Родился в Житомире и воевал против Украины: умер экс-заместитель министра обороны рф юрий садовенко
Киев • УНН
В россии умер бывший заместитель министра обороны юрий садовенко, который до 2024 года возглавлял аппарат шойгу. Он умер в москве на 57-м году жизни от болезни сердца.
В россии в возрасте 56 лет скончался бывший заместитель министра обороны юрий садовенко - до 2024 года он руководил аппаратом шойгу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские "медиа".
Детали
российский генерал-полковник скончался в москве "от болезни сердца" на 57-м году жизни. По данным сайта "Проект", садовенко родился в 1969 году в украинском городе Житомир. Он окончил рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, а затем - российскую академию государственной службы при президенте рф.
С 1994 года садовенко работал в команде сергея шойгу - сначала в МЧС, затем в администрации губернатора московской области, затем - в российском минобороны. С 2013 по 2024 годы он был руководителем аппарата министра обороны.
Также садовенко принимал участие в полномасштабном российском вторжении в Украину. Был награжден орденами "За заслуги перед отечеством" IV степени, александра невского и почета, медалью суворова и благодарностью от владимира путина.
Напомним
22 декабря в россии сообщили о подрыве автомобиля с генерал-майором из минобороны рф на парковке в москве.
Впоследствии в следственном комитете рф объявили, что начальник управления оперативной подготовки генштаба вс рф генерал-лейтенант фанил сарваров скончался от травм после подрыва его автомобиля в москве.