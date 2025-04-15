Попри порушення "енергетичного перемир'я", великі об'єкти інфраструктури, як "Укренерго", не атаковані. Проте, росія завдає ударів по прифронтових об'єктах.
Через різке похолодання зросло навантаження на енергосистему України. Імпорт електроенергії покриває вечірній дефіцит, дозволяючи утримувати систему в балансі.
Через холодну погоду та низьку ефективність сонячних станцій споживання електроенергії зросло. Укренерго просить обмежити використання потужних приладів з 8:00 до 21:00.
В Україні пошкоджено 62 об'єкти Укренерго з 95 через російські обстріли. Втрачено понад 150 трансформаторів з 240, але вже відновлено більше 100 одиниць.
Олексій Брехт заявив, що перші об'єкти нової генерації будуть побудовані вже наступної зими.
В Укренерго повідомили про зростання споживання електроенергії на 1,1% через холодну погоду. Енергосистема відновлюється після атак, тому важливо обмежити використання потужних приладів.
В Укренерго спростували інформацію про відключення електроенергії. Проте, через похолодання та ремонти енергооб'єктів, українців просять економити електроенергію, особливо з 8:00 до 21:00.
Сьогодні споживання електроенергії зросло на 16% через похолодання. Укренерго закликає до ощадливого споживання з 8:00 до 21:00, а негода знеструмила 10 населених пунктів.
В Укренерго повідомили, що споживання електроенергії знизилось на 8,5% через потепління. Українців закликають перенести використання потужної техніки на денний час.
В Україні зберігається високий рівень споживання електроенергії. Енергетики просять не вмикати одночасно декілька потужних електроприладів з 9:00 до 21:00.
В Укренерго повідомили, що споживання електроенергії відповідає сезонним показникам. Українців закликали споживати електроенергію ощадливо з 9:00 до 21:00.
Споживання електроенергії в Україні зросло на 13,3% порівняно з минулою п'ятницею через початок тижня та хмарну погоду. Укренерго закликає до ощадливого споживання з 17:00 до 21:00.
Уряд запустив пільгове кредитування на енергообладнання. Бізнес подав 3,8 тисячі заявок на 81,7 млрд грн, вже надано кредитів на 14,1 млрд грн.
26 березня споживання електроенергії впало на 9,6% через сонячну погоду та роботу сонячних електростанцій. Українцям радять використовувати потужні прилади з 10:00 до 16:00.
В Укренерго повідомили, що споживання електроенергії відповідає сезонним показникам. Українців закликають ощадливо споживати електроенергію, особливо з 17:00 до 21:00.
Через негоду та зниження температури повітря споживання електроенергії зросло. Енергетики просять ощадливо використовувати електроенергію з 17:00 до 21:00.
У зв'язку з потеплінням у Львові та Рівному тепло подають лише вночі. У прифронтових областях опалювальний сезон під загрозою через бойові дії та обстріли.
Споживання електроенергії знижується через роботу сонячних електростанцій. Українцям радять користуватися потужною технікою з 10:00 до 16:00.
Після зростання напередодні споживання електроенергії знижується. Сьогодні українцям радять користуватись потужними електроприладами у денний час.
В Укренерго закликали ощадливо споживати електроенергію, особливо у вечірні години пікового навантаження з 16:00 до 20:00. Це пов'язано зі збільшенням споживання через хмарну погоду.
Внаслідок нічної дронової атаки рф на енергетику є знеструмлені споживачі у кількох областях. Споживання електроенергії в Україні зросло через похолодання, тому були обмеження для промисловості.
Укренерго повідомило про обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу 17 березня з 06:00 до 20:00 через наслідки атак на енергооб'єкти. Відключення населення не планується.
На форумі KICRF обговорили, як Україна зміцнює цифровий захист в умовах агресивних хакерських атак з боку Росії. IT-компанія FAVBET Tech підтримала захід.
В Укренерго повідомили про збільшення споживання електроенергії через хмарну погоду та неефективність СЕС. Рекомендується використовувати потужні прилади з 10:00 до 18:00.
росія здійснила масовану ракетно-дронову атаку на енергетичну інфраструктуру в кількох регіонах України. Споживання електроенергії знижується через потепління, ремонтні бригади працюють над відновленням пошкоджених об'єктів.
Внаслідок нічної атаки дронів пошкоджено енергооб'єкт в одному з регіонів України, є знеструмлені споживачі. Споживання електроенергії знижується через потепління та сонячну погоду.
Російські дрони атакували цивільну та енергетичну інфраструктуру в Одеському районі. Внаслідок атаки постраждало двоє людей, зруйновано приватний будинок та пошкоджено адмінбудівлю.
Уряд Австралії додатково виділив 6 млн євро до Фонду підтримки енергетики України. Загальний внесок країни до Фонду тепер становить близько 18 млн євро.
Вночі ворог атакував дронами енергооб'єкти в одному з регіонів, є пошкодження та знеструмлені споживачі. Через погодні умови споживання електроенергії знижується, рекомендовано використовувати потужні електроприлади з 10:00 до 15:00.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд не планує підвищувати тарифи найближчим часом. Споживання електроенергії в Україні знизилось на 2,3% порівняно з попереднім робочим днем.