знизилось на 8,5% через потепління. Українців закликають перенести використання потужної техніки на денний час.

Суспільство • 4 квітня, 08:36 • 12058 перегляди

Споживання електрики високе, варто не вмикати потужну техніку одночасно до 21 години - Укренерго

В Україні зберігається високий рівень споживання електроенергії. Енергетики просять не вмикати одночасно декілька потужних електроприладів з 9:00 до 21:00.

Суспільство • 2 квітня, 09:35 • 17348 перегляди

Cпоживання електрики трохи знизилося, але слід продовжувати економити - Укренерго

В Укренерго повідомили, що споживання електроенергії відповідає сезонним показникам. Українців закликали споживати електроенергію ощадливо з 9:00 до 21:00.

Суспільство • 1 квітня, 07:37 • 29517 перегляди

Споживання електрики суттєво зросло: слід економити у вечірній пік

Споживання електроенергії в Україні зросло на 13,3% порівняно з минулою п'ятницею через початок тижня та хмарну погоду. Укренерго закликає до ощадливого споживання з 17:00 до 21:00.

Суспільство • 31 березня, 07:13 • 17433 перегляди

Шмигаль повідомив про запуск пільгового кредитування на встановлення енергообладнання

Уряд запустив пільгове кредитування на енергообладнання. Бізнес подав 3,8 тисячі заявок на 81,7 млрд грн, вже надано кредитів на 14,1 млрд грн.

Економіка • 26 березня, 12:52 • 27245 перегляди

В Україні впало споживання електроенергії: названо час для потужної техніки

26 березня споживання електроенергії впало на 9,6% через сонячну погоду та роботу сонячних електростанцій. Українцям радять використовувати потужні прилади з 10:00 до 16:00.

Суспільство • 26 березня, 09:44 • 29978 перегляди

Споживання електрики на сезонному рівні, але варто економити ввечері - Укренерго

В Укренерго повідомили, що споживання електроенергії відповідає сезонним показникам. Українців закликають ощадливо споживати електроенергію, особливо з 17:00 до 21:00.

Суспільство • 25 березня, 08:59 • 12815 перегляди

Через погіршення погоди зросло споживання електрики, є знеструмлення, слід економити у вечірній пік - Укренерго

Через негоду та зниження температури повітря споживання електроенергії зросло. Енергетики просять ощадливо використовувати електроенергію з 17:00 до 21:00.

Суспільство • 24 березня, 10:07 • 36401 перегляди

В Україні завершується опалювальний сезон: яка ситуація у різних областях

У зв'язку з потеплінням у Львові та Рівному тепло подають лише вночі. У прифронтових областях опалювальний сезон під загрозою через бойові дії та обстріли.

Суспільство • 21 березня, 14:50 • 28523 перегляди

Споживання електрики знижується через погоду, але потужну техніку слід включати вдень - Укренерго

Споживання електроенергії знижується через роботу сонячних електростанцій. Українцям радять користуватися потужною технікою з 10:00 до 16:00.

Економіка • 21 березня, 09:33 • 11230 перегляди

Споживання електроенергії знижується: коли краще користуватися технікою

Після зростання напередодні споживання електроенергії знижується. Сьогодні українцям радять користуватись потужними електроприладами у денний час.

Суспільство • 20 березня, 08:52 • 7921 перегляди

Через погіршення погоди зросло споживання електроенергії: що з енергосистемою

В Укренерго закликали ощадливо споживати електроенергію, особливо у вечірні години пікового навантаження з 16:00 до 20:00. Це пов'язано зі збільшенням споживання через хмарну погоду.

Суспільство • 19 березня, 08:15 • 18275 перегляди

Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

Внаслідок нічної дронової атаки рф на енергетику є знеструмлені споживачі у кількох областях. Споживання електроенергії в Україні зросло через похолодання, тому були обмеження для промисловості.

Суспільство • 17 березня, 09:10 • 172011 перегляди

Укренерго 17 березня застосовуватиме обмеження для промисловості та бізнесу

Укренерго повідомило про обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу 17 березня з 06:00 до 20:00 через наслідки атак на енергооб'єкти. Відключення населення не планується.

Війна • 16 березня, 19:23 • 21560 перегляди

Технології проти кібератак: головні виклики та стратегії захисту на Київському Міжнародному Форумі з Кібербезпеки

На форумі KICRF обговорили, як Україна зміцнює цифровий захист в умовах агресивних хакерських атак з боку Росії. IT-компанія FAVBET Tech підтримала захід.

Технології • 13 березня, 16:32 • 12756 перегляди

В Україні зросло споживання електроенергії через погоду

В Укренерго повідомили про збільшення споживання електроенергії через хмарну погоду та неефективність СЕС. Рекомендується використовувати потужні прилади з 10:00 до 18:00.

Суспільство • 13 березня, 09:22 • 18540 перегляди

Ворог атакував енергетику в кількох регіонах, є знеструмлення, споживання знижується через потепління - Укренерго

росія здійснила масовану ракетно-дронову атаку на енергетичну інфраструктуру в кількох регіонах України. Споживання електроенергії знижується через потепління, ремонтні бригади працюють над відновленням пошкоджених об'єктів.

Суспільство • 7 березня, 08:47 • 19876 перегляди

рф уночі атакувала енергооб'єкти в одному регіоні, споживання продовжує падати через потепління - Укренерго

Внаслідок нічної атаки дронів пошкоджено енергооб'єкт в одному з регіонів України, є знеструмлені споживачі. Споживання електроенергії знижується через потепління та сонячну погоду.

Суспільство • 6 березня, 09:29 • 21056 перегляди

На Одещині через атаку рф двоє постраждалих і уражено енергооб'єкт, без світла понад 10 тис. жителів: показали наслідки

Російські дрони атакували цивільну та енергетичну інфраструктуру в Одеському районі. Внаслідок атаки постраждало двоє людей, зруйновано приватний будинок та пошкоджено адмінбудівлю.

Війна • 6 березня, 06:44 • 15648 перегляди

Австралія внесла додаткові 6 млн євро до Фонду підтримки енергетики України: куди підуть кошти

Уряд Австралії додатково виділив 6 млн євро до Фонду підтримки енергетики України. Загальний внесок країни до Фонду тепер становить близько 18 млн євро.

Економіка • 5 березня, 15:42 • 17805 перегляди

Ворог уночі атакував дронами енергооб'єкти в одному регіоні, погода сприяє зниженню споживання - Укренерго

Вночі ворог атакував дронами енергооб'єкти в одному з регіонів, є пошкодження та знеструмлені споживачі. Через погодні умови споживання електроенергії знижується, рекомендовано використовувати потужні електроприлади з 10:00 до 15:00.

Суспільство • 5 березня, 09:54 • 24821 перегляди

Шмигаль: уряд не розглядає підняття тарифів найближчим часом

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд не планує підвищувати тарифи найближчим часом. Споживання електроенергії в Україні знизилось на 2,3% порівняно з попереднім робочим днем.

Економіка • 4 березня, 11:34 • 20933 перегляди