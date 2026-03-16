В Україні створили робочу групу для відновлення роботи аеропортів
Київ • УНН
Мінрозвитку затвердило склад групи для підготовки до відновлення цивільних польотів. Фахівці розроблять заходи щодо захисту критичної інфраструктури.
Міністерство розвитку громад та територій України утворило робочу групу з підготовки до відновлення функціонування аеропортів України. Про це йдеться в наказі міністерства №511 від 13 березня 2026 року, передає УНН.
Утворити робочу групу щодо підготовки до відновлення функціонування аеропортів України, затвердити її положення та склад
Зазначається, що група утворена з метою розроблення пропозицій для керівництва Мінрозвитку щодо вжиття заходів з відновлення польотів цивільної авіації у повітряному просторі України та захисту критичної інфраструктури в галузі цивільної авіації.
На своїх засіданнях робоча група розробляє пропозиції та рекомендації для керівництва Мінрозвитку
До складу робочої групи увійшли:
- Сергій Деркач - заступник міністра розвитку громад та територій України, голова групи;
- Сергій Батечко - заступник директора Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності – начальник управління превентивної діяльності у сфері пожежної безпеки, Державна служба України з надзвичайних ситуацій (за згодою);
- Микола Бойко - перший заступник голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України;
- Олексій Дубревський - генеральний директор ДП “Міжнародний аеропорт “Бориспіль”;
- Павло Єлізаров - заступник командувача Повітряних сил Збройних Сил України (за згодою);
- Сергій Коршук - перший заступник голови Державної авіаційної служби;
- Олег Кошеленко - начальник відділу заходів безпеки критичної інфраструктури управління превентивної діяльності у сфері пожежної безпеки, Державна служба України з надзвичайних ситуацій (за згодою);
- Володимир Кудак - генеральний директор ТОВ “Міжнародний аеропорт Київ” (за згодою);
- Дмитро Кушпіль - завідувач Сектору авіаційної інфраструктури та перевезень Міністерства розвитку громад та територій України, секретар робочої групи;
- Володимир Логачов - начальник Головного управління розвитку спроможностей авіації, Міністерство оборони України (за згодою);
- Сергій Марченко - співробітник Служби безпеки України (за згодою);
- Данііл Меньшиков - заступник голови Державної авіаційної служби з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;
- Володимир Перельот - начальник Головного управління державної авіації України, Міністерство оборони України;
- Тетяна Романовська - генеральний директор ДП “Міжнародний аеропорт “Львів” імені Данила Галицького”;
- Валерій Семесько - директор державного підприємства Міністерства оборони України “Центральний проектний інститут” (за згодою);
- Ірина Шаблій - керівник проектів та програм, державне підприємство Міністерства оборони України “Центральний проектний інститут” (за згодою);
- Андрій Ярмак - директор державного підприємства обслуговування повітряного руху України (Украерорух).
Відновлення роботи українських аеропортів можливе після забезпечення безпеки польотів цивільної авіації та врахування технічних чинників. Серед умов – стан інфраструктури, пропускна здатність терміналів та наявність кваліфікованого персоналу.