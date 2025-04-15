Лідери країн Балтії, Іспанії і Канади прибули до Києва у річницю вторгнення рф

Президенти Литви і Латвії, прем'єри Естонії, Іспанії та Канади, а також керівники ЄС прибули до Києва 24 лютого. На вокзалі їх зустріли Андрій Єрмак та Андрій Сибіга.