США могут нанести мощный удар по Ирану, если республиканцы проиграют — Axios
Киев • УНН
Журналист Axios заявил, что после неудачных выборов Трамп может прибегнуть к масштабной операции против Ирана. Тегеран отверг предложения Катара.
Президент США Дональд Трамп может стать более склонным к новой масштабной военной операции против Ирана, если Республиканская партия покажет плохие результаты на промежуточных выборах в Конгресс, которые состоятся на следующей неделе. Об этом сообщает журналист Axios Барак Равид, информирует УНН.
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По словам журналиста, если Трамп почувствует себя униженным или лишённым поддержки из-за результатов голосования, он может прибегнуть к решительным действиям.
Если он почувствует себя униженным или лишённым поддержки, то сделает что-то смелое. Именно это все говорят иранцам. Их лучший шанс достичь соглашения — прямо сейчас
Напомним
Тегеран не принял переданные Катаром предложения по завершению войны с США и Израилем. Иран настаивает, что Вашингтон должен сначала прекратить блокаду иранских портов и отменить санкции на экспорт нефти.
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