В Україні створили робочу групу для відновлення роботи аеропортів

Київ • УНН

 • 300 перегляди

Мінрозвитку затвердило склад групи для підготовки до відновлення цивільних польотів. Фахівці розроблять заходи щодо захисту критичної інфраструктури.

Міністерство розвитку громад та територій України утворило робочу групу з підготовки до відновлення функціонування аеропортів України. Про це йдеться в наказі міністерства №511 від 13 березня 2026 року, передає УНН

Утворити робочу групу щодо підготовки до відновлення функціонування аеропортів України, затвердити її положення та склад  

- йдеться у наказі.

Зазначається, що група утворена з метою розроблення пропозицій для керівництва Мінрозвитку щодо вжиття заходів з відновлення польотів цивільної авіації у повітряному просторі України та захисту критичної інфраструктури в галузі цивільної авіації.

На своїх засіданнях робоча група розробляє пропозиції та рекомендації для керівництва Мінрозвитку 

- йдеться в наказі. 

До складу робочої групи увійшли: 

  • Сергій Деркач - заступник міністра розвитку громад та територій України, голова групи;
    • Сергій Батечко - заступник директора Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності – начальник управління превентивної діяльності у сфері пожежної безпеки, Державна служба України з надзвичайних ситуацій (за згодою);
      • Микола Бойко - перший заступник голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України;
        • Олексій Дубревський - генеральний директор ДП “Міжнародний аеропорт “Бориспіль”;
          • Павло Єлізаров - заступник командувача Повітряних сил Збройних Сил України (за згодою);
            • Сергій Коршук - перший заступник голови Державної авіаційної служби;
              • Олег Кошеленко - начальник відділу заходів безпеки критичної інфраструктури управління превентивної діяльності у сфері пожежної безпеки, Державна служба України з надзвичайних ситуацій (за згодою);
                • Володимир Кудак - генеральний директор ТОВ “Міжнародний аеропорт Київ” (за згодою);
                  • Дмитро Кушпіль - завідувач Сектору авіаційної інфраструктури та перевезень Міністерства розвитку громад та територій України, секретар робочої групи;
                    • Володимир Логачов - начальник Головного управління розвитку спроможностей авіації, Міністерство оборони України (за згодою);
                      • Сергій Марченко - співробітник Служби безпеки України (за згодою);
                        • Данііл Меньшиков -  заступник голови Державної авіаційної служби з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;
                          • Володимир Перельот - начальник Головного управління державної авіації України, Міністерство оборони України;
                            • Тетяна Романовська - генеральний директор ДП “Міжнародний аеропорт “Львів” імені Данила Галицького”;
                              • Валерій Семесько - директор державного підприємства Міністерства оборони України “Центральний проектний інститут” (за згодою);
                                • Ірина Шаблій - керівник проектів та програм, державне підприємство Міністерства оборони України “Центральний проектний інститут” (за згодою);
                                  • Андрій Ярмак - директор державного підприємства обслуговування повітряного руху України (Украерорух). 

                                    Нагадаємо 

                                    Відновлення роботи українських аеропортів можливе після забезпечення безпеки польотів цивільної авіації та врахування технічних чинників. Серед умов – стан інфраструктури, пропускна здатність терміналів та наявність кваліфікованого персоналу.

