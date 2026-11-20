Инвестиционный фонд зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера, который участвует в переговорах о завершении войны в Украине, вложил миллионы долларов в компании, поставляющие компоненты для военной техники. Их продукция используется, в частности, во время войны России против Украины. Об этом сообщает The Atlantic, пишет УНН.

Детали

По данным издания, фонд Кушнера Affinity Partners инвестировал $32 млн в компанию Arxis, которая поставляет важные компоненты для истребителей, подводных лодок и систем противовоздушной обороны.

После выхода Arxis на биржу её акции подорожали на 60%, что принесло прибыль инвесторам, в частности фонду Кушнера.

Какие ещё оборонные компании связаны с Кушнером

Журналисты выяснили, что Кушнер имеет инвестиционные связи как минимум с 3 западными компаниями, работающими в сфере вооружений и военных технологий.

Среди них – австралийская Q-CTRL, разработками которой пользуются оборонные ведомства США, Великобритании и Австралии, а также израильская Phoenix Financial, владеющая долями в 9 оборонных подрядчиках.

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При этом Кушнер публично заявляет, что его задача — прекращать войны и достигать мира.

The Atlantic обращает внимание на возможный конфликт интересов, поскольку продолжение боевых действий увеличивает прибыль компаний, в которые его фонд вложил средства.

Ранее CNN также поднимала вопрос конфликта интересов из-за инвестиционных связей Кушнера с израильским оборонным сектором. Сам он отвергал обвинения и отрицал возможность влиять на решения израильских властей.

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