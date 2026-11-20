Кушнер неожиданно назвал украинскую армию одной из лучших в мире — что заявил зять Трампа
Киев • УНН
Зять Трампа Джаред Кушнер высоко оценил развитие ВСУ с начала вторжения. Он не уточнил влияние этой оценки на помощь США.
Джаред Кушнер, зять президента США Дональда Трампа, высоко оценил развитие украинской армии и заявил, что сегодня она входит в число лучших в мире. По его словам, Украина существенно изменилась с начала российского вторжения, пишет УНН.
Подробности
Кушнер подчеркнул, что нынешние Вооружённые силы Украины значительно отличаются от армии, которая противостояла российским войскам в начале полномасштабной войны.
Очевидно, что сегодня Украина — это другая Украина, не та, на которую когда-то напали. Она значительно эволюционировала и сейчас является одной из лучших армий в мире
Высокая оценка украинских военных
Слова Кушнера привлекают внимание на фоне дискуссий в США относительно дальнейшей военной поддержки Украины.
Его заявление свидетельствует о признании значительных изменений, которым подверглись украинские Силы обороны за годы противостояния российской агрессии.
В то же время Кушнер в приведённом заявлении не уточнил, должна ли такая оценка украинской армии повлиять на решения Вашингтона относительно дальнейшей помощи Киеву.
Европейские лидеры и Украина выступили с мощным совместным заявлением о завершении войны19.11.26, 23:24 • 12084 просмотра