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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 29370 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами
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В Киеве прошел мастер-класс по выпечке пасок из муки, выращенной на освобожденных землях Херсонщины. Инициатива "Soul of Soil 2.0" имеет целью показать миру цену украинского хлеба.

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Весенние заморозки: эксперт рассказал, как непогода может повлиять на урожай плодовых деревьев

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По словам Смелянского, ранее "Укрпочта" покупала куриные ноги для защиты от собак. Также было 2 тысячи компьютеров на 11 тысяч отделений, где почта открывалась 15 минут.

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Мать думала, что сын умер, а потом получила письмо из российской колонии: The Times рассказало историю украинца Алексея Ковтуна

Алексей Ковтун исчез в Буче в марте 2022 года. Впоследствии семья получила письмо из российской колонии, где он содержится без суда среди тысяч других украинцев.

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Зима не отступает: неутешительный прогноз погоды на 10 апреля

10 апреля в Украине ожидается снег, сильный ветер и кратковременные метели. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах +1…+10 °C, а ночью заморозки до -4°C.

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В Киеве и ряде областей снова воздушная тревога из-за угрозы баллистики

В Киеве и ряде северных и восточных областей объявлена воздушная тревога. Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе баллистического вооружения с востока.

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В Печерском районе Киева произошел масштабный пожар в одноэтажном металлическом ангаре. Огонь охватил 600 м², но спасатели ликвидировали пожар, обошлось без жертв.

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Дело "пленок Комарницкого": Киеврада провалила голосование об увольнении секретаря Бондаренко, однако он сам подал в отставку

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С подрядчика, который должен был строить метро на Виноградарь, суд взыскал 78 млн грн инфляционных потерь

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