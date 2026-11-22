Столиця Хорватії Загреб очолила рейтинг найкращих європейських міст для різдвяного відпочинку у 2026 році. Про це повідомляє УНН із посиланням на туристичне видання Travel Off Path та дані туристичної платформи European Best Destinations.

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Місто обійшло Женеву та Единбург завдяки святковій атмосфері, масштабним ярмаркам, культурним заходам і порівняно доступним цінам. Цьогоріч різдвяний фестиваль Advent Zagreb триватиме з 28 листопада до 7 січня 2027 року.

Загреб випередив відомі європейські столиці

За результатами голосування, організованого міжнародною туристичною платформою European Best Destinations (EBD), Загреб отримав звання Best Christmas City Break in Europe 2026 - найкращого європейського міста для короткострокового різдвяного відпочинку. У голосуванні взяли участь 10 089 мандрівників, які обирали серед 16 європейських напрямків. Друге місце посіла швейцарська Женева, третє - шотландський Единбург. Серед інших претендентів були Відень, Будапешт, Прага та Страсбург.

Зауважимо, що це - не перша подібна відзнака для хорватської столиці. У 2016, 2017 та 2018 роках місцевий різдвяний фестиваль Advent Zagreb тричі поспіль визнавали найкращим різдвяним ярмарком Європи. Водночас цьогорічна нагорода стосується загальної туристичної привабливості міста у святковий період. Під час оцінювання враховували культурні та розважальні заходи, гастрономічну пропозицію, історичні пам'ятки та можливості для нетривалих подорожей.

Директорка Туристичної ради Загреба Мартіна Біненфельд зазначила, що отримане визнання стало результатом багаторічної роботи над розвитком різдвяного туризму.

Ця нагорода - новий рівень міжнародного позиціонування Загреба. Після трьох поспіль титулів найкращого європейського різдвяного ярмарку тепер визнано загальну привабливість нашого міста як напрямку для святкових подорожей. Протягом останніх 15 років ми системно розвивали Advent Zagreb із чітким баченням - щоб він став вагомою причиною для приїзду, стимулював багатоденне перебування та поєднував культурну, гастрономічну й іншу туристичну пропозицію міста - заявила Біненфельд.

Різдвяні ярмарки, ковзанки та тисячі святкових вогнів

Одна з головних особливостей Загреба - те, що під час різдвяних свят фестиваль охоплює значну частину історичного центру міста. Святкові локації розташовуються на площах, у парках та вздовж пішохідних вулиць. Як зазначає Travel Off Path, на відміну від багатьох інших європейських міст, де різдвяні заходи зосереджені переважно навколо центрального ярмарку, у Загребі відвідувачі можуть переходити від однієї святкової локації до іншої, знайомлячись водночас з архітектурою та історією хорватської столиці.

Одним із найпопулярніших місць традиційно залишається парк Зриньєвац. У різдвяний період його дерева прикрашають тисячами гірлянд, а навколо історичного музичного павільйону встановлюють дерев'яні торговельні будиночки. Тут можна придбати сувеніри, скуштувати традиційні хорватські страви та послухати живу музику.

Ще одна визначна локація - площа короля Томислава, де облаштовують великий ковзанковий комплекс просто неба. Особливістю місцевої ковзанки є льодові доріжки, які дозволяють кататися між окремими частинами святкового простору. Тлом для зимових розваг слугує історичний Художній павільйон.

Туристам також рекомендують відвідати Верхнє місто (Gornji Grad) - історичний район Загреба з вузькими брукованими вулицями, середньовічною вежею Лотршчак та церквою Святого Марка, відомою своїм різнокольоровим дахом. У святковий період старовинні будівлі, вулиці та площі прикрашають світловими інсталяціями, створюючи атмосферу традиційного центральноєвропейського Різдва.

Глінтвейн за чотири долари: скільки коштує святковий відпочинок

Окремою перевагою Загреба Travel Off Path називає порівняно доступні ціни на різдвяних ярмарках. За оцінкою видання, чашка традиційного гарячого глінтвейну може коштувати близько чотирьох доларів, тоді як порція смажених хорватських ковбасок - приблизно сім доларів.

Окремої уваги заслуговує гастрономічний фестиваль Fuliranje, який традиційно проводять на площі Штросмайера. Тут відвідувачам пропонують хорватські національні страви, зокрема сарму - голубці з м'ясною начинкою, запечені штруклі з тіста та сиру, а також традиційні солодощі. Одним із найвідоміших місцевих десертів є fritule - невеликі смажені кульки з тіста, які посипають цукровою пудрою або поливають шоколадом.

Крім гастрономічних заходів, туристи можуть безкоштовно прогулюватися святково прикрашеними площами та парками, відвідувати частину концертів і милуватися різдвяною ілюмінацією.

Коли відкриються різдвяні ярмарки у 2026 році

Цьогоріч фестиваль Advent Zagreb офіційно розпочнеться 28 листопада 2026 року і триватиме до 7 січня 2027 року. У день відкриття організатори запланували кілька масштабних заходів.

О 16:30 на площі бана Йосипа Єлачича відбудеться традиційне запалювання першої адвентової свічки. О 18:30 на площі короля Томислава урочисто відкриють льодовий парк, де покажуть виставу "Лускунчик" на льоду.

О 19:45 у парку Зриньєвац відбудеться традиційне ввімкнення різдвяної ілюмінації.

Впродовж наступних тижнів у місті проводитимуть концерти класичної та різдвяної музики, театральні вистави, дитячі заходи, гастрономічні фестивалі й мистецькі події.

У туристичному управлінні Загреба також повідомили про низку новинок цьогорічного сезону. Зокрема, 6 грудня на площі Мажуранича запрацює нова святкова локація LumiLicious, орієнтована насамперед на дітей та сімейний відпочинок. На 18 грудня заплановано відкриття світлової інсталяції The Magic Within на площі Марулича, а також святкового оформлення Хорватської академії наук і мистецтв.

Разом з оновленим простором перед Хорватським національним театром ці об'єкти мають утворити єдиний святковий прогулянковий маршрут центральною частиною міста.

Загреб отримав міжнародне визнання як зимовий туристичний напрямок

Окрім нагороди European Best Destinations, хорватська столиця цьогоріч отримала ще одне туристичне визнання. Міжнародне видання Time Out поставило Загреб на перше місце у своєму рейтингу найкращих європейських напрямків для зимового міського відпочинку у 2026 році, відзначивши також його привабливість для сімейних подорожей.

У Туристичній раді Загреба наголошують, що міжнародні відзнаки допомагають залучати іноземних відвідувачів та зміцнюють позиції міста як туристичного напрямку не лише влітку, а й узимку.

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