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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 26274 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 156619 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 136256 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 139255 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 134900 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 134845 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196468 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77593 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164670 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

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Німецька поліція затримала росіян за крадіжку 100 кг черемші

Шестеро громадян рф викрали близько 100 кг черемші в лісі під Лейпцигом, завдавши збитків на кілька тисяч євро. Двоє з підозрюваних раніше вже притягувались до відповідальності за аналогічний злочин.

Новини Світу • 5 лютого, 23:56 • 33419 перегляди

Трагічна новорічна ніч у Німеччині: феєрверки призвели до смертей та сотні арештів

П'ятеро людей загинули через нещасні випадки з феєрверками у новорічну ніч у Німеччині. У Берліні затримано 330 осіб, постраждали 13 поліцейських, а в інших містах зафіксовані напади на правоохоронців.

Новини Світу • 1 січня, 11:57 • 63079 перегляди

Німецькі школи отримали інформацію про закладені бомби

12 шкіл у різних містах Німеччини отримали електронні листи з погрозами про закладені бомби. Поліція перевіряє приміщення закладів.

Новини Світу • 25 листопада, 15:36 • 18341 перегляди

рф підозрюють у закладенні пристрою в літак, який спричинив пожежу на складі у Британії - Guardian

Британська контртерористична поліція розслідує причетність рф до пожежі на складі DHL у Бірмінгемі. Підозрюють, що запалювальний пристрій був закладений у посилку, доставлену літаком.

Новини Світу • 17 жовтня, 00:55 • 20480 перегляди

У Німеччині 80-річного ексофіцера "Штазі" засудили до 10 років за вбивство півстолітньої давності

У Берліні засудили 80-річного колишнього офіцера "Штазі" за вбивство поляка на кордоні НДР у 1974 році. Пенсіонер отримав 10 років ув'язнення за розстріл 38-річного чоловіка, який намагався втекти на Захід.

Новини Світу • 14 жовтня, 12:04 • 13259 перегляди

У Німеччині затримали китаянку за підозрою у роботі на розвідку КНР

У Лейпцигу затримано громадянку Китаю за підозрою у співпраці з китайськими спецслужбами. Жінка, яка працювала в аеропорту, нібито передавала дані про військову техніку та персонал німецької оборонної компанії.

Новини Світу • 1 жовтня, 11:59 • 14782 перегляди

Німеччина хоче прийняти Олімпіаду-2040 у річницю возз'єднання

Міністр внутрішніх справ Німеччини підписала попередню угоду про подання заявки на Олімпіаду-2040. Уряд виділить 6,95 млн євро на підготовку, а кілька міст висловили зацікавленість у проведенні Ігор.

Спорт • 3 серпня, 11:52 • 22597 перегляди

Німеччина може подати заявку на проведення Олімпіади-2040 - ЗМІ

Федеральний кабінет міністрів Німеччини готується затвердити декларацію про наміри щодо нової олімпійської заявки. Метою є подання заявки на проведення літніх Ігор 2040 року, а DOSB планує ухвалити подальші кроки в грудні.

Спорт • 23 липня, 10:59 • 23724 перегляди

Збірна Туреччини виграла у Австрії і пробилася до 1/4 фіналу ЧЄ-2024

Туреччина перемогла Австрію з рахунком 2:1 і вийшла до чвертьфіналу Чемпіонату Європи з футболу 2024 року.

Спорт • 2 липня, 23:52 • 21007 перегляди

Смертельна ДТП в Німеччині: у МЗС заявили, що серед поранених є українці

Дві українки отримали поранення в результаті серйозної аварії автобуса поблизу Лейпцига, Німеччина, в якій загинули чотири людини і ще кілька отримали поранення.

Кримінал та НП • 28 березня, 19:50 • 37136 перегляди

Смертельна ДТП в Німеччині: поблизу Лейпцига перекинувся автобус Flixbus, загинуло 4 людей, під слідством водій

Автобус Flixbus перекинувся поблизу Лейпцига, Німеччина, в результаті чого 4 пасажири загинули і 35 отримали поранення, а водій перебуває під слідством за ненавмисне вбивство і вбивство з необережності.

Новини Світу • 28 березня, 16:30 • 28805 перегляди

У Німеччині через страйк в 11 аеропортах скасують 1100 рейсів

Понад 1100 рейсів буде скасовано в 11 німецьких аеропортах 1 лютого через страйк працівників аеропортів.

Новини Світу • 1 лютого, 09:03 • 25839 перегляди