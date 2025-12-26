$41.930.22
Эксклюзив
08:30
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
Эксклюзив
08:10
Признаки пособничества стране-агрессору: почему правоохранители должны начать расследование против бывшего руководства Госавиаслужбы
06:47
"Многое может решиться до нового года": Зеленский анонсировал возможную встречу с Трампом в ближайшее время
05:31
"Вакцинация - это о безопасности": в Минздраве рассказали о возможной реакции организма на прививку
25 декабря, 16:14
Рождественские договоренности и поздравления для Трампа: Зеленский обсудил хорошие идеи для мира с Виткоффом и Кушнером
Эксклюзив
25 декабря, 10:58
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
25 декабря, 09:42
Плюсовая температура днем и слабые морозы ночью: какой погоды ждать украинцам на Новый год
25 декабря, 09:37
СБУ "поздравила" россиян с Рождеством: поражены нефтяные резервуары в порту темрюк и газоперерабатывающий завод в оренбурге
Эксклюзив
25 декабря, 09:14
Снег возвращается, но лыжный сезон запоздал: какой будет погода в Карпатах на праздники и изменятся ли цены на жилье
25 декабря, 08:33
Российские атаки на энергетику в Рождественскую ночь оставили без света жителей в 4 областях, в Одесской области - аварийные отключения
Родился в Житомире и воевал против Украины: умер экс-заместитель министра обороны рф юрий садовенко

Киев • УНН

 • 140 просмотра

В россии умер бывший заместитель министра обороны юрий садовенко, который до 2024 года возглавлял аппарат шойгу. Он умер в москве на 57-м году жизни от болезни сердца.

Родился в Житомире и воевал против Украины: умер экс-заместитель министра обороны рф юрий садовенко

В россии в возрасте 56 лет скончался бывший заместитель министра обороны юрий садовенко - до 2024 года он руководил аппаратом шойгу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские "медиа".

Детали

российский генерал-полковник скончался в москве "от болезни сердца" на 57-м году жизни. По данным сайта "Проект", садовенко родился в 1969 году в украинском городе Житомир. Он окончил рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, а затем - российскую академию государственной службы при президенте рф.

С 1994 года садовенко работал в команде сергея шойгу - сначала в МЧС, затем в администрации губернатора московской области, затем - в российском минобороны. С 2013 по 2024 годы он был руководителем аппарата министра обороны.

Также садовенко принимал участие в полномасштабном российском вторжении в Украину. Был награжден орденами "За заслуги перед отечеством" IV степени, александра невского и почета, медалью суворова и благодарностью от владимира путина.

Напомним

22 декабря в россии сообщили о подрыве автомобиля с генерал-майором из минобороны рф на парковке в москве.

Впоследствии в следственном комитете рф объявили, что начальник управления оперативной подготовки генштаба вс рф генерал-лейтенант фанил сарваров скончался от травм после подрыва его автомобиля в москве.

Евгений Устименко

Война в УкраинеНовости Мира
Военное положение
Война в Украине
Владимир Путин
Украина
Житомир