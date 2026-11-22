На Київщині продовжуються роботи з розбору завалів, спричинених російським ударом 22 лютого. Наразі вважаються безвісно зниклими 15 людей, серед них двоє дітей: 12-річна дівчинка та хлопчик 7 років. Про це повідомила Національна поліція України, передає УНН.

Деталі

Станом на цей час відомо про одну загиблу жінку та трьох постраждалих. Серед постраждалих дві жінки та 16-річний хлопець, його госпіталізували. На місці події продовжують працювати поліцейські, рятувальники та інші екстрені служби. Тривають пошуково-рятувальні роботи - зазначили в поліції.

Крім того, розгорнуто два оперативні штаби, де поліцейські приймають від громадян заяви та повідомлення про пошкодження майна, травмованих і зниклих безвісти людей, надають необхідні роз’яснення та допомагають постраждалим.

Водночас начальник Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семкін повідомив про загиблу людину внаслідок ворожого удару по Заводському району міста.

Нагадаємо

У неділю, 22 листопада, російський удар зруйнував під’їзд п’ятиповерхівки у Вишгородському районі.

Також УНН повідомляв, що рятувальники евакуювали дев’ятьох людей, однак ще 14 мешканців ще не вийшли на зв’язок.