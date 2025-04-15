Шестеро громадян рф викрали близько 100 кг черемші в лісі під Лейпцигом, завдавши збитків на кілька тисяч євро. Двоє з підозрюваних раніше вже притягувались до відповідальності за аналогічний злочин.
П'ятеро людей загинули через нещасні випадки з феєрверками у новорічну ніч у Німеччині. У Берліні затримано 330 осіб, постраждали
13 поліцейських, а в інших містах зафіксовані напади на правоохоронців.
12 шкіл у різних містах Німеччини отримали електронні листи з погрозами про закладені бомби. Поліція перевіряє приміщення закладів.
Британська контртерористична поліція розслідує причетність рф до пожежі на складі DHL у Бірмінгемі. Підозрюють, що запалювальний
пристрій був закладений у посилку, доставлену літаком.
У Берліні засудили 80-річного колишнього офіцера "Штазі" за вбивство поляка на кордоні НДР у 1974 році. Пенсіонер отримав 10 років
ув'язнення за розстріл 38-річного чоловіка, який намагався втекти на Захід.
У Лейпцигу затримано громадянку Китаю за підозрою у співпраці з китайськими спецслужбами. Жінка, яка працювала в аеропорту, нібито
передавала дані про військову техніку та персонал німецької оборонної компанії.
Міністр внутрішніх справ Німеччини підписала попередню угоду про подання заявки на Олімпіаду-2040. Уряд виділить 6,95 млн євро на
підготовку, а кілька міст висловили зацікавленість у проведенні Ігор.
Федеральний кабінет міністрів Німеччини готується затвердити декларацію про наміри щодо нової олімпійської заявки. Метою є подання
заявки на проведення літніх Ігор 2040 року, а DOSB планує ухвалити подальші кроки в грудні.
Туреччина перемогла Австрію з рахунком 2:1 і вийшла до чвертьфіналу Чемпіонату Європи з футболу 2024 року.
Дві українки отримали поранення в результаті серйозної аварії автобуса поблизу Лейпцига, Німеччина, в якій загинули чотири людини
і ще кілька отримали поранення.
Автобус Flixbus перекинувся поблизу Лейпцига, Німеччина, в результаті чого 4 пасажири загинули і 35 отримали поранення, а водій
перебуває під слідством за ненавмисне вбивство і вбивство з необережності.
Понад 1100 рейсів буде скасовано в 11 німецьких аеропортах 1 лютого через страйк працівників аеропортів.