Українські військовослужбовці взяли участь у міжнародних навчаннях Drone Crucible разом із представниками збройних сил США, Великої Британії, Німеччини та Латвії. Під час тренувань союзники випробовували безпілотники, відпрацьовували управління ними в умовах, наближених до бойових, та обмінювалися досвідом сучасної війни. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.

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Перші навчання Drone Crucible організувало Командування спеціальних операцій США в Європі (SOCEUR). Головною метою стало вдосконалення спільного застосування малих безпілотних систем та перевірка їхніх можливостей у польових умовах.

Українські військові поділилися з іноземними партнерами практичними напрацюваннями, отриманими під час бойових дій. Водночас учасники випробували різні способи використання безпілотників та відпрацювали взаємодію між підрозділами.

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Особливістю навчань стала безпосередня співпраця операторів дронів із розробниками. Військовослужбовці тестували безпілотні системи та передавали виробникам зауваження й пропозиції щодо їхнього вдосконалення.

Крім того, учасники підвищували навички пілотування та відпрацьовували спільні дії, необхідні для колективної оборони.

У Генштабі наголосили, що такі тренування дають Україні можливість не лише переймати практики партнерів, а й передавати союзникам власний бойовий досвід застосування дронів.

Спільні навчання також спрямовані на розвиток технологій безпілотних систем та підвищення готовності військових різних країн до сучасних бойових викликів.

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