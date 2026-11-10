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Отец Меган Маркл срезал электронный браслет и рискует оказаться под стражей

Киев • УНН

 • 300 просмотра

Томас Маркл срезал электронный браслет во время домашнего ареста. Прокуратура просит заключить его под стражу до суда по делу о детской порнографии.

Отец Меган Маркл срезал электронный браслет и рискует оказаться под стражей
Фото: Sky News

Томасу Марклу грозит тюремное заключение после того, как он снял с себя электронный браслет, предназначенный для отслеживания его перемещений во время пребывания под домашним арестом. Об этом пишет Sky News со ссылкой на прокурора, передает УНН.

Детали

Билл Эссайли, первый помощник прокурора США в Центральном округе Калифорнии, заявил, что Маркл — отец Меган, герцогини Сассекской, — "срезал браслет" во вторник в 01:45 ночи.

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В прокуратуре сообщили, что будут ходатайствовать перед судом об отмене условий освобождения и заключении Маркла под стражу на время судебного рассмотрения дела, в рамках которого его обвиняют в хранении материалов с изображениями сексуального насилия над детьми.

Господин Эссайли отметил: "Условия освобождения — это судебные распоряжения, а не рекомендации. Мы просим суд отменить его освобождение и взять его под стражу до начала судебного процесса; мы и далее будем добиваться привлечения его к ответственности в полном объеме, предусмотренном законом".

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По информации Sky News, во вторник в США должно состояться судебное заседание, на котором будет рассматриваться этот вопрос.

Добавим

Отец герцогини Сассекской предстал перед судом в прошлую пятницу после того, как его арестовали и предъявили обвинения в хранении материалов с изображениями сексуального насилия над детьми.

82-летнего мужчину сфотографировали в наручниках и в инвалидном кресле, когда агенты ФБР выводили его из дома престарелых.

Он принял участие в коротком судебном заседании в городе Тампа (штат Флорида), где ему было предъявлено обвинение по одному пункту — "хранение детской порнографии".

Антонина Туманова

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