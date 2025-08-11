Відновлення діяльності аеропортів в Україні: в міністерстві розвитку громад назвали умови

$41.390.07
48.190.08
ukenru
Ексклюзив
07:41 • 4184 перегляди
Відновлення діяльності аеропортів в Україні: в міністерстві розвитку громад назвали умовиPhoto
Ексклюзив
06:00 • 20697 перегляди
Тиждень контрастів та глибоких процесів: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 11–17 серпняPhoto
05:15 • 27590 перегляди
Експорт зброї, як крок до Перемоги
10 серпня, 08:18 • 34106 перегляди
Сили оборони звільнили Безсалівку на Сумщині
Ексклюзив
9 серпня, 14:11 • 89122 перегляди
Є прекрасний момент, щоб завершити війну: астролог відповів, чим можуть закінчитися переговори путіна і Трампа
9 серпня, 13:49 • 167443 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo
9 серпня, 06:10 • 121385 перегляди
Зеленський відреагував на зустріч Трампа та путіна на Алясці: Україна готова до реальних рішень для миру, але землю окупанту дарувати не буде
8 серпня, 22:42 • 291035 перегляди
Трамп заявив, що зустрінеться із путіним 15 серпня на Алясці
8 серпня, 15:03 • 162502 перегляди
Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні 3,056 млрд євро в межах Ukraine Facility - Свириденко
8 серпня, 14:38 • 358750 перегляди
Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
6.7м/с
58%
752мм
Популярнi новини
Окупанти на ТОТ Донеччини “регулюють” ціни на воду терором на тлі її гострої нестачі - ЦНС10 серпня, 22:39 • 15863 перегляди
Шахтар отримав приголомшливу пропозицію щодо Кевіна: скільки коштує бразильський вінгер11 серпня, 00:54 • 15226 перегляди
"Це було б накращим рішенням": віцепрем'єр Польщі - про запрошення Зеленського на зустріч Трампа з путіним11 серпня, 01:27 • 13059 перегляди
Трамп на переговорах із путіним діятиме з позиції миру через силу - Маркарова03:04 • 17046 перегляди
Секретна служба США орендувала будинок на Алясці для зустрічі Трампа і путіна - NYT06:46 • 13254 перегляди
Публікації
Відновлення діяльності аеропортів в Україні: в міністерстві розвитку громад назвали умовиPhoto
Ексклюзив
07:41 • 4170 перегляди
Тиждень контрастів та глибоких процесів: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 11–17 серпняPhoto
Ексклюзив
06:00 • 20684 перегляди
Експорт зброї, як крок до Перемоги 05:15 • 27579 перегляди
Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo8 серпня, 14:38 • 358741 перегляди
Антикорупційним органам України варто звернути увагу на діяльність нардепа Сергія КузьмінихPhoto8 серпня, 14:30 • 234376 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джей Ді Венс
Ентоні Албаніз
Махмуд Аббас
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Білий дім
Запоріжжя
Реклама
УНН Lite
Jerry Heil та YARMAK видалили кліп через звинувачення актора Темляка у домашньому насильствіVideo9 серпня, 15:20 • 64444 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo9 серпня, 13:49 • 167418 перегляди
Топ способів приготувати неймовірно смачний омлетPhoto8 серпня, 11:15 • 332627 перегляди
Для швидкого перекусу: топ оригінальних бутербродів з різних куточків світуPhoto7 серпня, 11:02 • 236654 перегляди
Netflix представив першу частину другого сезону "Венздей": більше таємниць і сімейних драм6 серпня, 10:39 • 245680 перегляди
Актуальне
The New York Times
Ґардіан
Brent
Шахед-136
Financial Times

Відновлення діяльності аеропортів в Україні: в міністерстві розвитку громад назвали умови

Київ • УНН

 • 4166 перегляди

Відновлення роботи українських аеропортів можливе після забезпечення безпеки польотів цивільної авіації та врахування технічних чинників. Серед умов – стан інфраструктури, пропускна здатність терміналів та наявність кваліфікованого персоналу.

Відновлення діяльності аеропортів в Україні: в міністерстві розвитку громад назвали умови

Питання відновлення операційної діяльності українських аеропортів розглядатиметься після виконання заходів, які забезпечать прийнятний рівень безпеки польотів цивільної авіації. Також на це впливають інші технічні чинники. Про це журналісту УНН повідомило міністерство розвитку громад та територій України у відповідь на запит.

Чому небо закрите

Через військове вторгнення російської федерації на територію України повітряний простір над нею віднесено до конфліктних зон з високим ступенем ризику безпеці цивільної авіації у зв’язку з наявністю реальних загроз для її діяльності

- повідомили в міністерстві.

Зазначається, що Державна авіаційна служба України на постійній основі здійснює оцінку рівня загроз та ризиків у межах території України і повітряного простору над нею.

За яких умов відновиться робота аеропортів

В міністерстві розвитку громад наголосили, що питання відновлення операційної діяльності українських аеропортів розглядатиметься після виконання заходів, які забезпечать прийнятний рівень безпеки польотів цивільної авіації.

Водночас зауважуємо, що питання відновлення операційної діяльності українських аеропортів розглядатиметься після виконання заходів, які забезпечать прийнятний рівень безпеки польотів цивільної авіації, а також залежно від таких чинників, як стан інфраструктури, пропускна здатність пасажирських терміналів та злітно-посадкових смуг, наявність у достатній кількості кваліфікованого персоналу для обслуговування пасажирів, багажу, вантажу, а також повітряних суден на аеродромі та у повітряному просторі тощо

- повідомили у відповідь на запит.

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення25.03.25, 15:46 • 250320 переглядiв

Ситуація з аеропортом у Львові

Львівський міський голова Андрій Садовий в січні 2025 року заявляв, що, на його думку, цього року в Україні можуть запрацювати декілька аеропортів, адже для цього є технічні та інші можливості.

Також в січні повідомлялося про те, що Міжнародний аеропорт "Львів" підтримує інфраструктуру в робочому стані та вивчає можливість відновлення авіарейсів. Летовище оптимізувало штат до 30% та провело навчання 1300 фахівців авіагалузі.

Готовність аеропорту в Борисполі

В лютому цього року генеральний директор Міжнародного аеропорту "Бориспіль" заявляв, що аеропорт буде готовий відновити прийом та відправку пасажирських літаків протягом місяця з моменту відкриття повітряного простору в Україні.

Літаки в українському небі під час війни

В липні цього року мережу сколихнуло відео із літаком над Києвом. В небі пролітав Ан-124-100 "Руслан" авіакомпанії "Авіалінії Антонова".

Інспектор з льотної придатності Державної авіаційної служби Федір Грищук повідомив згодом, що Ан-124-100 тоді летів до Лейпцигу, де наразі базується флот компанії "Антонов".

У квітні політ літака з позивним Welcome, який був помічений над Львовом, було виконано вперше з початку повномасштабної війни у рамках програми наземної та льотної перевірки аеронавігаційного обладнання відповідно до Авіаційних правил України.

Нагадаємо

В кінці жовтня 2024 року Україна презентувала дорожню карту щодо відкриття повітряного простору в умовах воєнного стану, презентувавши покроковий план та потреби для часткового відкриття авіапростору.

Заступник міністра розвитку громад та територій Тимур Ткаченко повідомляв в кінці листопада 2024 року, що всі державні органи опрацьовують можливість часткового відкриття повітряного простору України, але через дуже високий рівень загроз – це залишається малоймовірним в короткостроковій перспективі.

7 листопада старший партнер компанії страхового брокера Marsh McLennan Кріспін Еллісон на Київському міжнародному економічному форумі (КМЕФ) заявляв, що є 5-6 авіаліній, які б хотіли почати літати в українському авіапросторі з січня 2025 року. Аеропорт "Бориспіль" - це початкова ідея. Але все буде залежати від захисту повітря.

Загалом вперше ідея щодо можливості відкриття авіаційного простору України була озвучена 25 лютого 2024 року тодішнім віцепрем'єром з відновлення – міністром розвитку громад, територій та інфраструктури Олександром Кубраковим. Він заявив тоді, що Україна веде консультації щодо питання відкриття авіаційного простору.

Керівник ОП Андрій Єрмак наголошував тоді, що якщо Україна не зможе гарантувати безпеку, то повітряний простір не відкриють. Проте, відкриття одного аеропорту було б потужним сигналом, що Україна відновлюється.

Анна Мурашко

СуспільствоПублікації
Кубраков Олександр Миколайович
Лейпциг
Андрій Садовий
Андрій Єрмак
Україна
Міжнародний аеропорт Бориспіль