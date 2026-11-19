Джерело: Sotheby’s/PA

Картина Вінсента ван Гога "Квітучі каштани" встановила новий рекорд - її продали за 190,4 мільйона доларів на аукціоні Sotheby's у Нью-Йорку. Про це УНН пише з посиланням на The Independent.

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На першому для неї аукціоні картина "Квітучі каштани" (Chataigniers en fleurs) встановила найвищу ціну, за яку колись продавалася картина Ван Гога на аукціоні, і другу за величиною ціну за будь-який витвір мистецтва, проданий на Sotheby's.

Цей рекорд належить портрету Елізабет Ледерер роботи Густава Клімта, проданого рік тому на Sotheby's за 236,4 мільйона доларів.

Голландський художник написав цей пейзаж у останні два місяці свого життя після виписки з психіатричної лікарні Сен-Ремі.

Ван Гог переїхав до мальовничого села на північний захід від Парижа, де, як кажуть, пережив хвилю оптимізму та енергії, яка відбилася на його полотнах, зробивши цей період "найяскравішим і найвиразнішим у його кар'єрі", на думку Sotheby's.

Аукціон ледь не був зірваний нащадками німецького видавця Самуеля Фішера, які заявили, що сім'я продала картину в 1936 році під тиском нацистських переслідувань, коли їм довелося втекти з Берліна.

Усього за кілька годин до аукціону Sotheby's оголосив про досягнення угоди між спадкоємцями Фішера та родиною Блак'є-Аррієта, яка придбала картину олією у 1975 році та виставила її на продаж.

"На знак визнання складної історії картини, пов'язаної з нацистською епохою, та страждань, пережитих сім'єю Фішер під час Голокосту, — йдеться у заяві Sotheby's, — обидві сім'ї досягли взаємоприйнятної угоди, і роботу буде продано відповідно до їхньої домовленості".

Спадкоємці Фішер додали: "Ми вдячні за довірчі та справедливі переговори та співпрацю з Sotheby's та родиною Блак'є-Аррієта, які дозволяють визнати страждання родини Фішер у нацистську епоху та вшанувати історію Гізели Берман Фішер, яка прагнула справедливості для своєї родини".

Гізела Берман Фішер була онукою Самуеля Фішера і довгий час боролася за законне повернення творів мистецтва, що належали її сім'ї, включаючи картину Каміля Піссарро "Набережна Малаке та Інститут, весна", яку викрали нацисти з їхнього віденського сімейного будинку в 1938 році.

У 2008 році вона виграла судовий процес за повернення картини, і наступного року сім'я виставила її на аукціон Christie's, де її продали за 2,2 мільйона.

Картина "Квітучі каштани" була однією з 12 маловідомих картин із колекції Блак'є-Аррієта, представлених на аукціоні.

Серед інших відомих художників із цієї колекції були Поль Сезанн та Клод Моне.

Вартість колекції картин Ван Гога, Сезанна й Моне може сягнути $450 мільйонів - в чому її особливість і коли торги