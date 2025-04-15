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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 9562 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

12:21 • 9958 перегляди

В угідді, де вбили собаку з пістолета, раніше відпочивав Ситник, а його власник балотувався в депутати

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12:10 • 10480 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 32006 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 162255 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 139947 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 142716 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 136469 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 136392 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196771 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 9588 перегляди

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Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Доступ до ліків на прифронтових територіях залишається критичним через бойові дії. Лікарі фіксують руйнування аптек та проблеми з логістикою, особливо для літніх людей.

Війна • 24 березня, 11:09 • 130344 перегляди

Лубінець обговорив із главою МКЧХ долю українців у російському полоні й окупації

Дмитро Лубінець зустрівся з президенткою Міжнародного комітету Червоного Хреста у Женеві. Сторони обговорили становище українських військовополонених та депортованих громадян, а також напрацювали нові ініціативи.

Війна • 10 березня, 17:02 • 23309 перегляди

У ВООЗ запевняють, що метапневмовірус з Китаю не становить загрози

Метапневмовірус hMPV, що поширюється в Китаї, не є новим і не становить серйозної загрози. За словами ВООЗ, вірус має дуже низький рівень смертності та викликає симптоми, схожі на звичайну застуду.

Суспільство • 8 січня, 04:37 • 27413 перегляди

пєсков заявив про відсутність "імпульсів" щодо організації зустрічі путіна і Трампа

Прессекретар кремля заявив про відсутність "імпульсів" щодо організації зустрічі путіна і Трампа. Остання зустріч лідерів росії та США відбулася в червні 2021 року між путіним і Байденом у Женеві.

Новини Світу • 23 грудня, 10:02 • 14119 перегляди

Зеленський призначив заступницю Сибіги головою комісії по ЮНЕСКО та Цимбалюка постпредом в Женеві

Мар'яна Беца стала головою Національної комісії України у справах ЮНЕСКО замість Ірини Боровець. Євгеній Цимбалюк призначений постійним представником України при Відділенні ООН у Женеві.

Політика • 21 грудня, 10:58 • 19991 перегляди

росія відкрита для будь-яких мирних переговорів щодо України, якщо Трамп їх почне - ЗМІ

Посол рф в ООН заявив про готовність до діалогу з Трампом щодо України. Переговори мають враховувати "реальності на місцях" і поточні успіхи росії.

Війна • 14 листопада, 19:42 • 37621 перегляди

Обмін досвідом з Нью-Йорком, Лондоном та іншими містами. Бровари приєдналися до Міланського пакту про харчову політику

Місто Бровари стало учасником Міланського пакту про харчову політику разом з 230 іншими містами світу. Угода передбачає обмін досвідом у розвитку продовольчих систем та покращення доступу до здорового харчування.

Суспільство • 14 листопада, 09:28 • 18728 перегляди

Новий рекорд концентрації CO₂ в атмосфері напередодні Cop29

Концентрація CO₂ в атмосфері досягла 420 ppm, що на 2,3 ppm більше за минулий рік. Рівні трьох основних парникових газів продовжують зростати, попереджає WMO перед кліматичною конференцією в Баку.

Новини Світу • 28 жовтня, 13:38 • 13825 перегляди
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Результати психологічних експертиз жертв катувань є важливим доказом злочинів росії проти людяності – Олександр Рувін

Директор КНДІСЕ Олександр Рувін підкреслив важливість психологічних експертиз для документування злочинів рф проти людяності. Результати цих досліджень є ключовим доказом у міжнародних судах.

Війна • 18 вересня, 08:24 • 107103 перегляди

У Швейцарії затримали ексдипломата за шпигунство на користь Китаю

Колишнього канадського дипломата затримали у Швейцарії за підозрою у шпигунстві для Китаю.

Новини Світу • 9 серпня, 01:05 • 38239 перегляди

Кількість загиблих під час конфліктів дітей за один рік потроїлася - ООН

За даними Управління Верховного комісара ООН з прав людини, у 2023 році кількість жертв серед цивільного населення в конфліктах підскочила на 72%, а кількість загиблих дітей потроїлася.

Війна • 18 червня, 14:21 • 28858 перегляди

У Москві суд заарештував французького експерта по Росії Лорана Вінатьє

Французький експерт з Росії Лоран Вінатьє заарештований у Москві до 5 серпня за звинуваченням у зборі даних про російську армію без реєстрації в якості "іноземного агента".

Політика • 8 червня, 05:21 • 40180 перегляди

FT: Путін на зустрічі з Сі говорив про "Силу Сибіру-2", саміт по Україні та банках

Путін обговорив з Сі Цзіньпіном призупинену операцію з будівництва газопроводу "Сила Сибіру-2" через вимоги Китаю знизити ціни і обсяги поставок, потенційне фінансування китайськими банками оборонної промисловості Росії в умовах санкцій США і відмову Китаю взяти участь в саміті по Україні в Женеві.

Економіка • 3 червня, 00:58 • 107604 перегляди

Україна шукає посередників у процесі повернення цивільних осіб, яких утримує рф – Лубінець

Україна шукає посередників для сприяння поверненню цивільних осіб, незаконно утримуваних росією, і сподівається на нові ініціативи з боку партнерів у цьому питанні, заявив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Війна • 16 травня, 14:27 • 101979 перегляди

ООН звинувачує Росію в ударі по лікарні в Сирії

ООН звинувачує Росію у навмисному бомбардуванні лікарні на підконтрольній опозиції півночі Сирії у 2019 році, внаслідок чого загинули родичі сирійця, який подав скаргу до Комітету ООН з прав людини.

Війна • 3 травня, 01:20 • 35575 перегляди

Відбулася Всеукраїнська прем’єра документального фільму про тварин "У пошуках Ніки"

Прем'єра документального фільму "У пошуках Ніки" про злочини Росії проти тварин під час вторгнення в Україну відбулася 19 квітня і буде доступна на YouTube в Україні.

Суспільство • 20 квітня, 05:37 • 26124 перегляди

"Гаванський синдром": російські спецслужби використовують секретну зброю проти американських дипломатів - The Insider

Агенти російської військової розвідки приїжджали до тих міст, де в американських дипломатів незабаром виявлявся "гаванський синдром". Про це йдеться у спільному розслідуванні The Insider, "60 хвилин" та Der Spiegel.

Новини Світу • 1 квітня, 09:05 • 25670 перегляди

Ізраїль використовує голод, як зброю у війні в Газі - представник ООН з прав людини Фолькер Тюрк

Представник ООН з прав людини Волкер Тюрк звинувачує Ізраїль у використанні голоду як зброї війни в Газі, наводячи у своїй доповіді статистичні докази штучного голоду.

Новини Світу • 28 березня, 10:58 • 24915 перегляди

Комісія ООН зібрала нові докази злочинів російської армії в Україні: оприлюднила звіт

Комісія ООН виявила нові докази широкомасштабних порушень прав людини та воєнних злочинів з боку російських сил в Україні, включаючи невибіркові напади на цивільне населення, тортури, зґвалтування та незаконне вивезення дітей.

Війна • 15 березня, 09:59 • 25863 перегляди

Генеральний секретар ООН визнав, що Радбез потрібно реформувати

Генеральний секретар ООН заявив, що нещодавні війни підірвали довіру до Ради Безпеки ООН і вона потребує серйозного реформування через свою нездатність діяти у важливих питаннях миру.

Політика • 26 лютого, 12:46 • 24035 перегляди

Помер актор Кеннет Мітчелл, зірка "Капітана Марвел" і "Зоряного шляху"

Канадський актор Кеннет Мітчелл, відомий за ролями у фільмах "Зоряний шлях: Діскавері" та "Капітан Марвел", помер у віці 49 років після п'яти років боротьби з бічним аміотрофічним склерозом.

Культура • 26 лютого, 08:43 • 26796 перегляди

Екологічний договір для України: Міжнародна робоча група погодила й презентувала документ

Міжнародна робоча група з питань екологічних наслідків війни представила Екологічний договір для України, який має на меті компенсувати всю екологічну шкоду, завдану війною росії, і допомогти відновити Україну як екологічну державу.

Війна • 9 лютого, 18:07 • 61693 перегляди

Комітет ООН закликав росію назвати точну кількість дітей, насильно вивезених з України, та надати їх місцезнаходження

Комітет ООН з прав дитини закликав росію припинити примусове вивезення українських дітей та повернути їх до своїх родин. російська влада повинна надати інформацію про точну кількість дітей, вивезених з України, та їхнє місцезнаходження, щоб їх можна було ідентифікувати і повернути.

Війна • 8 лютого, 16:28 • 25337 перегляди

Останній принц Італії помер у Женеві у віці 86 років

Останній принц Італії Вітторіо Емануель Савойський помер у Женеві у віці 86 років.

Новини Світу • 4 лютого, 03:53 • 31253 перегляди

Протягом січня обстежено понад 21 тис. га в рамках заходів із розмінування земель

У січні 2024 року понад 21 тисячу гектарів сільськогосподарських угідь в Україні було обстежено на наявність мін, оскільки зусилля з розмінування тривали відповідно до оновленого плану дій.

Суспільство • 31 січня, 11:15 • 25636 перегляди