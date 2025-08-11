Відновлення діяльності аеропортів в Україні: в міністерстві розвитку громад назвали умови

Питання відновлення операційної діяльності українських аеропортів розглядатиметься після виконання заходів, які забезпечать прийнятний рівень безпеки польотів цивільної авіації. Також на це впливають інші технічні чинники. Про це журналісту УНН повідомило міністерство розвитку громад та територій України у відповідь на запит.

Чому небо закрите

Через військове вторгнення російської федерації на територію України повітряний простір над нею віднесено до конфліктних зон з високим ступенем ризику безпеці цивільної авіації у зв’язку з наявністю реальних загроз для її діяльності - повідомили в міністерстві.

Зазначається, що Державна авіаційна служба України на постійній основі здійснює оцінку рівня загроз та ризиків у межах території України і повітряного простору над нею.

За яких умов відновиться робота аеропортів

В міністерстві розвитку громад наголосили, що питання відновлення операційної діяльності українських аеропортів розглядатиметься після виконання заходів, які забезпечать прийнятний рівень безпеки польотів цивільної авіації.

Водночас зауважуємо, що питання відновлення операційної діяльності українських аеропортів розглядатиметься після виконання заходів, які забезпечать прийнятний рівень безпеки польотів цивільної авіації, а також залежно від таких чинників, як стан інфраструктури, пропускна здатність пасажирських терміналів та злітно-посадкових смуг, наявність у достатній кількості кваліфікованого персоналу для обслуговування пасажирів, багажу, вантажу, а також повітряних суден на аеродромі та у повітряному просторі тощо - повідомили у відповідь на запит.

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Ситуація з аеропортом у Львові

Львівський міський голова Андрій Садовий в січні 2025 року заявляв, що, на його думку, цього року в Україні можуть запрацювати декілька аеропортів, адже для цього є технічні та інші можливості.

Також в січні повідомлялося про те, що Міжнародний аеропорт "Львів" підтримує інфраструктуру в робочому стані та вивчає можливість відновлення авіарейсів. Летовище оптимізувало штат до 30% та провело навчання 1300 фахівців авіагалузі.

Готовність аеропорту в Борисполі

В лютому цього року генеральний директор Міжнародного аеропорту "Бориспіль" заявляв, що аеропорт буде готовий відновити прийом та відправку пасажирських літаків протягом місяця з моменту відкриття повітряного простору в Україні.

Літаки в українському небі під час війни

В липні цього року мережу сколихнуло відео із літаком над Києвом. В небі пролітав Ан-124-100 "Руслан" авіакомпанії "Авіалінії Антонова".

Інспектор з льотної придатності Державної авіаційної служби Федір Грищук повідомив згодом, що Ан-124-100 тоді летів до Лейпцигу, де наразі базується флот компанії "Антонов".

У квітні політ літака з позивним Welcome, який був помічений над Львовом, було виконано вперше з початку повномасштабної війни у рамках програми наземної та льотної перевірки аеронавігаційного обладнання відповідно до Авіаційних правил України.

Нагадаємо

В кінці жовтня 2024 року Україна презентувала дорожню карту щодо відкриття повітряного простору в умовах воєнного стану, презентувавши покроковий план та потреби для часткового відкриття авіапростору.

Заступник міністра розвитку громад та територій Тимур Ткаченко повідомляв в кінці листопада 2024 року, що всі державні органи опрацьовують можливість часткового відкриття повітряного простору України, але через дуже високий рівень загроз – це залишається малоймовірним в короткостроковій перспективі.

7 листопада старший партнер компанії страхового брокера Marsh McLennan Кріспін Еллісон на Київському міжнародному економічному форумі (КМЕФ) заявляв, що є 5-6 авіаліній, які б хотіли почати літати в українському авіапросторі з січня 2025 року. Аеропорт "Бориспіль" - це початкова ідея. Але все буде залежати від захисту повітря.

Загалом вперше ідея щодо можливості відкриття авіаційного простору України була озвучена 25 лютого 2024 року тодішнім віцепрем'єром з відновлення – міністром розвитку громад, територій та інфраструктури Олександром Кубраковим. Він заявив тоді, що Україна веде консультації щодо питання відкриття авіаційного простору.

Керівник ОП Андрій Єрмак наголошував тоді, що якщо Україна не зможе гарантувати безпеку, то повітряний простір не відкриють. Проте, відкриття одного аеропорту було б потужним сигналом, що Україна відновлюється.