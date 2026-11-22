У США на аукціоні продали пасмо волосся першого американського президента Джорджа Вашингтона, оформлене в рамку, за 4000 доларів. Про це повідомляє BBC із посиланням на аукціонний дім Richmond Auctions, пише УНН.

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За інформацією організаторів торгів, історична реліквія раніше належала Джону Ґедсбі, який особисто знав Вашингтона та приймав його в гостях у 1799 році, незадовго до смерті президента.

Згодом пасмо волосся перейшло до колекціонера Джона К. Латтімера, який придбав його в нащадка Ґедсбі. Ім'я нового власника, який заплатив за реліквію 4000 доларів, не розголошують.

Волосся Вашингтона раніше продавали майже за 40 тисяч доларів

Нинішній продаж далеко не рекордний. У 2021 році три пасма волосся Вашингтона, які зберігалися в медальйоні, продали майже за 40 000 доларів.

За даними музею Маунт-Вернон, у колишній резиденції президента зберігається щонайменше 50 зразків його волосся. У XVIII–XIX століттях подібні реліквії були популярними серед заможних американських родин як пам'ять про близьких та видатних людей.

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Джордж Вашингтон очолював американську армію під час Війни за незалежність, став першим президентом США та обіймав посаду до 1797 року. Він помер у грудні 1799 року.

Інші речі, пов'язані з Вашингтоном, також мають значну цінність для колекціонерів. Зокрема, у липні його лист 1776 року з проханням надати солдатів для Континентальної армії продали за 109 800 доларів.

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