Источник: Sotheby’s/PA

Картина Винсента ван Гога "Цветущие каштаны" установила новый рекорд — её продали за 190,4 миллиона долларов на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке. Об этом УНН пишет со ссылкой на The Independent.

Детали

На первом для неё аукционе картина "Цветущие каштаны" (Chataigniers en fleurs) установила самую высокую цену, за которую когда-либо продавалась картина Ван Гога на аукционе, и вторую по величине цену за любое произведение искусства, проданное на Sotheby's.

Этот рекорд принадлежит портрету Элизабет Ледерер работы Густава Климта, проданному год назад на Sotheby's за 236,4 миллиона долларов.

Голландский художник написал этот пейзаж в последние два месяца своей жизни после выписки из психиатрической больницы Сен-Реми.

Ван Гог переехал в живописную деревню к северо-западу от Парижа, где, как говорят, пережил волну оптимизма и энергии, отразившуюся на его полотнах и сделавшую этот период "самым ярким и выразительным в его карьере", по мнению Sotheby's.

Аукцион едва не был сорван потомками немецкого издателя Самуэля Фишера, которые заявили, что семья продала картину в 1936 году под давлением нацистских преследований, когда им пришлось бежать из Берлина.

Всего за несколько часов до аукциона Sotheby's объявил о достижении соглашения между наследниками Фишера и семьёй Блакье-Арриета, которая приобрела картину, написанную маслом, в 1975 году и выставила её на продажу.

"В знак признания сложной истории картины, связанной с нацистской эпохой, и страданий, пережитых семьёй Фишер во время Холокоста, — говорится в заявлении Sotheby's, — обе семьи достигли взаимоприемлемого соглашения, и работа будет продана в соответствии с их договорённостью".

Наследники Фишера добавили: "Мы благодарны за доверительные и справедливые переговоры и сотрудничество с Sotheby's и семьёй Блакье-Арриета, которые позволяют признать страдания семьи Фишер в нацистскую эпоху и почтить историю Гизелы Берман Фишер, которая стремилась добиться справедливости для своей семьи".

Гизела Берман Фишер была внучкой Самуэля Фишера и долгое время боролась за законный возврат произведений искусства, принадлежавших её семье, включая картину Камиля Писсарро "Набережная Малаке и Институт, весна", которую нацисты украли из их семейного дома в Вене в 1938 году.

В 2008 году она выиграла судебный процесс о возвращении картины, а в следующем году семья выставила её на аукцион Christie's, где её продали за 2,2 миллиона.

Картина "Цветущие каштаны" была одной из 12 малоизвестных картин из коллекции Блакье-Арриета, представленных на аукционе.

Среди других известных художников из этой коллекции были Поль Сезанн и Клод Моне.

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