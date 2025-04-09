Биньямин Нетаньяху

Генсек ООН Антониу Гутерриш резко осудил гуманитарную катастрофу в Газе и сравнил действия Израиля с террором красных кхмеров, назвав Газу «полем смерти». Он призвал возобновить гуманитарную помощь.
Администрация Трампа утвердила оборонный бюджет США около 1 триллиона долларов. Министр обороны отметил, что это самый большой бюджет для военных.
Трамп заявил о прямых переговорах с Ираном по ядерной программе. Иранский министр иностранных дел Арагчи настаивает на косвенном формате переговоров.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты могут не изменять тарифные ограничения в отношении Израиля. Это стало известно во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
Дональд Трамп заявил о желании США контролировать Газу, расселить палестинцев и превратить территорию в курорт. Он назвал передачу Газы палестинцам "странным шагом".
Дональд Трамп заявил, что ЕС создал искусственные барьеры для американских товаров и использует США в военном плане. Он подчеркнул необходимость перестройки отношений между сторонами.
Дональд Трамп заявил о своей обеспокоенности интенсивностью российских бомбардировок Украины. Он отметил, что США ведут переговоры с обеими сторонами конфликта, но конкретного прогресса пока нет.
Мероприятие между президентом США и премьер-министром Израиля отменено. Нетаньяху только что прибыл в Белый дом для встречи с Трампом.
Видео с места трагедии в Газе противоречит заявлениям ЦАХАЛ об обстреле колонны гуманитарщиков. Израиль признал ошибочность первоначальной версии и проводит расследование.
По словам главы Минфина США, таможенные сборы могут приносить стране до 600 млрд долларов в год. Эти средства профинансируют помощь малообеспеченным американцам.
В МИД Китая призвали США к диалогу из-за новых пошлин Трампа. Китай также введет 34% пошлины на импорт товаров из США в ответ на действия Трампа.
Барт де Вевер заявил, что Бельгия не арестует Нетаньяху, даже несмотря на ордер МУС, сославшись на реальную политику. Оппозиция раскритиковала эти слова.
Премьер-министр Израиля планирует встретиться с президентом США, чтобы обсудить введенные пошлины и иранскую ядерную программу. Нетаньяху станет первым иностранным лидером, который обсудит с Трампом отмену пошлин.
Власти Венгрии инициируют процесс выхода из Международного уголовного суда. Соответствующее заявление сделал руководитель аппарата премьер-министра Виктора Орбана.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил Будапешт для переговоров с Виктором Орбаном. Визит проходит на фоне ордера МУС на арест Нетаньяху за военные преступления в Газе.
Министр юстиции Венгрии сообщил о намерениях страны выйти из МУС, ожидая позицию Трампа. Правительство внесет проект резолюции в парламент для официального инициирования выхода.
Израиль отменил все пошлины на импорт товаров из США, своего крупнейшего торгового партнера. Это расширит торговое соглашение между странами и может снизить стоимость жизни в Израиле.
Израильские силы безопасности атаковали боевика, сотрудничавшего с ХАМАС и планировавшего теракты. Перемирие между Израилем и Хезболлой становится все более нестабильным.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 2 апреля посетит Венгрию для встречи с Виктором Орбаном, который ранее отклонил ордер МУС на его арест. Венгрия является близким союзником Израиля в ЕС и НАТО.
Израильские войска продвинулись вглубь Рафаха, в район Аль-Джнейна, уничтожая объекты ХАМАС. Параллельно продолжаются авиаудары по позициям боевиков по всей территории Газы.
ХАМАС заявил о согласии на предложение о перемирии, которое предусматривает переходный этап и еженедельное освобождение заложников. Египет получил положительные сигналы от Израиля по поводу соглашения.
Египет выступает посредником в переговорах о прекращении огня в Газе. Новое предложение предусматривает освобождение ХАМАСом пяти израильских заложников еженедельно.
ХАМАС обсуждает продление перемирия и обмен пленными с Египтом и Катаром. Возобновление гуманитарной помощи в Газе также важно, но прогресса пока мало.
Израильские войска планируют новую наземную кампанию в Газе с возможной оккупацией. Решение зависит от переговоров о перемирии и может включать усиленный контроль и эвакуацию гражданских.
В Тель-Авиве прошла демонстрация с требованием немедленного возвращения 59 заложников, удерживаемых в Газе. Протестующие призывают к прекращению огня и освобождению пленников, а также критикуют Нетаньяху.
ЦАХАЛ начал авиаудары по объектам «Хезболлы» после ракетного обстрела Метулы. Израиль возлагает ответственность на правительство Ливана за безопасность на своей территории.
Министр обороны Израиля заявил, что армия продолжит захват Газы. Это будет продолжаться, пока ХАМАС не освободит всех заложников.
Премьер Израиля уволил главу службы безопасности ШАБАК, Ронена Бар, из-за неспособности предвидеть атаку ХАМАС. Это вызвало возмущение и антиправительственные демонстрации в Иерусалиме.
Администрация Трампа обвиняет ХАМАС в эскалации насилия. Боевики выбрали войну вместо перемирия и освобождения заложников, что привело к возобновлению боевых действий.
Исламистское движение ХАМАС возобновило ракетные обстрелы Израиля, нарушив двухмесячное перемирие. Израиль заявил о перехвате одной ракеты, еще две упали на открытой местности.