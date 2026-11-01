США могут нанести мощный удар по Ирану, если республиканцы проиграют — Axios

Президент США Дональд Трамп может стать более склонным к новой масштабной военной операции против Ирана, если Республиканская партия покажет плохие результаты на промежуточных выборах в Конгресс, которые состоятся на следующей неделе. Об этом сообщает журналист Axios Барак Равид, информирует УНН.

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По словам журналиста, если Трамп почувствует себя униженным или лишённым поддержки из-за результатов голосования, он может прибегнуть к решительным действиям.

Если он почувствует себя униженным или лишённым поддержки, то сделает что-то смелое. Именно это все говорят иранцам. Их лучший шанс достичь соглашения — прямо сейчас - цитирует Равид своего собеседника.

Напомним

Тегеран не принял переданные Катаром предложения по завершению войны с США и Израилем. Иран настаивает, что Вашингтон должен сначала прекратить блокаду иранских портов и отменить санкции на экспорт нефти.

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