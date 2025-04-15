Смертельна ДТП в Німеччині: у МЗС заявили, що серед поранених є українці

Дві українки отримали поранення в результаті серйозної аварії автобуса поблизу Лейпцига, Німеччина, в якій загинули чотири людини і ще кілька отримали поранення.