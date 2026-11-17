У Києві після атаки рф у ніч на 17 листопада відновили рух метро на "зеленій" гілці між станціями "Осокорки" та "Червоний хутір", трамваїв і тролейбусів. Північний та Південний мости закриті. Як працюють інші мости і яка ситуація з теплом, водою та електрикою, повідомили у КМДА, КП і ДТЕК, пише УНН.

Що з метро у Києві

Рух поїздів "зеленої" лінії метро між станціями "Осокорки" та "Червоний хутір" відновлений. Інтервал руху поїздів на лівому березі – 10 хв, на правому – 8 хв - повідомили у КМДА.

Як курсують поїзди

"Наразі поїзди на цій лінії курсують між станціями "Сирець" – "Видубичі" та "Осокорки" – "Червоний хутір"", - зазначили у КМДА.

У разі оголошення повітряної тривоги всі підземні станції працюють як укриття.

Як працюють мости Києва 17 листопада

Як повідомили у КМДА, унаслідок нічної ворожої атаки пошкоджені Південний та Північний мости.

"Наразі вони повністю закриті для руху транспорту", - зазначили у КМДА.

Рух іншими мостами організований наступним чином:

Подільський мостовий перехід – рух із лівого на правий берег тимчасово обмежують орієнтовно на 15 хв після початку повітряної тривоги;

Дарницький міст і міст Метро – відкриті для руху без обмежень;

міст імені Є. О. Патона – діє реверсивний рух: із 6:00 до 16:00 – у напрямку з лівого берега на правий; із 16:00 до 24:00 – з правого берега на лівий.

Водіїв просять враховувати актуальну інформацію під час планування маршрутів містом.

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Як працюють тролейбуси і трамваї

"У столиці відновили рух електротранспорту. Трамваї та тролейбуси вийшли на свої постійні маршрути. Автобуси, які дублювали рух електротранспорту, не курсують", - зазначив мер Києва Віталій Кличко 17 листопада.

З його слів, наразі в місті працюють 39 тролейбусних маршрутів (5 не на лініях через обстріл), 17 трамвайних та 102 автобусних маршрути.

"Продовжують курсувати і тимчасові автобуси між правим і лівим берегами міста, щоб підсилити роботу метрополітену", - зазначив мер.

Він зазначив, що поступово відновлювати рух електротранспорту у Києві розпочали вчора, 16 листопада. КП "Київпастранс" оперативно реагує на зміну ситуації у столиці та за потреби коригує роботу маршрутної мережі з урахуванням пасажиропотоку на окремих напрямках, додав він.

За даними Київпастрансу, станом на 13:20 17 листопада рух фунікулера було тимчасово призупинено через відсутність електропостачання.

Що з електричками у столиці

На ранок 17 листопада поїзди Kyiv City Express курсували повним кільцем, зберігаючи сполучення між лівим і правим берегом Києва.

Попри ворожі обстріли та обмеження руху транспорту мостами, кільцева електричка, як зазначили у Kyiv City Express, продовжує роботу. Через безпекові зупинки на старті поїзди курсують із затримками.

Де перевірити графік та прокласти маршрут

Усі рейси та час відправлення зібрані на сайті Kyiv City Express. Там також зручно спланувати поїздку, якщо ви користуватиметеся кільцевою електричкою вперше.

Що з теплом у Києві

"Київтеплоенерго" переключає частину споживачів Дарницького, Оболонського та Подільського районів на резервне теплопостачання - повідомили у КМДА.

Унаслідок нічної атаки 17 листопада, за даними КМДА, пошкоджені теплові магістралі Північного та Південного мостів.

"Мікрорайони Куренівка, Оболонь, Осокорки та Позняки вже перемикають на інші джерела. Подачу теплоносія до будівель поступово відновлюють. На час ремонтних робіт у цих споживачів буде тимчасово відсутнє гаряче водопостачання. Фахівці "Київтеплоенерго" обстежують пошкоджені ділянки, визначають обсяги необхідних робіт і ліквідовують наслідки атаки, щоб якнайшвидше відновити послуги", - зазначили у КМДА.

Що з водою

Понижений тиск у житловому масиві Троєщина у Києві фіксували на ранок 17 листопада, за даними Київводоканалу.

"Унаслідок ворожої атаки виникли перебої з водопостачанням житлового масиву Троєщина. Зокрема, на верхніх поверхах багатоповерхових будинків можливе зниження тиску у водопровідній мережі або тимчасова відсутність водопостачання. Фахівці Київводоканалу контролюють ситуацію та працюють над стабілізацією тиску і якнайшвидшим відновленням водопостачання", - зазначали у Київводоканалі.

Оновлень наразі від компанії не було.

Що зі світлом

За даними ДТЕК Київські електромережі, у Києві "за наказом НЕК Укренерго 17.11 діють стабілізаційні відключення електроенергії".

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