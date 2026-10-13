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США та росія можуть провести нові переговори до кінця року: у москві зробили гучну заяву

Київ • УНН

 • 1046 перегляди

москва й Вашингтон можуть провести новий раунд консультацій до кінця 2026 року. Домовленостей про тристоронню зустріч за участю України немає.

США та росія можуть провести нові переговори до кінця року: у москві зробили гучну заяву
Фото: depositphotos

росія та США можуть провести черговий раунд двосторонніх консультацій до кінця 2026 року. Про це повідомляє УНН із посиланням на заступника міністра закордонних справ рф сергія рябкова. 

Водночас конкретних домовленостей щодо проведення тристоронньої зустрічі за участю України наразі немає. 

Деталі

За словами рябкова, наступний раунд російсько-американських консультацій може відбутися до кінця поточного року. Водночас дипломат не назвав конкретної дати проведення зустрічі. Окремо представник російського мзс прокоментував перспективи відновлення тристоронніх переговорів між Україною, США та росією щодо завершення війни. За його словами, наразі конкретних домовленостей про організацію такої зустрічі немає.

Раніше, 7 жовтня, рябков також заявляв про відсутність актуальних планів щодо проведення тристоронніх переговорів. При цьому він стверджував, що москва залишається відкритою до контактів у такому форматі. Водночас заступник глави російського мзс наголошував, що двосторонні контакти між москвою та Вашингтоном з українського питання продовжуються. 

Зокрема, він нагадав про зустріч міністра закордонних справ рф сергія лаврова з державним секретарем США Марко Рубіо 23 вересня, під час якої сторони обговорювали війну в Україні. При цьому варто пам'ятати , що двосторонні консультації росії та США не тотожні тристороннім переговорам щодо завершення війни. Окремим напрямом дипломатичного діалогу між москвою та Вашингтоном залишаються питання функціонування посольств, дипломатичних обмежень та інших проблем у відносинах двох країн.

Контекст

У вересні 2026 року кремль допускав можливість відновлення тристоронніх переговорів за участю України, США та росії у жовтні. Однак згодом російська сторона заявила про відсутність конкретних планів проведення нової зустрічі.

Останні тристоронні переговори представників України, США та рф відбувалися у січні-лютому 2026 року в Абу-Дабі та Женеві. Попри подальші дипломатичні зусилля Вашингтона, суттєвого прогресу в погодженні умов завершення війни досягти не вдалося.

8 жовтня державний секретар США Марко Рубіо заявив про відсутність швидких перспектив переговорного врегулювання війни. 

Нагадаємо 

Днями видання WP дізналося про "мирний план" для України з чотирма стовпами. Він передбачає відбудову України, гарантії безпеки, енергетичну інтеграцію та торкається територіального питання.

Олександра Василенко

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