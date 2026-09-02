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В ЄС "широко підтримали" посилення візових обмежень для росіян - Каллас

Київ • УНН

 • 374 перегляди

Глави МЗС ЄС підтримали заборону в’їзду російським екскомбатантам і посилення візових правил для туристів. Деталі ще не визначені.

В ЄС "широко підтримали" посилення візових обмежень для росіян - Каллас

На неформальній зустрічі глав МЗС країн ЄС була широка підтримка просування жорсткіших візових обмежень для російських туристів. Про це повідомила на пресконференції глава зовнішньополітичної служби ЄС Кая Каллас, передає УНН.

"Була широка підтримка просування заборони на в'їзд до ЄС для російських екс-комбатантів та жорсткіших візових обмежень для російських туристів", повідомила Каллас.

За її словами, "ненормально, коли країна бомбить Україну, вбиває мирних жителів - у липні та серпні більше, ніж будь-коли за час цієї війни, - і одночасно росіяни в'їжджають та користуються гостинністю європейських країн". 

"Так бути не повинно", - заявила Каллас.

Додамо

Як зазначає DW, конкретні нові обмеження для російських туристів, терміни їхнього можливого запровадження і те, які саме категорії громадян РФ ці заходи можуть торкнутися, глава європейської дипломатії не назвала. Заборона на в'їзд до ЄС росіян - учасників бойових дій в Україні обговорюється окремо від посилення правил для російських туристів загалом.

Нагадаємо

Німеччина прямо звинуватила рф в організації атаки дронів на аеропорт Лейпцига у ніч на 5 серпня. Берлін посилить прикордонний контроль при в'їзді російських громадян до країни.

Згодом ЗМІ повідомляли, що німецькі слідчі встановили особи двох громадян росії, яких підозрюють у причетності до спроби атаки озброєним дроном на аеропорт Лейпцига. Один із них має латвійський паспорт і зв’язки з російськими спецслужбами.

Антоніна Туманова

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