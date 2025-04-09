Перед потеплением в Украине еще будут заморозки и очередной циклон - синоптик

Ночью ожидаются заморозки до 0-5 градусов, а днем +1. ..+6. С 10 апреля придет циклон с осадками, но с Вербного воскресенья потеплеет до +18.