Доступ до ліків на прифронтових територіях залишається критичним через бойові дії. Лікарі фіксують руйнування аптек та проблеми з логістикою, особливо для літніх людей.
Дмитро Лубінець зустрівся з президенткою Міжнародного комітету Червоного Хреста у Женеві. Сторони обговорили становище українських військовополонених та депортованих громадян, а також напрацювали нові ініціативи.
Метапневмовірус hMPV, що поширюється в Китаї, не є новим і не становить серйозної загрози. За словами ВООЗ, вірус має дуже низький рівень смертності та викликає симптоми, схожі на звичайну застуду.
Прессекретар кремля заявив про відсутність "імпульсів" щодо організації зустрічі путіна і Трампа. Остання зустріч лідерів росії та США відбулася в червні 2021 року між путіним і Байденом у Женеві.
Мар'яна Беца стала головою Національної комісії України у справах ЮНЕСКО замість Ірини Боровець. Євгеній Цимбалюк призначений постійним представником України при Відділенні ООН у Женеві.
Посол рф в ООН заявив про готовність до діалогу з Трампом щодо України. Переговори мають враховувати "реальності на місцях" і поточні успіхи росії.
Місто Бровари стало учасником Міланського пакту про харчову політику разом з 230 іншими містами світу. Угода передбачає обмін досвідом у розвитку продовольчих систем та покращення доступу до здорового харчування.
Концентрація CO₂ в атмосфері досягла 420 ppm, що на 2,3 ppm більше за минулий рік. Рівні трьох основних парникових газів продовжують зростати, попереджає WMO перед кліматичною конференцією в Баку.
Директор КНДІСЕ Олександр Рувін підкреслив важливість психологічних експертиз для документування злочинів рф проти людяності. Результати цих досліджень є ключовим доказом у міжнародних судах.
Колишнього канадського дипломата затримали у Швейцарії за підозрою у шпигунстві для Китаю.
За даними Управління Верховного комісара ООН з прав людини, у 2023 році кількість жертв серед цивільного населення в конфліктах підскочила на 72%, а кількість загиблих дітей потроїлася.
Французький експерт з Росії Лоран Вінатьє заарештований у Москві до 5 серпня за звинуваченням у зборі даних про російську армію без реєстрації в якості "іноземного агента".
Путін обговорив з Сі Цзіньпіном призупинену операцію з будівництва газопроводу "Сила Сибіру-2" через вимоги Китаю знизити ціни і обсяги поставок, потенційне фінансування китайськими банками оборонної промисловості Росії в умовах санкцій США і відмову Китаю взяти участь в саміті по Україні в Женеві.
Україна шукає посередників для сприяння поверненню цивільних осіб, незаконно утримуваних росією, і сподівається на нові ініціативи з боку партнерів у цьому питанні, заявив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.
ООН звинувачує Росію у навмисному бомбардуванні лікарні на підконтрольній опозиції півночі Сирії у 2019 році, внаслідок чого загинули родичі сирійця, який подав скаргу до Комітету ООН з прав людини.
Прем'єра документального фільму "У пошуках Ніки" про злочини Росії проти тварин під час вторгнення в Україну відбулася 19 квітня і буде доступна на YouTube в Україні.
Агенти російської військової розвідки приїжджали до тих міст, де в американських дипломатів незабаром виявлявся "гаванський синдром". Про це йдеться у спільному розслідуванні The Insider, "60 хвилин" та Der Spiegel.
Представник ООН з прав людини Волкер Тюрк звинувачує Ізраїль у використанні голоду як зброї війни в Газі, наводячи у своїй доповіді статистичні докази штучного голоду.
Комісія ООН виявила нові докази широкомасштабних порушень прав людини та воєнних злочинів з боку російських сил в Україні, включаючи невибіркові напади на цивільне населення, тортури, зґвалтування та незаконне вивезення дітей.
Генеральний секретар ООН заявив, що нещодавні війни підірвали довіру до Ради Безпеки ООН і вона потребує серйозного реформування через свою нездатність діяти у важливих питаннях миру.
Канадський актор Кеннет Мітчелл, відомий за ролями у фільмах "Зоряний шлях: Діскавері" та "Капітан Марвел", помер у віці 49 років після п'яти років боротьби з бічним аміотрофічним склерозом.
Міжнародна робоча група з питань екологічних наслідків війни представила Екологічний договір для України, який має на меті компенсувати всю екологічну шкоду, завдану війною росії, і допомогти відновити Україну як екологічну державу.
Комітет ООН з прав дитини закликав росію припинити примусове вивезення українських дітей та повернути їх до своїх родин. російська влада повинна надати інформацію про точну кількість дітей, вивезених з України, та їхнє місцезнаходження, щоб їх можна було ідентифікувати і повернути.
Останній принц Італії Вітторіо Емануель Савойський помер у Женеві у віці 86 років.
У січні 2024 року понад 21 тисячу гектарів сільськогосподарських угідь в Україні було обстежено на наявність мін, оскільки зусилля з розмінування тривали відповідно до оновленого плану дій.