Биньямин Нетаньяху

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 26612 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Трамп заявил об утверждении оборонного бюджета США в размере около $1 трлн

Администрация Трампа утвердила оборонный бюджет США около 1 триллиона долларов. Министр обороны отметил, что это самый большой бюджет для военных.

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Иран намекает на косвенные переговоры с США, вопреки словам Трампа - Associated Press

Трамп заявил о прямых переговорах с Ираном по ядерной программе. Иранский министр иностранных дел Арагчи настаивает на косвенном формате переговоров.

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Трамп намекнул на возможное сохранение пошлин для Израиля

Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты могут не изменять тарифные ограничения в отношении Израиля. Это стало известно во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

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Трамп снова выразил стремление США установить контроль над Газой

Дональд Трамп заявил о желании США контролировать Газу, расселить палестинцев и превратить территорию в курорт. Он назвал передачу Газы палестинцам "странным шагом".

Новости Мира • 7 апреля, 22:39 • 3690 просмотра

Трамп обвинил ЕС в нечестной торговой политике и создании монополии

Дональд Трамп заявил, что ЕС создал искусственные барьеры для американских товаров и использует США в военном плане. Он подчеркнул необходимость перестройки отношений между сторонами.

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Президент США заявил, что "недоволен" ударами рф по Украине

Дональд Трамп заявил о своей обеспокоенности интенсивностью российских бомбардировок Украины. Он отметил, что США ведут переговоры с обеими сторонами конфликта, но конкретного прогресса пока нет.

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Пресс-конференция Трампа и Нетаньяху отменена - СМИ

Мероприятие между президентом США и премьер-министром Израиля отменено. Нетаньяху только что прибыл в Белый дом для встречи с Трампом.

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Убийство гуманитарных работников в Газе: видео опровергает версию ЦАХАЛ

Видео с места трагедии в Газе противоречит заявлениям ЦАХАЛ об обстреле колонны гуманитарщиков. Израиль признал ошибочность первоначальной версии и проводит расследование.

Новости Мира • 6 апреля, 14:24 • 22643 просмотра

США могут получать 600 миллиардов долларов в год с новых таможенных сборов - Бессент

По словам главы Минфина США, таможенные сборы могут приносить стране до 600 млрд долларов в год. Эти средства профинансируют помощь малообеспеченным американцам.

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Тарифы Трампа: Китай призвал Вашингтон к "равноправным консультациям"

В МИД Китая призвали США к диалогу из-за новых пошлин Трампа. Китай также введет 34% пошлины на импорт товаров из США в ответ на действия Трампа.

Экономика • 5 апреля, 10:25 • 17407 просмотра

Бельгия не арестует Нетаньяху в случае его визита в страну – Премьер

Барт де Вевер заявил, что Бельгия не арестует Нетаньяху, даже несмотря на ордер МУС, сославшись на реальную политику. Оппозиция раскритиковала эти слова.

политика • 5 апреля, 06:56 • 11603 просмотра

Нетаньяху станет первым иностранным лидером, который встретится с Трампом, чтобы обсудить отмену пошлин

Премьер-министр Израиля планирует встретиться с президентом США, чтобы обсудить введенные пошлины и иранскую ядерную программу. Нетаньяху станет первым иностранным лидером, который обсудит с Трампом отмену пошлин.

Экономика • 5 апреля, 02:07 • 10619 просмотра

Венгрия подтвердила выход из Международного уголовного суда

Власти Венгрии инициируют процесс выхода из Международного уголовного суда. Соответствующее заявление сделал руководитель аппарата премьер-министра Виктора Орбана.

Новости Мира • 3 апреля, 08:48 • 11484 просмотра

Нетаньяху прибыл в Венгрию на встречу с Орбаном, несмотря на ордер на арест

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил Будапешт для переговоров с Виктором Орбаном. Визит проходит на фоне ордера МУС на арест Нетаньяху за военные преступления в Газе.

Новости Мира • 3 апреля, 04:15 • 4998 просмотра

Венгрия планирует выйти из Международного уголовного суда - СМИ

Министр юстиции Венгрии сообщил о намерениях страны выйти из МУС, ожидая позицию Трампа. Правительство внесет проект резолюции в парламент для официального инициирования выхода.

Новости Мира • 2 апреля, 12:35 • 8009 просмотра

"Ближайший союзник": Израиль отменил все пошлины на товары из США

Израиль отменил все пошлины на импорт товаров из США, своего крупнейшего торгового партнера. Это расширит торговое соглашение между странами и может снизить стоимость жизни в Израиле.

Экономика • 1 апреля, 21:48 • 11418 просмотра

Израиль нанес удар по южному пригороду Бейрута: что известно

Израильские силы безопасности атаковали боевика, сотрудничавшего с ХАМАС и планировавшего теракты. Перемирие между Израилем и Хезболлой становится все более нестабильным.

Новости Мира • 1 апреля, 01:26 • 9462 просмотра

Несмотря на ордер МУС на арест: Нетаньяху посетит Венгрию по приглашению Орбана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 2 апреля посетит Венгрию для встречи с Виктором Орбаном, который ранее отклонил ордер МУС на его арест. Венгрия является близким союзником Израиля в ЕС и НАТО.

политика • 30 марта, 17:18 • 44099 просмотра

ЦАХАЛ начал наземную операцию в городе Рафах на юге Сектора Газа

Израильские войска продвинулись вглубь Рафаха, в район Аль-Джнейна, уничтожая объекты ХАМАС. Параллельно продолжаются авиаудары по позициям боевиков по всей территории Газы.

Война • 30 марта, 03:43 • 21793 просмотра

ХАМАС согласился на новое предложение о прекращении огня в Секторе Газа - Reuters

ХАМАС заявил о согласии на предложение о перемирии, которое предусматривает переходный этап и еженедельное освобождение заложников. Египет получил положительные сигналы от Израиля по поводу соглашения.

Новости Мира • 30 марта, 01:31 • 14440 просмотра

Египет видит позитивные сигналы относительно переговоров о прекращении огня в Газе - Reuters

Египет выступает посредником в переговорах о прекращении огня в Газе. Новое предложение предусматривает освобождение ХАМАСом пяти израильских заложников еженедельно.

Новости Мира • 28 марта, 06:52 • 31448 просмотра

Переговоры о перемирии между ХАМАС и посредниками продолжаются

ХАМАС обсуждает продление перемирия и обмен пленными с Египтом и Катаром. Возобновление гуманитарной помощи в Газе также важно, но прогресса пока мало.

Новости Мира • 27 марта, 22:02 • 11758 просмотра

WP: Израиль рассматривает возможность военной оккупации Газы на несколько месяцев

Израильские войска планируют новую наземную кампанию в Газе с возможной оккупацией. Решение зависит от переговоров о перемирии и может включать усиленный контроль и эвакуацию гражданских.

Новости Мира • 23 марта, 18:16 • 111136 просмотра

В Израиле десятки тысяч людей требуют возвращения заложников из Газы

В Тель-Авиве прошла демонстрация с требованием немедленного возвращения 59 заложников, удерживаемых в Газе. Протестующие призывают к прекращению огня и освобождению пленников, а также критикуют Нетаньяху.

Новости Мира • 23 марта, 12:24 • 61765 просмотра

Израиль ответил авиаударами по объектам "Хезболлы" на ракетный обстрел из Ливана

ЦАХАЛ начал авиаудары по объектам «Хезболлы» после ракетного обстрела Метулы. Израиль возлагает ответственность на правительство Ливана за безопасность на своей территории.

Новости Мира • 22 марта, 10:49 • 73148 просмотра

Израиль угрожает аннексировать территорию Газы в случае отказа ХАМАС освободить заложников

Министр обороны Израиля заявил, что армия продолжит захват Газы. Это будет продолжаться, пока ХАМАС не освободит всех заложников.

Новости Мира • 21 марта, 14:04 • 13947 просмотра

Нетаньяху уволил руководителя службы безопасности Израиля из-за "недоверия"

Премьер Израиля уволил главу службы безопасности ШАБАК, Ронена Бар, из-за неспособности предвидеть атаку ХАМАС. Это вызвало возмущение и антиправительственные демонстрации в Иерусалиме.

Новости Мира • 21 марта, 06:37 • 11794 просмотра

У Трампа обвинили ХАМАС в возобновлении боевых действий в Газе

Администрация Трампа обвиняет ХАМАС в эскалации насилия. Боевики выбрали войну вместо перемирия и освобождения заложников, что привело к возобновлению боевых действий.

Новости Мира • 20 марта, 16:39 • 14987 просмотра

Ближневосточный конфликт: ХАМАС впервые выпустил ракеты по Израилю после срыва перемирия

Исламистское движение ХАМАС возобновило ракетные обстрелы Израиля, нарушив двухмесячное перемирие. Израиль заявил о перехвате одной ракеты, еще две упали на открытой местности.

Новости Мира • 20 марта, 13:56 • 9996 просмотра