В Україні створили робочу групу для відновлення роботи аеропортів

Міністерство розвитку громад та територій України утворило робочу групу з підготовки до відновлення функціонування аеропортів України. Про це йдеться в наказі міністерства №511 від 13 березня 2026 року, передає УНН.

Утворити робочу групу щодо підготовки до відновлення функціонування аеропортів України, затвердити її положення та склад - йдеться у наказі.

Зазначається, що група утворена з метою розроблення пропозицій для керівництва Мінрозвитку щодо вжиття заходів з відновлення польотів цивільної авіації у повітряному просторі України та захисту критичної інфраструктури в галузі цивільної авіації.

На своїх засіданнях робоча група розробляє пропозиції та рекомендації для керівництва Мінрозвитку - йдеться в наказі.

До складу робочої групи увійшли:

Сергій Деркач - заступник міністра розвитку громад та територій України, голова групи;

Сергій Батечко - заступник директора Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності – начальник управління превентивної діяльності у сфері пожежної безпеки, Державна служба України з надзвичайних ситуацій (за згодою);

Микола Бойко - перший заступник голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України;

Олексій Дубревський - генеральний директор ДП “Міжнародний аеропорт “Бориспіль”;

Павло Єлізаров - заступник командувача Повітряних сил Збройних Сил України (за згодою);

Сергій Коршук - перший заступник голови Державної авіаційної служби;

Олег Кошеленко - начальник відділу заходів безпеки критичної інфраструктури управління превентивної діяльності у сфері пожежної безпеки, Державна служба України з надзвичайних ситуацій (за згодою);

Володимир Кудак - генеральний директор ТОВ “Міжнародний аеропорт Київ” (за згодою);

Дмитро Кушпіль - завідувач Сектору авіаційної інфраструктури та перевезень Міністерства розвитку громад та територій України, секретар робочої групи;

Володимир Логачов - начальник Головного управління розвитку спроможностей авіації, Міністерство оборони України (за згодою);

Сергій Марченко - співробітник Служби безпеки України (за згодою);

Данііл Меньшиков - заступник голови Державної авіаційної служби з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;

Володимир Перельот - начальник Головного управління державної авіації України, Міністерство оборони України;

Тетяна Романовська - генеральний директор ДП “Міжнародний аеропорт “Львів” імені Данила Галицького”;

Валерій Семесько - директор державного підприємства Міністерства оборони України “Центральний проектний інститут” (за згодою);

Ірина Шаблій - керівник проектів та програм, державне підприємство Міністерства оборони України “Центральний проектний інститут” (за згодою);

Андрій Ярмак - директор державного підприємства обслуговування повітряного руху України (Украерорух).

Нагадаємо

Відновлення роботи українських аеропортів можливе після забезпечення безпеки польотів цивільної авіації та врахування технічних чинників. Серед умов – стан інфраструктури, пропускна здатність терміналів та наявність кваліфікованого персоналу.