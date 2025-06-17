Копенгаген став найкомфортнішим містом світу у 2025 році, змістивши Відень

У 2025 році столиця Данії - Копенгаген очолила рейтинг найкращих для життя міст за версією Economist Intelligence Unit, змістивши з першої позиції багаторічного лідера Відень. Місто отримало ідеальні оцінки за стабільність, інфраструктуру та освіту, тоді як Відень втратив лідерство через зниження показника безпеки. Про це пише УНН із посиланням на CNN.

Деталі

EIU склала рейтинг 173 міст світу за низкою факторів, включаючи охорону здоров'я, освіту, стабільність, інфраструктуру та навколишнє середовище.

Офіційно Відень більше не є найкомфортнішим для життя містом у світі. Після трирічного перебування на вершині щорічного списку від Economist Intelligence Unit (EIU), столицю Австрії випередив Копенгаген.

У 2025 році список з 10 найкращих для життя міст у світі виглядає наступним чином:

Копенгаген, Данія;

Відень, Австрія;

Цюрих, Швейцарія;

Мельбурн, Австралія;

Женева, Швейцарія;

Сідней, Австралія;

Осака, Японія;

Окленд, Нова Зеландія;

Аделаїда, Австралія;

Ванкувер, Канада.

Копенгаген отримав "ідеальні" оцінки за стабільність, освіту та інфраструктуру, тоді як Відень поділив друге місце зі швейцарським Цюрихом.

Австралійський Мельбурн зберіг за собою четверте місце, а швейцарська Женева опинилася на п'ятому місці списку.

Австралійський Сідней піднявся у списку, перестрибнувши з сьомого на шосте місце, тоді як японське місто Осака та новозеландський Окленд поділили сьоме місце.

На дев'ятому місці опинилась австралійська Аделаїда, тоді як канадський Ванкувер посів десяте місце.

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Чому Відень цього року не зміг очолити рейтинг

Хоча австрійське місто отримало високі бали в більшості категорій, його бал у категорії стабільності значно знизився.

Тиск на стабільність призвів до того, що Відень втратив свою позицію найкомфортнішого для життя міста після трьох років перебування поза рейтингом - заявив Барсалі Бхаттачарія, заступник директора галузі EIU.

Однак Відень був не єдиним містом, яке отримало нижчі оцінки в категорії, в якій воно раніше мало високі бали.

Калгарі, який посів п'яте місце у 2024 році, цього року випав з першої десятки, опустившись на 18-те місце після того, як отримав нижчий бал з охорони здоров'я, разом із трьома іншими канадськими містами, через "навантаження" на систему охорони здоров'я країни.

Хто ще поступився місцем у рейтингу

Торонто також цього року опустився з 12 на 16 місце.

Це насправді лише відображає довгі черги на медичні огляди. У медичних закладах та лікарнях не вистачає персоналу - каже Бхаттачарія CNN Travel.

Він наголошує, що інші частини світу також відчувають тиск на системи охорони здоров'я та житлову інфраструктуру, але Канада "виділилася" завдяки постійному впливу цих факторів.

Просто щоб зрозуміти контекст, вони все ще є одними з найкомфортніших для життя міст у світі – додає Бхаттачарія.

Гонолулу, Гаваї, було найвище позиційованим містом США у списку, посівши 23-тє місце.

Ми спостерігаємо тенденцію, коли менші або середні міста в США насправді досягають набагато кращих результатів, ніж справді великі міста, такі як Нью-Йорк чи Лос-Анджелес. І це значною мірою через навантаження на інфраструктуру громадських послуг – пояснює Бхаттачарія.

Тим часом міста Великої Британії Лондон, Манчестер та Единбург також опустилися в рейтингу, отримавши нижчі бали в категорії стабільності.

Це сталося після заворушень у Великій Британії минулого року через напад із ножем у Саутпорті, що на півночі Англії.

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У цьогорічному списку Лондон опустився з 45 на 54 місце, Манчестер - з 43 на 52, а Единбург - з 59-го на 64-те.

Як і у 2024 році, показники стабільності знизилися для Західної Європи, Близького Сходу та Північної Африки. А також зменшилися для Азії на тлі посилення загроз військового конфлікту для міст Індії та Тайваню – додає Бхаттачарія.

Хоча деякі міста опустилися у списку, інші досягли значного прогресу, наприклад, місто Ель-Хубар у Перській затоці Саудівської Аравії піднялося на 13 позицій зі 148 на 135.

Королівство зробило значні інвестиції для покращення доступу до охорони здоров'я та освіти в рамках програми "Бачення 2030" – масштабного плану диверсифікації економіки та зменшення залежності від нафти.

Індонезійська Джакарта також піднялася у списку, піднявшись на 10 позицій зі 142 на 132 завдяки покращенню своєї системи стабільності.

Рейтинги в самому низу списку майже не змінилися за останній рік: Дамаск (Сирія) все ще вважається найменш придатним для життя містом у світі через шість місяців після падіння колишнього президента Башара Асада. Лівійський Тріполі розташувався трохи вище за нього.

Столиця Бангладеш Дакка посіла третє з кінця місце, тоді як Карачі в Пакистані та Алжир в Алжирі посіли четверте та п'яте місця серед найменш придатних для життя міст.

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