Джаред Кушнер, зять президента США Дональда Трампа, высоко оценил развитие украинской армии и заявил, что сегодня она входит в число лучших в мире. По его словам, Украина существенно изменилась с начала российского вторжения, пишет УНН.

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Кушнер подчеркнул, что нынешние Вооружённые силы Украины значительно отличаются от армии, которая противостояла российским войскам в начале полномасштабной войны.

Очевидно, что сегодня Украина — это другая Украина, не та, на которую когда-то напали. Она значительно эволюционировала и сейчас является одной из лучших армий в мире — заявил он.

Высокая оценка украинских военных

Слова Кушнера привлекают внимание на фоне дискуссий в США относительно дальнейшей военной поддержки Украины.

Его заявление свидетельствует о признании значительных изменений, которым подверглись украинские Силы обороны за годы противостояния российской агрессии.

В то же время Кушнер в приведённом заявлении не уточнил, должна ли такая оценка украинской армии повлиять на решения Вашингтона относительно дальнейшей помощи Киеву.

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