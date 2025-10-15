Пожизненное лишение свободы

Запуск работы Спецтрибунала по преступлениям РФ будет проходить в три этапа – МИД

Специальный трибунал по преступлению агрессии против Украины будет запущен в три этапа. Сейчас идет подготовка к заключению расширенного частичного соглашения о руководящем комитете Спецтрибунала.