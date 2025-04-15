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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 26277 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 156623 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 139258 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 134903 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 134846 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196469 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77593 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164670 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 116962 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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Країни-кандидати в ЄС не повинні брати участь у заходах 9 травня у москві – Каллас

Кая Каллас закликала країни-кандидати в ЄС не брати участь у заходах 9 травня в москві. Також вона закликала лідерів ЄС частіше відвідувати Україну для підтримки.

Політика • 14 квітня, 15:20 • 10140 перегляди

ЄС закликав країни-кандидати не брати участі у заходах 9 травня в росії - глава МЗС Латвії

Євросоюз закликав країни-кандидати на вступ до ЄС утриматися від участі в заходах 9 травня в росії. Підтримка України залишається ключовим пріоритетом Євросоюзу.

Політика • 14 квітня, 11:25 • 6810 перегляди

Збірна України з футзалу розтрощила збірну Кіпру та вийшла на Євро-2026

Збірна України з футзалу перемогла Кіпр (11:1) та вийшла на Євро-2026, оскільки Румунія програла Німеччині. Чемпіонат Європи пройде у Латвії та Литві з 20 січня по 7 лютого 2026 року.

Спорт • 11 квітня, 19:10 • 7240 перегляди

Житло в ЄС стрімко дорожчає: ціни на купівлю зросли на 5%, оренда – на понад 3%

З 2010 року найбільше зростання цін на житло відбулося в Угорщині (+234%) та Естонії (+228%).

Новини Світу • 9 квітня, 08:13 • 10299 перегляди

Зеленський про удар по Кривому Рогу і реакцію США: бояться слова "російська"

Володимир Зеленський розкритикував посла США за слабку реакцію на удар рф по Кривому Рогу. Він подякував іншим країнам за підтримку та закликав до посилення санкцій.

Війна • 5 квітня, 12:00 • 21827 перегляди

США хочуть від Європи продовження закупівель американської зброї, попри план ЄС - Reuters

США вимагають від ЄС продовження закупівель американської зброї. Це відбувається на тлі прагнення Європи розвивати власну оборонну промисловість, обмежуючи роль компаній з США та Британії.

Економіка • 2 квітня, 13:57 • 23037 перегляди

Норвегія не планує вихід із Оттавської конвенції, як це хоче зробити Фінляндія - МЗС

Норвегія не планує виходити з Оттавської конвенції та критикує Фінляндію за намір зробити це. Норвегія має сучасну систему оборони, тому не переймається щодо змін.

Новини Світу • 2 квітня, 13:52 • 12838 перегляди

Латвія передала Україні 1500 бойових БпЛА: деталі поставки

Уряд Латвії передав Збройним силам України 1500 бойових БпЛА, які надійдуть до липня. Дві латвійські компанії поставлять 12 тис. дронів на 17 млн євро.

Війна • 1 квітня, 19:27 • 9160 перегляди

Глава МЗС Литви: росія залишається довгостроковою загрозою для НАТО та Європи

Кястутіс Будріс заявив, що рф залишається загрозою для НАТО та Європи. Кремль готовий застосувати силу для досягнення цілей, тому потрібне стримування росії.

Політика • 1 квітня, 09:19 • 9323 перегляди

До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

Представники парламентів 17 країн ЄС та депутати Європарламенту прибули до Києва. Візит є символом підтримки, солідарності та довіри до України.

Політика • 31 березня, 11:39 • 149519 перегляди

Припинення вогню в Україні посилить загрозу з боку рф для країн Балтії - FT

Міністри оборони країн Балтії попереджають, що перемир'я в Україні дозволить росії переозброїтись та перекинути війська до їхніх кордонів. Країни закликають НАТО не послаблювати оборону східного флангу.

Політика • 30 березня, 08:53 • 142429 перегляди

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

У Парижі лідери обговорили підтримку України, санкції проти Росії та створення "сил стримування". Зеленський наголосив на важливості збереження санкцій та ролі США у зупиненні війни.

Війна • 27 березня, 18:53 • 588038 перегляди

Прем'єр Косова став жертвою російських пранкерів, які видавали себе за президента Латвії

Російські пранкери обдурили прем'єра Косова Альбін Курті, видаючи себе за президента Латвії. В офісі Курті заявили, що цей інцидент підтверджує одержимість росії Косовом.

Новини Світу • 26 березня, 19:07 • 18063 перегляди

В Естонії українофоб з естонським та російським громадянством отримав 15 років за держзраду: деталі справи

Тартуський суд визнав Андрія Макарова винним у держзраді. Він збирав дані про військову техніку для рф, організував підпал авто з українськими номерами та стежив за росіянином у Литві.

Кримінал та НП • 25 березня, 23:10 • 11205 перегляди

Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

Країни-партнери виділили 20 мільйонів євро на закупівлю тактичних розвідувальних дронів для Сил оборони. Очікується, що техніка буде поставлена протягом трьох місяців.

Війна • 24 березня, 10:32 • 121505 перегляди

Туск перевірив, як охороняється кордон Польщі з Білоруссю

Дональд Туск повідомив про високу ефективність охорони кордону з Білоруссю. Він наголосив на підтримці режиму лукашенка в переправленні мігрантів.

Політика • 23 березня, 05:50 • 43923 перегляди

Шість країн ЄС закликають до пришвидшення з членством України - Politico

Шість країн ЄС закликали Брюссель терміново розробити чітку дорожню карту для вступу України до блоку. Це відбувається на тлі побоювань, що Угорщина намагається підірвати шанси України.

Політика • 19 березня, 09:43 • 13094 перегляди

НАТО посилює співпрацю з нейтральною Австрією

Альянс та Австрія підписали угоди про поглиблення співпраці, включаючи обмін розвідувальною інформацією. Австрія, зберігаючи нейтральний статус, не є членом НАТО.

Новини Світу • 18 березня, 14:13 • 11805 перегляди

Польща та країни Балтії хочуть вийти з договору, який забороняє протипіхотні міни

Литва, Польща, Латвія та Естонія оголосили про вихід з Оттавської конвенції через загрози з боку росії та білорусі. Це має надати більше можливостей для оборони східного флангу НАТО.

Новини Світу • 18 березня, 10:00 • 46514 перегляди

Україна приєдналася до скарги в ООН через російське глушіння супутників - ЗМІ

Україна та ще сім країн подали скаргу в ООН через збої супутникового зв'язку, в яких підозрюють росію. Збої впливають на телебачення, авіацію та судноплавство.

Війна • 18 березня, 09:47 • 101254 перегляди

Латвія планує частково закрити пункти пропуску на кордонах з рф та білоруссю

Державна прикордонна охорона Латвії ініціювала часткове закриття КПП на кордонах з білоруссю та рф через збільшення потоку мігрантів. Обмеження можуть тривати до шести місяців.

Новини Світу • 18 березня, 04:07 • 11176 перегляди

Які країни Європи можуть похвалитися довгожителями - дослідження

Євростат повідомив про рекордну тривалість життя в ЄС – 81,4 року. Найдовше живуть в Іспанії (Мадрид), Італії (Тренто) та на Аландських островах, а найменша тривалість – у Болгарії.

Здоров'я • 14 березня, 15:39 • 15882 перегляди

13 затриманих та мільйон готівкою: в Україні провели спільну з ЄС спецоперацію через схему з сall-центром

Правоохоронці України, Литви та Латвії викрили 14 учасників злочинної організації. Шахраї видурювали гроші у громадян ЄС, представляючись банкірами та правоохоронцями.

Кримінал та НП • 13 березня, 08:29 • 148429 перегляди

"Нам потрібен справжній, чесний мир, а не війна нескінченно": Зеленський провів Ставку

На засіданні Ставки проаналізували пакети військової допомоги та фінансування на 2025 рік. Обговорили питання державної стійкості та шляхи досягнення миру через дипломатію.

Війна • 3 березня, 20:55 • 22107 перегляди

Зеленський розповів балтійським лідерам про саміт у Лондоні, є конкретні ініціативи

Президент України провів розмову з керівниками Литви, Латвії та Естонії про результати саміту в Лондоні. Сторони домовились працювати над планом дій для забезпечення реальних гарантій безпеки.

Війна • 3 березня, 18:58 • 21976 перегляди

Латвійський фільм вперше в історії отримав "Оскар"

Мультфільм "Потік. Останній кіт на Землі" виробництва Латвії переміг у номінації "Найкращий повнометражний анімаційний фільм". Раніше він також отримав "Золотий глобус".

Культура • 3 березня, 02:25 • 37008 перегляди

Балтійські країни обурені відсутністю запрошення на саміт щодо України у Лондоні - ЗМІ

Латвія, Литва та Естонія висловили протест через їх невключення до саміту з питань підтримки України у Великій Британії. Країни Балтії, які є одними з найбільших донорів України, вважають це рішення неприпустимим.

Політика • 28 лютого, 13:53 • 26949 перегляди

Рінкевічс озвучив плани щодо збільшення допомоги Україні

Президент Латвії Рінкевічс заявив про продовження військової підтримки України на рівні 1,25% ВВП. Латвія також планує збільшити власні оборонні витрати до 5% ВВП.

Політика • 24 лютого, 10:02 • 19720 перегляди

Лідери країн Балтії, Іспанії і Канади прибули до Києва у річницю вторгнення рф

Президенти Литви і Латвії, прем'єри Естонії, Іспанії та Канади, а також керівники ЄС прибули до Києва 24 лютого. На вокзалі їх зустріли Андрій Єрмак та Андрій Сибіга.

Політика • 24 лютого, 06:30 • 35809 перегляди

Латвія може відправити миротворців в Україну, але є нюанси - президент Рінкевичс

Президент Латвії Рінкевичс заявив про готовність обговорювати відправку військ в Україну за певних умов. Ключовими питаннями є посилення безпеки Латвії та чіткі правила перебування військових в Україні.

Війна • 20 лютого, 12:31 • 23670 перегляди