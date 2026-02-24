Міст Патона (Київ)
Міст імені Євгена Оскаровича Патона — автомобільно-пішохідний міст через річку Дніпро у Києві. Він названий на честь видатного українського інженера Євгена Патона, який очолив його будівництво. Міст є одним із перших у світі суцільнозварних сталевих мостів і важливим транспортним сполученням столиці.
Міст Патона має велике значення для міського транспорту, забезпечує сполучення між лівим і правим берегами Києва та є архітектурною пам’яткою інженерного мистецтва.
1953
Початок будівництва мосту під керівництвом Євгена Патона
1957
Урочисте відкриття мосту для руху транспорту і пішоходів
1970
Міст модернізовано для збільшення пропускної здатності
2007
Проведено капітальний ремонт та реконструкцію
2013
Міст відзначено як об’єкт історико-інженерної спадщини
2020
Продовження технічного обслуговування та модернізації
2025
Міст Патона залишається важливим транспортною артерією Києва