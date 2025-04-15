Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

Внаслідок нічної дронової атаки рф на енергетику є знеструмлені споживачі у кількох областях. Споживання електроенергії в Україні зросло через похолодання, тому були обмеження для промисловості.