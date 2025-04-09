СБУ допросила двух граждан Китая, захваченных в плен в Донецкой области. Они рассказали, как их завербовали в армию рф и о первом боевом задании.
В Киеве прошел мастер-класс по выпечке пасок из муки, выращенной на освобожденных землях Херсонщины. Инициатива "Soul of Soil 2.0" имеет целью показать миру цену украинского хлеба.
Украина по дипломатическим каналам доведет информацию Китаю об участии их граждан в войне на стороне рф. СБУ уже проводит процессуальные действия с пленными китайцами.
Апрельские заморозки могут негативно повлиять на урожай плодовых деревьев, особенно абрикос, по всей Украине. Больше всего пострадать могут Киевская, Харьковская и Закарпатская области.
НКРЭКУ сохранила тариф на тепло для населения Киева от ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 на уровне 969,89 грн/Гкал на время военного положения и 6 месяцев после. Для других потребителей тарифы возрастут.
ГБР провело обыски дома у Дмитрия Белоцерковца в связи с проверкой происхождения криптовалюты на сумму 30 млн долл. Ранее партия "Удар" заявила о давлении на оппозиционные силы.
По словам Смелянского, ранее "Укрпочта" покупала куриные ноги для защиты от собак. Также было 2 тысячи компьютеров на 11 тысяч отделений, где почта открывалась 15 минут.
Алексей Ковтун исчез в Буче в марте 2022 года. Впоследствии семья получила письмо из российской колонии, где он содержится без суда среди тысяч других украинцев.
10 апреля в Украине ожидается снег, сильный ветер и кратковременные метели. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах +1…+10 °C, а ночью заморозки до -4°C.
В Киеве и ряде северных и восточных областей объявлена воздушная тревога. Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе баллистического вооружения с востока.
9 апреля в Украине объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистической атаки с северо-восточного направления. Ночью россияне атаковали Украину 55 дронами, 32 из которых были сбиты.
8 апреля Харьков подвергся массированному обстрелу дронами. Повреждена гражданская инфраструктура, возникло шесть масштабных пожаров на площади более 1200 кв.м., есть травмированные.
Украинские представители обсудили с премьер-министром Бельгии вопросы поддержки инициативы по возвращению детей, депортированных рф. Бельгия может создать центр поддержки детей и семей.
В Печерском районе Киева произошел масштабный пожар в одноэтажном металлическом ангаре. Огонь охватил 600 м², но спасатели ликвидировали пожар, обошлось без жертв.
Расследование выявило у руководителя НАБУ Михаила Романюка элитное имущество, оформленное на родственников. Он получил льготное жилье, а его брат уже 8 лет находится под судом за взяточничество.
Нацполиция ликвидировала преступную группу, обманувшую заказчиков на 11 млн грн, не поставив более 100 дронов для ВСУ. Мошенники брали полную предоплату и исчезали.
В Киеве задержали 29-летнего водителя, подозреваемого в поджоге Mercedes-Benz GLS-580 2023 года выпуска, стоимостью более 6,7 млн грн. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.
Урсула фон дер Ляйен призвала Китай помочь Украине и смягчить последствия таможенной войны, инициированной США. Также обсуждена поддержка реформированной торговой системы.
Правительство назначило Максима Кутергу временным главой Бюро экономической безопасности. Ранее он был заместителем Сергея Перхуна, срок полномочий которого истек 9 апреля.
Киеврада не смогла уволить Бондаренко, который является свидетелем в деле о коррупции, но он сам подал в отставку. Заявление поддержал 81 депутат Киеврады.
СБУ собрала доказательства преступной деятельности Ольги Скабеевой. Она призывала к захвату украинских городов и уничтожению энергетической инфраструктуры, продвигая это в эфирах телеканала "россия-1".
КГВА работает над решением для введения безналичной оплаты в маршрутках Киева. Это связано с большим количеством наличных у частных перевозчиков и запросом от граждан.
Бельгийские чиновники во главе с премьер-министром прибыли в Киев для демонстрации поддержки Украине и обсуждения сотрудничества в оборонной сфере. Их сопровождают руководители бельгийских оборонных предприятий.
Ночью ожидаются заморозки до 0-5 градусов, а днем +1. ..+6. С 10 апреля придет циклон с осадками, но с Вербного воскресенья потеплеет до +18.
Елена Дума анонсировала новый конкурс для ТРЦ «Гулливер», предупредив об уголовных делах за сфабрикованные документы.
Суд взыскал с подрядчика строительства метро на Виноградарь 78 млн грн инфляционных потерь. Подрядчик положил средства на депозит вместо строительства.
Киевский апелляционный суд не изменил меру пресечения для экс-начальника ОТУ "Харьков" Юрия Галушкина. Его подозревают в провале обороны Харьковской области во время наступления россиян.
Мошенники рассылают SMS о записи на прием, чтобы получить доступ к вашему телефону. Не переходите по подозрительным ссылкам и не вводите свои данные на неизвестных сайтах.
Депутата Житомирского облсовета Анатолия Мелашенко задержали при получении 10 тыс. долларов за помощь в трудоустройстве. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.
Франция и Британия готовят план по привлечению различных компонентов для Украины после войны. Он предусматривает восстановление ВСУ, безопасное небо, море и границу для развития страны.