Силы обороны Украины за прошедшие сутки ликвидировали и ранили еще 1730 российских военнослужащих. Общие потери личного состава армии рф с начала полномасштабного вторжения достигли около 1 634 860 человек. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.

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По состоянию на 21 ноября 2026 года российская армия потеряла 12 485 танков и 25 884 боевые бронированные машины, из которых 24 — за последние сутки.

Также украинские военные уничтожили 52 595 артиллерийских систем (+21), 2289 реактивных систем залпового огня (+1) и 1767 средств противовоздушной обороны (+2).

Потери российских беспилотников и ракет

За сутки Силы обороны уничтожили 1065 беспилотников оперативно-тактического уровня и 82 крылатые ракеты. Общие потери россиян в этих категориях составляют 615 411 БпЛА и 5278 ракет.

Кроме того, враг потерял 3203 наземных робототехнических комплекса (+7), 177 819 единиц автомобильной техники и автоцистерн (+283), а также 4921 единицу специальной техники (+2).

С начала вторжения российская армия также потеряла 452 самолета, 356 вертолетов, 35 кораблей и катеров и 2 подводные лодки.

В Генштабе подчеркивают, что данные о потерях противника продолжают уточняться.

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