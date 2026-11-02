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The New York Times

Трамп пригрозил Ирану "молотом", Тегеран предупредил о более продолжительной войне

Киев • УНН

 • 1528 просмотра

Трамп заявил о возможных новых ударах по Ирану, а Тегеран пригрозил более длительным конфликтом. Вместе с тем стороны допускают дипломатическое решение.

Трамп пригрозил Ирану "молотом", Тегеран предупредил о более продолжительной войне

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану "молотом", Тегеран ответил. Об этом УНН пишет со ссылкой на AFP.

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Иран в воскресенье, 1 ноября, предупредил, что любое возобновление войны с Соединёнными Штатами может продлиться дольше, чем предыдущий раунд боевых действий, после того как президент Дональд Трамп заявил, что ему всё ещё нужно "позаботиться" о большем количестве целей.

Дипломатические усилия по прекращению войны на Ближнем Востоке прерывались неоднократными угрозами со стороны Соединённых Штатов и Израиля возобновить бомбардировки на фоне проведения ими важных выборов.

"Потенциальная будущая война может длиться дольше, чем предыдущий конфликт, и американский президент не сможет диктовать сроки или условия её завершения", — заявил представитель армии Мохаммад Акраминея, сообщает иранское государственное телевидение.

В наиболее напряжённой фазе войны, начавшейся 28 февраля с американо-израильских ударов по Ирану, Тегеран ответил ракетными атаками и атаками беспилотников по всему региону. Вооружённые группировки, связанные с Ираном, присоединились к боевым действиям в Ливане и Йемене.

Замечания Акраминея прозвучали после предположения Трампа о том, что Соединённые Штаты могут быстро нанести удары по оставшимся целям в Иране.

"Нам ещё нужно позаботиться, я бы сказал, об одном или двух объектах, но мы можем сделать это за 10 минут", — сказал Трамп журналистам.

"Вы, вероятно, могли бы посмотреть на гору Пикакс, и об этом нужно позаботиться. Мы можем сделать всё это очень быстро", — добавил он, имея в виду предполагаемый подземный ядерный комплекс.

Трамп повторил свою угрозу в воскресенье, 1 ноября, заявив на предвыборном митинге в Айове накануне промежуточных выборов, что ему, возможно, придётся применить "молот" против Тегерана в какой-то неопределённый момент.

Отдельно Трамп перед митингом, как отмечает CBS News, заявил, что верит: США скоро прекратят войну с Ираном "тем или иным способом". "Мы одержали такую победу и очень скоро завершим это тем или иным способом, — сказал Трамп. — Либо они заключат сделку, либо мы просто прекратим это. … Работа, которую мы проделали, впечатляет".

Предупреждение прозвучало после того, как американские СМИ сообщили, что Трамп в субботу провёл телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху о том, следует ли и когда усиливать боевые операции против Исламской Республики.

Нетаньяху призвал Трампа нанести удар по Ирану после выборов в США — Axios01.11.26, 23:21 • 3196 просмотров

Выступая перед журналистами в воскресенье, Трамп подтвердил, что обсуждал Иран с Нетаньяху, но не стал вдаваться в подробности.

Как указывает CNBC, государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что президент Дональд Трамп хотел бы решить иранскую войну "дипломатическим путём" и предпочитает не использовать военную силу.

Выступая на выходных, Рубио сказал журналистам, что "Он [Трамп] ещё не принял решения... президент выражает вам невероятную уверенность в том, что, если бы нам пришлось сделать что-то военным путём, у нас была бы возможность это сделать и у нас действительно есть всё необходимое для успеха. Но мы предпочли бы сделать это мирным путём".

Высокопоставленные военные и политические чиновники Ирана предостерегли от любых новых ударов.

Представитель Корпуса стражей исламской революции Хоссейн Мохебби в воскресенье, отмечает AFP, повторил предупреждение, сделанное днём ранее в письменном обращении нового верховного лидера Ирана аятоллы Моджтабы Хаменеи.

"В конфликте с Америкой нет географических ограничений; определён огромный театр военных действий для нанесения ущерба врагу", — сказал Мохебби, сообщает государственное телевидение.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сказал: "Мы надеемся, что другая сторона проявит рациональность и выберет дипломатию", добавив, что Иран "остаётся готовым как к обороне, так и к дипломатии", сообщает официальное информационное агентство IRNA.

Предупреждения прозвучали после того, как глава службы безопасности Ирана Мохсен Резаи сообщил в субботу, 31 октября, что получил письмо от вице-президента США Джей Ди Вэнса с просьбой возобновить переговоры.

Резаи отметил то, что назвал позитивным изменением "тона" со стороны США, но сказал, что ещё не ответил.

Он сказал, что Тегеран ранее сообщил Вашингтону, что если его условия не будут выполнены, "Ормузский пролив не будет вновь открыт, равно как и не будет никаких переговоров".

Эти условия включают размораживание иранских активов за рубежом, прекращение многомесячной военно-морской блокады иранских портов со стороны США, отмену давних санкций и прекращение войны на всех фронтах.

С начала войны Иран заявил о контроле над Ормузским проливом, жизненно важным мировым энергетическим хабом, и неоднократно атаковал суда, пытавшиеся пересечь его без его разрешения.

Соединённые Штаты ввели военно-морскую контрблокаду иранских портов.

Анвар Гаргаш, дипломатический советник президента Эмиратов, заявил в воскресенье, что Объединённые Арабские Эмираты надеются, что обмен договорённостями приведёт к прорыву, но готовятся к худшему.

"Регион не заинтересован в том, чтобы пройти через ещё один раунд... Но я думаю, что мы также, как уже показывали ранее, готовы к худшему", — сказал он на конференции в Манаме.

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Юлия Шрамко

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