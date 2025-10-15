Пожизненное лишение свободы

Специальный трибунал по преступлению агрессии против Украины будет запущен в три этапа. Сейчас идет подготовка к заключению
расширенного частичного соглашения о руководящем комитете Спецтрибунала.
Экс-сотрудник УГО, приговоренный к пожизненному заключению за убийство парня на фуникулере, подал апелляцию.
Народный депутат Юлия Яцык поддержала инициативу Генерального прокурора о безальтернативном пожизненном заключении за тяжкие
преступления против детей. Она подчеркнула беспомощность детей перед обидчиком и обсудила этот вопрос с Русланом Кравченко.