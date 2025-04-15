Кая Каллас закликала країни-кандидати в ЄС не брати участь у заходах 9 травня в москві. Також вона закликала лідерів ЄС частіше відвідувати Україну для підтримки.
Євросоюз закликав країни-кандидати на вступ до ЄС утриматися від участі в заходах 9 травня в росії. Підтримка України залишається ключовим пріоритетом Євросоюзу.
Збірна України з футзалу перемогла Кіпр (11:1) та вийшла на Євро-2026, оскільки Румунія програла Німеччині. Чемпіонат Європи пройде у Латвії та Литві з 20 січня по 7 лютого 2026 року.
З 2010 року найбільше зростання цін на житло відбулося в Угорщині (+234%) та Естонії (+228%).
Володимир Зеленський розкритикував посла США за слабку реакцію на удар рф по Кривому Рогу. Він подякував іншим країнам за підтримку та закликав до посилення санкцій.
США вимагають від ЄС продовження закупівель американської зброї. Це відбувається на тлі прагнення Європи розвивати власну оборонну промисловість, обмежуючи роль компаній з США та Британії.
Норвегія не планує виходити з Оттавської конвенції та критикує Фінляндію за намір зробити це. Норвегія має сучасну систему оборони, тому не переймається щодо змін.
Уряд Латвії передав Збройним силам України 1500 бойових БпЛА, які надійдуть до липня. Дві латвійські компанії поставлять 12 тис. дронів на 17 млн євро.
Кястутіс Будріс заявив, що рф залишається загрозою для НАТО та Європи. Кремль готовий застосувати силу для досягнення цілей, тому потрібне стримування росії.
Представники парламентів 17 країн ЄС та депутати Європарламенту прибули до Києва. Візит є символом підтримки, солідарності та довіри до України.
Міністри оборони країн Балтії попереджають, що перемир'я в Україні дозволить росії переозброїтись та перекинути війська до їхніх кордонів. Країни закликають НАТО не послаблювати оборону східного флангу.
У Парижі лідери обговорили підтримку України, санкції проти Росії та створення "сил стримування". Зеленський наголосив на важливості збереження санкцій та ролі США у зупиненні війни.
Російські пранкери обдурили прем'єра Косова Альбін Курті, видаючи себе за президента Латвії. В офісі Курті заявили, що цей інцидент підтверджує одержимість росії Косовом.
Тартуський суд визнав Андрія Макарова винним у держзраді. Він збирав дані про військову техніку для рф, організував підпал авто з українськими номерами та стежив за росіянином у Литві.
Країни-партнери виділили 20 мільйонів євро на закупівлю тактичних розвідувальних дронів для Сил оборони. Очікується, що техніка буде поставлена протягом трьох місяців.
Дональд Туск повідомив про високу ефективність охорони кордону з Білоруссю. Він наголосив на підтримці режиму лукашенка в переправленні мігрантів.
Шість країн ЄС закликали Брюссель терміново розробити чітку дорожню карту для вступу України до блоку. Це відбувається на тлі побоювань, що Угорщина намагається підірвати шанси України.
Альянс та Австрія підписали угоди про поглиблення співпраці, включаючи обмін розвідувальною інформацією. Австрія, зберігаючи нейтральний статус, не є членом НАТО.
Литва, Польща, Латвія та Естонія оголосили про вихід з Оттавської конвенції через загрози з боку росії та білорусі. Це має надати більше можливостей для оборони східного флангу НАТО.
Україна та ще сім країн подали скаргу в ООН через збої супутникового зв'язку, в яких підозрюють росію. Збої впливають на телебачення, авіацію та судноплавство.
Державна прикордонна охорона Латвії ініціювала часткове закриття КПП на кордонах з білоруссю та рф через збільшення потоку мігрантів. Обмеження можуть тривати до шести місяців.
Євростат повідомив про рекордну тривалість життя в ЄС – 81,4 року. Найдовше живуть в Іспанії (Мадрид), Італії (Тренто) та на Аландських островах, а найменша тривалість – у Болгарії.
Правоохоронці України, Литви та Латвії викрили 14 учасників злочинної організації. Шахраї видурювали гроші у громадян ЄС, представляючись банкірами та правоохоронцями.
На засіданні Ставки проаналізували пакети військової допомоги та фінансування на 2025 рік. Обговорили питання державної стійкості та шляхи досягнення миру через дипломатію.
Президент України провів розмову з керівниками Литви, Латвії та Естонії про результати саміту в Лондоні. Сторони домовились працювати над планом дій для забезпечення реальних гарантій безпеки.
Мультфільм "Потік. Останній кіт на Землі" виробництва Латвії переміг у номінації "Найкращий повнометражний анімаційний фільм". Раніше він також отримав "Золотий глобус".
Латвія, Литва та Естонія висловили протест через їх невключення до саміту з питань підтримки України у Великій Британії. Країни Балтії, які є одними з найбільших донорів України, вважають це рішення неприпустимим.
Президент Латвії Рінкевічс заявив про продовження військової підтримки України на рівні 1,25% ВВП. Латвія також планує збільшити власні оборонні витрати до 5% ВВП.
Президенти Литви і Латвії, прем'єри Естонії, Іспанії та Канади, а також керівники ЄС прибули до Києва 24 лютого. На вокзалі їх зустріли Андрій Єрмак та Андрій Сибіга.
Президент Латвії Рінкевичс заявив про готовність обговорювати відправку військ в Україну за певних умов. Ключовими питаннями є посилення безпеки Латвії та чіткі правила перебування військових в Україні.