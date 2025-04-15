Комітет ООН закликав росію назвати точну кількість дітей, насильно вивезених з України, та надати їх місцезнаходження

Комітет ООН з прав дитини закликав росію припинити примусове вивезення українських дітей та повернути їх до своїх родин. російська влада повинна надати інформацію про точну кількість дітей, вивезених з України, та їхнє місцезнаходження, щоб їх можна було ідентифікувати і повернути.